Von Entspannung bis Abenteuer ist alles dabei

Malaysia lässt keine Wünsche offen

Familienferien: Kinder werden die wundervollen Strände lieben und unvergessliche Naturerlebnisse mit nach Haus nehmen. Suchen Sie das Abenteuer? Erleben Sie den Urwald oder besteigen Sie einen Vulkan! Kombinieren Sie Trekking mit Tauchen in Malaysia! Orang-Utan Erlebnisse sind Begegnungen, die unlöschbare Eindrücke hinterlassen. Lassen Sie sich als Paar auf der Hochzeitsreise verwöhnen.

Malaysias Naturschätze und Kulturen entdecken

Moderne Wolkenkratzer, faszinierende Regenwälder, grünes Hochland und atemberaubende Strände: Entdecken Sie den Reichtum und die Vielfalt Malaysias auf Rundreisen. Sie können Malaysia auf Mietwagenreisen selbstständig erforschen oder bei Malaysia Gruppenreisen das Land mit kundiger Begleitung erkunden.