Malaysia Reisen vom Spezialisten
Grosse asiatische Vielfalt
Von Entspannung bis Abenteuer ist alles dabei
Malaysia lässt keine Wünsche offen
Familienferien: Kinder werden die wundervollen Strände lieben und unvergessliche Naturerlebnisse mit nach Haus nehmen. Suchen Sie das Abenteuer? Erleben Sie den Urwald oder besteigen Sie einen Vulkan! Kombinieren Sie Trekking mit Tauchen in Malaysia! Orang-Utan Erlebnisse sind Begegnungen, die unlöschbare Eindrücke hinterlassen. Lassen Sie sich als Paar auf der Hochzeitsreise verwöhnen.
Malaysias Naturschätze und Kulturen entdecken
Moderne Wolkenkratzer, faszinierende Regenwälder, grünes Hochland und atemberaubende Strände: Entdecken Sie den Reichtum und die Vielfalt Malaysias auf Rundreisen. Sie können Malaysia auf Mietwagenreisen selbstständig erforschen oder bei Malaysia Gruppenreisen das Land mit kundiger Begleitung erkunden.
Borneo - Insel der Vielfalt
Die umwerfende Fauna und Flora zu Fuss ertdecken
Neben abwechslungsreichen Trekking Touren im Bereich des Mount Kinabalu können Sie auf Borneo aber auch noch viele weitere Aktivitäten geniessen. Aufgrund der schönen Landschaften und vielen faszinierenden Orten, deren Besuch sich lohnt, sind Wanderungen zum Beispiel sehr beliebt, da diese Ihnen hervorragende Möglichkeiten eröffnen, viele der Naturschönheiten Borneos aus nächster Nähe zu sehen. Vor allem der dichte Dschungel Borneos ist sehr interessant und beherbergt eine Tierwelt, die ihresgleichen sucht. Lassen Sie sich von der einmaligen Atmosphäre Borneos in den Bann ziehen und erkunden Sie eine der faszinierendsten Inseln in Südostasien.
Zwei Landesteile, zwei Reisen
Malaysia besteht aus zwei sehr unterschiedlichen Hälften, und das ist die wichtigste Entscheidung bei der Planung. Die Halbinsel im Westen verbindet Kuala Lumpur, die Kolonialstädte Penang und Malakka, die Teeplantagen der Cameron Highlands und die Inseln Langkawi und Pangkor – gut erschlossen, in zwei Wochen bequem zu bereisen.
Borneo im Osten ist das Gegenteil: Regenwald, Orang-Utans, Höhlensysteme und mit dem Mount Kinabalu der höchste Berg Südostasiens. Wer beides sehen will, sollte drei Wochen einplanen. Für eine erste Malaysia Reise empfehlen wir, sich auf einen Landesteil zu konzentrieren und ihn richtig kennenzulernen.
Borneo: Regenwald, Orang-Utans und Tauchgründe
Der malaysische Teil Borneos umfasst die Bundesstaaten Sabah und Sarawak. In Sabah liegen das Sepilok-Rehabilitationszentrum für Orang-Utans, der Kinabatangan-Fluss mit seinen Bootssafaris zu Nasenaffen und Zwergelefanten sowie Sipadan, einer der besten Tauchplätze der Welt. Kota Kinabalu ist der Ausgangspunkt für die meisten Routen.
Sarawak ist ruhiger und kulturell dichter: Kuching als entspannte Flussstadt, die Langhäuser der Iban und der Gunung-Mulu-Nationalpark mit seinen gewaltigen Höhlen. Die Wege sind länger, die Reise dafür ursprünglicher.
Inseln, Städte und Teeplantagen auf der Halbinsel
Kuala Lumpur ist Ankunfts- und Drehpunkt. Zwei Nächte reichen für die Petronas Towers, Chinatown und die Batu-Höhlen. Penang lohnt länger: George Town ist Unesco-Welterbe, und die Strassenküche der Stadt gilt vielen als beste Südostasiens. Malakka erzählt dieselbe Kolonialgeschichte kompakter.
Für Erholung stehen Langkawi im Nordwesten mit langen Sandstränden und Pangkor als ruhigere Alternative. Zwischen Küste und Stadt liegen die Cameron Highlands: Teeplantagen auf 1500 Metern, kühle Nächte und Wanderwege – eine willkommene Abwechslung zur tropischen Hitze.
Reisezeit: Der Monsun trifft die Küsten versetzt
Malaysia hat keine landesweit einheitliche beste Reisezeit, und das ist bei der Routenplanung entscheidend. Die Westküste der Halbinsel mit Langkawi und Penang ist von November bis März am trockensten. Die Ostküste mit den Perhentian-Inseln und Tioman liegt dann im Nordostmonsun; viele Resorts schliessen zwischen November und Februar.
In Borneo regnet es ganzjährig, am wenigsten von März bis Oktober. Diese Monate eignen sich am besten für Dschungeltouren und Tauchgänge. Weil sich die Fenster verschieben, lässt sich fast das ganze Jahr über gut reisen – man muss die Route nur dem Kalender anpassen.
Malaysia im Überblick
Vertiefen Sie einzelne Regionen und Themen: Borneo Kuala Lumpur Langkawi Penang Cameron Highlands Kota Kinabalu Kuching Malakka Reiseinformationen. Was davon zu Ihrer Reise passt, stimmen wir persönlich mit Ihnen ab.
Das hängt vom Landesteil ab. Die Westküste der Halbinsel mit Langkawi und Penang ist von November bis März am trockensten, die Ostküste dagegen von April bis Oktober. In Borneo sind März bis Oktober die günstigsten Monate für Dschungeltouren und Tauchgänge.
Für eine erste Reise empfehlen wir einen Landesteil. Die Halbinsel verbindet Städte, Teeplantagen und Inseln und ist in zwei Wochen gut zu bereisen. Borneo ist Natur pur mit Orang-Utans, Regenwald und Tauchgründen. Für beides zusammen sollten Sie drei Wochen einplanen.
Zwei Wochen genügen für Kuala Lumpur, Penang, die Cameron Highlands und eine Insel. Wer Borneo ergänzen möchte, sollte drei Wochen rechnen, da allein Sabah mit Sepilok, Kinabatangan und Sipadan eine Woche füllt.
Am zuverlässigsten in Sabah auf Borneo: im Sepilok-Rehabilitationszentrum bei Sandakan und mit etwas Glück frei lebend bei Bootssafaris auf dem Kinabatangan. In Sarawak bietet das Semenggoh-Reservat bei Kuching eine weitere Möglichkeit.
Schweizer Staatsangehörige benötigen für touristische Aufenthalte bis 90 Tage kein Visum. Der Pass muss bei der Einreise noch mindestens sechs Monate gültig sein. Vor der Ankunft ist eine digitale Einreisekarte online auszufüllen.
Ja. Langkawi im Nordwesten bietet lange Sandstrände und eine gute Resortauswahl, Pangkor ist die ruhigere Alternative. An der Ostküste liegen die Perhentian-Inseln und Tioman, die allerdings während des Nordostmonsuns von November bis Februar weitgehend geschlossen sind.
Sehr gut. Singapur liegt an der Südspitze der Halbinsel und ist per Kurzflug oder Bahn erreichbar. Auch Kombinationen mit Thailand oder Bali sind über Kuala Lumpur unkompliziert.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Asien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Vietnam Reisen vom Spezialisten
- Laos Reisen vom Spezialisten
- Kambodscha Reisen vom Spezialisten
- Myanmar Reisen vom Spezialisten
- Philippinen Reisen vom Spezialisten
- Singapur Städtereisen vom Spezialisten
- Einzigartige Hongkong Städtereisen
- Nachhaltiger Tourismus
- Pioniere der Reiseindustrie
- Südostasien- und Indochina-Reisen
- Südkorea Reisen
- Asien Badeferien