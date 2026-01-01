Regionen und Orte im Überblick

Die meisten Myanmar Reisen beginnen in Yangon: Hier thront die vergoldete Shwedagon-Pagode über der Stadt, und koloniale Strassenzüge erzählen von der Zeit, als die Metropole noch Rangun hiess. Von hier führt die klassische Route entlang des Irrawaddy, der Lebensader des Landes, ins Innere – nach Bagan mit seinen weiten Pagodenfeldern und weiter nach Mandalay, der einstigen Königsstadt am grossen Strom. Auch der Mount Popa hat auf vielen Reiserouten seinen festen Platz.

Im Bergland des Shan-Staats wartet schliesslich der Inle Lake, dessen Pfahldörfer zu den eindrücklichsten Bildern jeder Myanmar Reise gehören. Zwischen den Stationen erleben Sie ein Südostasien, wie es vielerorts verschwunden ist – mit Ochsenkarren zwischen Pagodenfeldern und einer herzlichen Gastfreundschaft.

Wer Kultur mit Strand verbinden möchte, findet am Ngapali Beach herrliche Sandstrände, während Ngwe Saung mit seinem 15 km langen Strand samt Segel- und Yacht Club punktet. Für Entdecker liegt im Süden das Mergui-Archipel mit seinen 800 bis 1'000 Inseln in der Andamanensee – ein Paradies nicht nur für erfahrene Skipper. Eine sorgfältig ausgewählte Übersicht an Unterkünften in allen Regionen finden Sie unter Hotels und Resorts in Myanmar.

So planen Sie Ihre Reise

Planen Sie Ihre Myanmar Ferien idealerweise in der Trockenzeit von November bis Februar – dann zeigen sich Tempel, Seen und Strände von ihrer besten Seite. Als Einstieg bewährt sich der klassische Rundkurs von Yangon über Bagan und Mandalay zum Inle Lake, gerne ergänzt um einige Strandtage am Meer. Unsere Burma Rundreisen gibt es in verschiedenen Varianten: Kurzreisen vermitteln einen konzentrierten ersten Eindruck der wichtigsten Höhepunkte, während längere Reisen Zeit für abgelegenere Regionen und für Begegnungen mit der ethnischen Vielfalt des Landes lassen. Da jede Route individuell zusammengestellt wird, passen unsere Spezialisten Reisedauer, Komfort und Reisetempo Ihren Wünschen an.

Myanmar mit Nachbarländern kombinieren

Dank seiner Lage zwischen Thailand, China und Indien lässt sich Myanmar gut in eine grössere Südostasien Reise einbetten – besonders beliebt sind Kombinationen mit Thailand und Kambodscha. Bedenken Sie jedoch: Myanmar hat so viel zu bieten, dass jeder Tag einer Reise mehr als ausgefüllt ist. Ob als eigenständiges Reiseziel oder als Teil einer Länderkombination – wir stellen Ihnen ein Reisepaket zusammen, das zu Ihrer verfügbaren Zeit und Ihren Interessen passt.