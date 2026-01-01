Myanmar Reisen vom Spezialisten
Auf den Spuren einer 2'000-jährigen Kultur
Regionen und Orte im Überblick
Die meisten Myanmar Reisen beginnen in Yangon: Hier thront die vergoldete Shwedagon-Pagode über der Stadt, und koloniale Strassenzüge erzählen von der Zeit, als die Metropole noch Rangun hiess. Von hier führt die klassische Route entlang des Irrawaddy, der Lebensader des Landes, ins Innere – nach Bagan mit seinen weiten Pagodenfeldern und weiter nach Mandalay, der einstigen Königsstadt am grossen Strom. Auch der Mount Popa hat auf vielen Reiserouten seinen festen Platz.
Im Bergland des Shan-Staats wartet schliesslich der Inle Lake, dessen Pfahldörfer zu den eindrücklichsten Bildern jeder Myanmar Reise gehören. Zwischen den Stationen erleben Sie ein Südostasien, wie es vielerorts verschwunden ist – mit Ochsenkarren zwischen Pagodenfeldern und einer herzlichen Gastfreundschaft.
Wer Kultur mit Strand verbinden möchte, findet am Ngapali Beach herrliche Sandstrände, während Ngwe Saung mit seinem 15 km langen Strand samt Segel- und Yacht Club punktet. Für Entdecker liegt im Süden das Mergui-Archipel mit seinen 800 bis 1'000 Inseln in der Andamanensee – ein Paradies nicht nur für erfahrene Skipper. Eine sorgfältig ausgewählte Übersicht an Unterkünften in allen Regionen finden Sie unter Hotels und Resorts in Myanmar.
So planen Sie Ihre Reise
Planen Sie Ihre Myanmar Ferien idealerweise in der Trockenzeit von November bis Februar – dann zeigen sich Tempel, Seen und Strände von ihrer besten Seite. Als Einstieg bewährt sich der klassische Rundkurs von Yangon über Bagan und Mandalay zum Inle Lake, gerne ergänzt um einige Strandtage am Meer. Unsere Burma Rundreisen gibt es in verschiedenen Varianten: Kurzreisen vermitteln einen konzentrierten ersten Eindruck der wichtigsten Höhepunkte, während längere Reisen Zeit für abgelegenere Regionen und für Begegnungen mit der ethnischen Vielfalt des Landes lassen. Da jede Route individuell zusammengestellt wird, passen unsere Spezialisten Reisedauer, Komfort und Reisetempo Ihren Wünschen an.
Myanmar mit Nachbarländern kombinieren
Dank seiner Lage zwischen Thailand, China und Indien lässt sich Myanmar gut in eine grössere Südostasien Reise einbetten – besonders beliebt sind Kombinationen mit Thailand und Kambodscha. Bedenken Sie jedoch: Myanmar hat so viel zu bieten, dass jeder Tag einer Reise mehr als ausgefüllt ist. Ob als eigenständiges Reiseziel oder als Teil einer Länderkombination – wir stellen Ihnen ein Reisepaket zusammen, das zu Ihrer verfügbaren Zeit und Ihren Interessen passt.
Die vielen Möglichkeiten Myanmars
Hochland, Urwälder, Reisfelder und über 800 Inseln
Myanmar Ferien lassen sich gut mit einer Südostasien Reise nach Thailand und Kambodscha kombinieren. Allerdings hat Myanmar so viel zu bieten, dass jeder Tag einer Myanmar Reise mehr als ausgefüllt ist. Auf Fluss-Kreuzfahrten können Sie historische Königsstädte wie Bagan, Mandalay und die heiligen Stätten des Buddhismus erleben. Rangun beziehungsweise Yangon besitzt mit der vergoldeten Shwedagon-Pagode eine mehr als 2'000 Jahre alte Pilgerstätte, wichtiges Zentrum der Religion. Pfahldörfer am Inle Lake sind ebenfalls Höhepunkte bei Myanmar Reisen.
Strand und Segeln auf Burma
Am Ngwe Saung Beach mit seinem 15 km langen Sandstrand gibt es auch einen Segel- und Yacht Club. Das Mergui Archipel der 800 bis 1'000 Inseln im südburmesischen Meer ist ein Segelparadies nicht nur für erfahrene Skipper.
Lage, beste Reisezeit und Anreise
Myanmar erstreckt sich von den Ausläufern des Himalaya im Norden bis zur Andamanensee im Süden und grenzt unter anderem an Thailand, China und Indien. Die Lebensader des Landes ist der Irrawaddy: Entlang des Stroms liegen die grossen Kulturstätten von Mandalay bis Bagan, während im Bergland des Shan-Staats der Inle-See mit seinen Pfahldörfern wartet. Wer Myanmar bereist, erlebt ein Südostasien, wie es vielerorts verschwunden ist – mit Ochsenkarren zwischen Pagodenfeldern und einer Gastfreundschaft, die viele Gäste nachhaltig berührt.
Als angenehmste Reisezeit gelten die trockenen, vergleichsweise kühlen Monate von etwa November bis Februar. Ab März wird es in der Ebene sehr heiss, von etwa Juni bis Oktober bringt der Monsun vor allem an der Küste ergiebigen Regen – für Badeferien in Ngapali eignet sich deshalb ebenfalls die Wintersaison. Die Anreise aus der Schweiz erfolgt in der Regel mit einmaligem Umsteigen, etwa über Bangkok oder Singapur, nach Yangon; dadurch lässt sich eine Myanmar-Reise gut mit Thailand kombinieren.
Bitte beachten Sie: Die politische Lage im Land kann sich ändern – informieren Sie sich vor der Buchung über die aktuellen Reisehinweise des EDA. Unsere Spezialisten beraten Sie ehrlich, welche Burma-Rundreisen derzeit sinnvoll durchführbar sind.
Traumlandschaften vom Sonnendeck beobachten
Unterwegs auf dem Irrawaddy
Modern, luxuriös und elegant, so präsentieren sich die Schiffe, mit denen Sie den Irrawaddy und sein Umland erkunden können. Geniessen Sie es, auf dem gemütlichen Sonnendeck Ihres Schiffes zu entspannen, während traumhafte Landschaften an Ihnen vorbeigleiten. Auch wenn Sie die Sehenswürdigkeiten des Landes bei einer Flusskreuzfahrt in erster Linie aus der Ferne sehen und nur im Rahmen von Landgängen diesen näher kommen, sind Schiffsreisen in Burma auch eine gute Gelegenheit die Traditionen der Bewohner dieses Landes kennenzulernen und ihr Leben zu verstehen. Denn nicht selten können Sie an Bord des von Ihnen gewählten Schiffes Tanzvorführungen oder klassisches burmesisches Puppentheater verfolgen.
Als beste Reisezeit für Myanmar gilt die Trockenzeit von November bis Februar. In diesen Monaten zeigen sich die Kulturstätten entlang des Irrawaddy ebenso wie die Strände an der Andamanensee von ihrer schönsten Seite. Tempelbesichtigungen und Badeferien lassen sich dann ideal in einer Reise verbinden.
Für die klassische Route mit Yangon, Bagan, Mandalay und dem Inle Lake empfehlen sich rund zwei Wochen – so bleibt auch Zeit für einige Badetage am Meer. Wer weniger Zeit hat, erhält auf einer Kurzreise einen konzentrierten ersten Eindruck der wichtigsten Höhepunkte. Für abgelegenere Regionen wie das Mergui-Archipel planen Sie am besten eine längere Reise ein.
Myanmar ist das richtige Ziel für Reisende, die ein ursprüngliches Südostasien abseits der grossen Touristenströme suchen. Kulturinteressierte finden uralte Tempelanlagen und Pagoden, Naturliebhaber grandiose Landschaften vom Hochland bis zur Andamanensee. Auch Badegäste und Segler kommen auf ihre Kosten – an den herrlichen Sandstränden von Ngapali oder im Inselreich des Mergui-Archipels.
Ja, Myanmar Ferien lassen sich gut mit einer Südostasien Reise nach Thailand oder Kambodscha verbinden. Dank der Lage zwischen Thailand, China und Indien bietet sich Myanmar als Baustein einer grösseren Rundreise an. Allerdings hat das Land so viel zu bieten, dass sich auch eine ganze Reise allein Myanmar widmen lässt – unsere Spezialisten beraten Sie gerne zur passenden Kombination.
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