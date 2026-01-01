Beste Reisezeit für Bali
Trockenzeit, Regenzeit und Klima auf der Götterinsel
Klima im Überblick
Bali liegt nur wenige Grad südlich des Äquators und geniesst ein tropisch-warmes Klima: Tagsüber klettert das Thermometer das ganze Jahr über auf rund 30 Grad, nachts kühlt es kaum unter 22 Grad ab, und das Meer bleibt mit 27 bis 29 Grad konstant warm. Statt vier Jahreszeiten kennt die Insel zwei: die Trockenzeit von etwa April bis Oktober und die Regenzeit von etwa November bis März.
|Monate
|Wetter/Saison
|Eignung
|April bis Juni
|Trockenzeit: sonnig und warm, wenig Regen
|Sehr gut für Badeferien und Rundreisen – angenehm ruhig
|Juli bis September
|Trockenste Monate, angenehme Brise
|Ideal – zugleich Hauptsaison, früh buchen
|Oktober
|Übergangsmonat: weiterhin warm, allmählich feuchter
|Gut geeignet, weniger Betrieb als im Hochsommer
|November bis März
|Regenzeit: kurze, kräftige Schauer, hohe Luftfeuchtigkeit
|Für flexible Reisende – üppig grüne Reisterrassen
Auch in der Regenzeit fällt der Regen meist in kurzen, kräftigen Güssen – häufig am Nachmittag oder in der Nacht –, danach zeigt sich oft rasch wieder die Sonne.
Die beste Reisezeit nach Aktivität
Badeferien: Für Badeferien auf Bali ist die Trockenzeit von April bis Oktober ideal – an den Stränden im Süden und Osten geniessen Sie dann die sonnigsten und stabilsten Bedingungen. Baden ist dank des warmen Wassers grundsätzlich das ganze Jahr über möglich.
Rundreisen: Bali Rundreisen zu Tempeln, Vulkanen und Reisterrassen unternehmen Sie am angenehmsten in der Trockenzeit: Die Wege sind gut passierbar, die Fernsicht ist am besten und Besichtigungen lassen sich verlässlich planen.
Tauchen und Schnorcheln: Die Unterwasserwelt Balis lässt sich grundsätzlich ganzjährig erkunden; in der Trockenzeit sind die Sichtweiten beim Tauchen vielerorts am besten. Beliebte Reviere liegen an der Ost- und Nordküste, etwa um Amed, Tulamben und Pemuteran.
Familienferien: Familien reisen meist in den Sommerschulferien – Juli und August fallen in die trockensten Monate, sind aber auch die gefragtesten. Eine frühzeitige Buchung der Wunschunterkunft lohnt sich hier besonders.
Regionale Unterschiede
Balis Landschaft reicht vom flachen Küstensaum bis zu Vulkangipfeln von über 3000 Metern – entsprechend unterschiedlich zeigt sich das Wetter. Im Süden rund um Kuta, Seminyak, Sanur und Nusa Dua fällt in der Regenzeit tendenziell mehr Regen als im Norden und Osten der Insel: Regionen wie Lovina oder Amed liegen im Regenschatten der Berge und bleiben spürbar trockener. Das zentrale Hochland um Ubud, Munduk und die Vulkane ist ganzjährig etwas kühler und feuchter – gerade deshalb präsentieren sich die Reisterrassen hier so üppig grün.
Für Besteigungen und Ausflüge in die Berge empfiehlt sich der frühe Morgen, bevor sich Wolken bilden. Praktische Hinweise zu Einreise, Gesundheit und Verkehr finden Sie in unseren Bali Reiseinformationen – und welche Region zu Ihrem Reisetermin passt, verraten Ihnen unsere Bali-Spezialisten gerne im persönlichen Gespräch.
Häufige Fragen zur besten Reisezeit auf Bali
Die beste Reisezeit für Bali sind die Monate April bis Oktober. In dieser Trockenzeit scheint die Sonne am zuverlässigsten, die Luftfeuchtigkeit ist tiefer und Strand wie Kultur lassen sich am besten geniessen. Als besonders angenehm gelten die trockensten Monate von Juli bis September – sie sind zugleich Hauptsaison, weshalb sich eine frühzeitige Buchung empfiehlt.
Die Regenzeit dauert auf Bali von etwa November bis März. Typisch sind kurze, kräftige Regengüsse – oft am Nachmittag oder in der Nacht –, während es tagsüber immer wieder sonnige Phasen gibt. Die Temperaturen bleiben mit rund 30 Grad konstant warm, die Luftfeuchtigkeit ist allerdings höher als in der Trockenzeit.
Ja. Bali ist ein Ganzjahresziel: Warm ist es immer, und auch in der Regenzeit regnet es selten den ganzen Tag. Wer flexibel plant, erlebt die Insel dann von ihrer grünsten Seite und profitiert von ruhigeren Stränden und Sehenswürdigkeiten. Für wetterabhängige Pläne wie Vulkanbesteigungen oder längere Rundreisen ist die Trockenzeit die sicherere Wahl.
Als Nebensaison gelten die Monate der Regenzeit von November bis März – mit Ausnahme der Festtage um Weihnachten und Neujahr, die stark nachgefragt sind. In der Nebensaison sind Unterkünfte oft günstiger und beliebte Orte deutlich ruhiger. Auch die Übergangsmonate April bis Juni verbinden gutes Wetter mit vergleichsweise wenig Betrieb.
Auf Bali ist es das ganze Jahr über tropisch warm: Tagsüber liegen die Temperaturen meist um die 30 Grad, nachts selten unter 22 Grad. Das Meer lädt mit 27 bis 29 Grad ganzjährig zum Baden ein. Nur im höher gelegenen Landesinneren, etwa um Ubud oder Munduk, ist es spürbar kühler – eine leichte Jacke für die Abende gehört dort ins Gepäck.
Ja. Von November bis März fällt der Regen meist als kräftiger Nachmittags- oder Nachtschauer, dazwischen scheint die Sonne. Die Insel ist grüner und leerer, die Preise tiefer. Januar und Februar sind die nassesten Monate.
Nyepi ist der balinesische Neujahrstag im März – 24 Stunden totale Stille ohne Verkehr, Licht und Flugbetrieb. Auch Gäste bleiben auf dem Hotelgelände. An- und Abreise an diesem Tag sind nicht möglich.
Trockenzeit und Regenzeit auf Bali
Bali kennt keine Jahreszeiten im europäischen Sinn, sondern zwei Phasen. Die Trockenzeit von April bis Oktober ist die verlässlichste Reisezeit: 27 bis 31 Grad, wenig Regen, niedrige Luftfeuchtigkeit und ruhige See. Juli und August sind Hochsaison mit entsprechend hohen Preisen; Mai, Juni und September bieten dasselbe Wetter zu besseren Konditionen.
Die Regenzeit von November bis März bedeutet nicht Dauerregen. Typisch sind kräftige Nachmittags- oder Nachtschauer, dazwischen viel Sonne. Januar und Februar sind die nassesten Monate. Die Landschaft ist dann besonders grün, die Reisterrassen von Tegallalang und Jatiluwih stehen im Wasser, und die Insel ist spürbar leerer.
Feste und was Sie einplanen sollten
Nyepi, der balinesische Neujahrstag im März, ist der Tag der Stille: 24 Stunden ohne Verkehr, ohne Licht, ohne Flugbetrieb – auch für Gäste, die das Hotelgelände nicht verlassen dürfen. Wer das bewusst plant, erlebt etwas Einzigartiges; wer An- oder Abreise darauf legt, hat ein Problem.
Galungan und Kuningan werden alle 210 Tage begangen und schmücken die ganze Insel mit Penjor-Bambusstangen. Die Termine verschieben sich jährlich; wir prüfen sie bei der Planung.
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