Die beste Reisezeit nach Aktivität

Badeferien: Für Badeferien auf Bali ist die Trockenzeit von April bis Oktober ideal – an den Stränden im Süden und Osten geniessen Sie dann die sonnigsten und stabilsten Bedingungen. Baden ist dank des warmen Wassers grundsätzlich das ganze Jahr über möglich.

Rundreisen: Bali Rundreisen zu Tempeln, Vulkanen und Reisterrassen unternehmen Sie am angenehmsten in der Trockenzeit: Die Wege sind gut passierbar, die Fernsicht ist am besten und Besichtigungen lassen sich verlässlich planen.

Tauchen und Schnorcheln: Die Unterwasserwelt Balis lässt sich grundsätzlich ganzjährig erkunden; in der Trockenzeit sind die Sichtweiten beim Tauchen vielerorts am besten. Beliebte Reviere liegen an der Ost- und Nordküste, etwa um Amed, Tulamben und Pemuteran.

Familienferien: Familien reisen meist in den Sommerschulferien – Juli und August fallen in die trockensten Monate, sind aber auch die gefragtesten. Eine frühzeitige Buchung der Wunschunterkunft lohnt sich hier besonders.