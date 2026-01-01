Bali verfügt über eine aufregende und bunte Unterwasserwelt. Nächtigen Sie bei Bali Reisen in ausgesuchten Resorts, welche sich speziell auf die Bedürfnisse von Tauchern spezialisiert haben. Mit den hoteleigenen Booten erreichen Sie diese Spots innerhalb kurzer Zeit. Ihre Tauchferien auf Bali werden Sie mit unseren tollen und vielfältigen Angeboten mit Sicherheit so schnell nicht vergessen! Unsere Bali Hotels sind der perfekte Ausgangspunkt für Ihre Ferien und natürlich werden Sie neben dem Tauchen noch viel mehr erleben. Lassen Sie sich von dieser grossartigen Ferienregion einfach überraschen!