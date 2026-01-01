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Tauchen, Bali

Tauchen auf Bali vom Spezialisten

Tauchspots in Hülle und Fülle

Bali verfügt über eine aufregende und bunte Unterwasserwelt. Nächtigen Sie bei Bali Reisen in ausgesuchten Resorts, welche sich speziell auf die Bedürfnisse von Tauchern spezialisiert haben. Mit den hoteleigenen Booten erreichen Sie diese Spots innerhalb kurzer Zeit. Ihre Tauchferien auf Bali werden Sie mit unseren tollen und vielfältigen Angeboten mit Sicherheit so schnell nicht vergessen! Unsere Bali Hotels sind der perfekte Ausgangspunkt für Ihre Ferien und natürlich werden Sie neben dem Tauchen noch viel mehr erleben. Lassen Sie sich von dieser grossartigen Ferienregion einfach überraschen!

Siddhartha Oceanfront Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 51.– / pro Person
Ostbali
Toller Swimming­pool mit grandiosem Blick auf das Meer, «The Six Elements» Spa, täglich kostenlose Yogaklassen für...
The MenjanganHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 92.– / pro Person
Nordbali
«Mangrove» Spa direkt am Meer. Wassersport (Kajak, Schnor­cheln, PADI Tauchen), Trek­king­touren, Velo- und...
The Lovina BaliHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 56.– / pro Person
Nordbali
Zwei Swimmingpools, Kids Club, Spa, Yoga, Fitnesscenter, Schnor­cheln, Kajak, Veloverleih, Stand-up Paddling....
Candi Beach Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 80.– / pro Person
Ostbali
Drei Swimming­pools, Kinderpool, «Ocean» Spa, Fitnesscenter, Schnor­cheln, Kajak, Volleyball, Badminton, Veloverleih,...
Batu Karang Lembongan Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 109.– / pro Person
Nusa Lembongan
Drei Swimming­pools, Spa, Fitnessraum, kleines Kino, Lounge mit Bibliothek. Aktiven Gästen bietet sich auf Nusa...

Bali Rundreise

Hotels auf der Götterinsel

Dank der sehr hohen Wellen ist Surfen auf Bali kein Problem und überaus beliebt. Taucher kommen allerdings ebenfalls auf ihre Kosten. Besonders im Nordwesten warten interessante und bekannte Tauchresorts auf Sie. Die Insel Menjangan steht unter Naturschutz, denn hier gibt es mehr Korallen als in der gesamten Karibik. Das Wrack der U.S.A.T. Liberty ist ein beliebter Treffpunkt bei Tauchern. Weitere Empfehlungen sind die Küstenstadt Candi Dasa und der Fischerort Padang Bai. Bali bietet wirklich die perfekten Bedingungen für Tauchferien – lassen Sie sich von unseren Spezialisten Ihre ganz persönliche Reise zusammenstellen!

Reisen mit Kindern

Unzählige Angebote für Bali Familienreisen

Flitterwochen auf Bali

Exklusive Hotels mit romantischen Angeboten für Ihren Honeymoon

Badeferien und schnorcheln

Erholsame Badeferien an Balis Traumstränden

Tauchen auf Bali

Die schönsten Tauchreviere der Götterinsel

Bali Ferien

Wir zeigen Ihnen die grössten Highlights Ihrer Bali Reise

Reiseinformationen

Alle wichtigen Tipps für unvergessliche Bali Ferien

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