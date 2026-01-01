Tauchen auf Bali vom Spezialisten
Tauchspots in Hülle und Fülle
Siddhartha Oceanfront Resort & Spa
ab CHF 51.– / pro Person
Ostbali
Toller Swimmingpool mit grandiosem Blick auf das Meer, «The Six Elements» Spa, täglich kostenlose Yogaklassen für...
The Menjangan
ab CHF 92.– / pro Person
Nordbali
«Mangrove» Spa direkt am Meer. Wassersport (Kajak, Schnorcheln, PADI Tauchen), Trekkingtouren, Velo- und...
The Lovina Bali
ab CHF 56.– / pro Person
Nordbali
Zwei Swimmingpools, Kids Club, Spa, Yoga, Fitnesscenter, Schnorcheln, Kajak, Veloverleih, Stand-up Paddling....
Candi Beach Resort & Spa
ab CHF 80.– / pro Person
Ostbali
Drei Swimmingpools, Kinderpool, «Ocean» Spa, Fitnesscenter, Schnorcheln, Kajak, Volleyball, Badminton, Veloverleih,...
Batu Karang Lembongan Resort & Spa
ab CHF 109.– / pro Person
Nusa Lembongan
Drei Swimmingpools, Spa, Fitnessraum, kleines Kino, Lounge mit Bibliothek. Aktiven Gästen bietet sich auf Nusa...
Bali Rundreise
Hotels auf der Götterinsel
Dank der sehr hohen Wellen ist Surfen auf Bali kein Problem und überaus beliebt. Taucher kommen allerdings ebenfalls auf ihre Kosten. Besonders im Nordwesten warten interessante und bekannte Tauchresorts auf Sie. Die Insel Menjangan steht unter Naturschutz, denn hier gibt es mehr Korallen als in der gesamten Karibik. Das Wrack der U.S.A.T. Liberty ist ein beliebter Treffpunkt bei Tauchern. Weitere Empfehlungen sind die Küstenstadt Candi Dasa und der Fischerort Padang Bai. Bali bietet wirklich die perfekten Bedingungen für Tauchferien – lassen Sie sich von unseren Spezialisten Ihre ganz persönliche Reise zusammenstellen!
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Asien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen