Einreise und Visum für Schweizer Reisende

Für die Einreise nach Vietnam benötigen Schweizer Bürgerinnen und Bürger einen Reisepass, der über das Reiseende hinaus ausreichend lange gültig ist, sowie in der Regel ein Visum. Beantragt wird es heute meist elektronisch als E-Visum über das offizielle Portal der vietnamesischen Einwanderungsbehörde – der Gang zur Botschaft entfällt damit in vielen Fällen.

Worauf Sie beim Antrag achten sollten: Die Angaben müssen exakt mit dem Reisepass übereinstimmen, benötigt werden ein Passfoto und ein Scan der Passdatenseite, und die Bestätigung führen Sie am besten ausgedruckt mit. Planen Sie den Antrag mit etwas zeitlichem Vorlauf ein und stimmen Sie Ein- und Ausreiseort mit Ihrer Route ab.

Einreisebestimmungen ändern sich kurzfristig – Gültigkeitsdauer, Gebühren und die Frage, ob für Ihre Aufenthaltsdauer überhaupt ein Visum nötig ist, prüfen Sie deshalb bitte kurz vor der Reise bei den offiziellen Stellen. Verbindliche Auskunft geben die vietnamesische Botschaft und das EDA. Unsere Vietnam-Spezialisten begleiten Sie bei der Vorbereitung Ihrer Vietnam Ferien.

Steckdosen und Strom: Das gehört ins Handgepäck

Die Netzspannung in Vietnam beträgt 220 Volt, verbreitet sind die Steckdosentypen A, C und D. Flache zweipolige Stecker passen in vielen Unterkünften direkt, für dreipolige Schweizer Stecker sowie die Typen A und D leistet ein Universaladapter gute Dienste. In modernen Hotels sind zudem häufig Mehrfachsteckdosen verbaut, die verschiedene Steckertypen aufnehmen. Packen Sie den Adapter am besten ins Handgepäck, damit Telefon und Kamera schon bei der Ankunft geladen werden können. Für empfindliche Geräte lohnt sich ausserdem eine Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz.

Währung: Mit dem Dong unterwegs

Bezahlt wird in Vietnam mit dem Vietnamesischen Dong. Geldautomaten finden Sie in Städten und Ferienorten, Kreditkarten werden in Hotels und grösseren Restaurants gerne akzeptiert. Auf Märkten, bei Strassenküchen und in ländlichen Regionen bleibt Bargeld jedoch unverzichtbar – halten Sie dafür kleinere Noten bereit. Wechseln Sie Geld am besten in Banken oder offiziellen Wechselstuben und heben Sie grössere Beträge nur an Automaten in sicherer Umgebung ab. Bei den vielen Nullen auf den Banknoten hilft ein Blick auf deren Farbe, die Werte schnell zu unterscheiden.

Zeitverschiebung: Gut vorbereitet in die neue Zeitzone

Vietnam ist der Schweiz zeitlich voraus: während der europäischen Sommerzeit fünf Stunden, in der Winterzeit sechs Stunden, denn Vietnam kennt keine Zeitumstellung. Planen Sie nach der Ankunft ein bis zwei ruhige Tage ein, damit sich der Körper an die neue Zeit gewöhnen kann. Danach steht Ihren Entdeckungen nichts mehr im Weg – ob auf einer Rundreise durch Vietnam oder bei einer Fahrt durch die Halong-Bucht mit ihren unzähligen Kalksteinfelsen.

Impfungen und Reisemedizin für Vietnam

Für Vietnam sind bei einer Einreise aus der Schweiz keine Pflichtimpfungen vorgeschrieben. Empfohlen wird üblicherweise, den Standardimpfschutz aktuell zu halten; je nach Route, Reisestil und Jahreszeit kommen weitere Impfungen und eine Malaria-Beratung dazu. Welche Empfehlungen für Sie gelten, hängt von Ihrer persönlichen Vorgeschichte und den bereisten Regionen ab – Städte, Küste und abgelegene Bergregionen werden unterschiedlich beurteilt.

Verbindlich beraten Sie Ihre Hausärztin, ein reisemedizinisches Zentrum oder das Schweizerische Expertenkomitee für Reisemedizin über healthytravel.ch. Planen Sie das Gespräch vier bis sechs Wochen vor Abflug ein, damit Impfungen rechtzeitig wirken und allfällige Auffrischungen möglich sind.

Unabhängig vom Impfschutz gehören ein guter Mückenschutz, Sonnenschutz und eine kleine Reiseapotheke ins Gepäck. Trinkwasser kaufen Sie in verschlossenen Flaschen; bei Strassenküchen gilt die einfache Regel, Gekochtes und frisch Zubereitetes zu wählen.

Gesundheit und Trinkgeld: Entspannt unterwegs

Lassen Sie sich vor der Abreise von Ihrem Hausarzt oder einem reisemedizinischen Zentrum beraten, welche Impfungen und Vorsichtsmassnahmen für Ihre Route sinnvoll sind. Ins Gepäck gehören eine kleine Reiseapotheke, Sonnen- und Mückenschutz; Trinkwasser kaufen Sie am besten in verschlossenen Flaschen. Trinkgeld ist in Vietnam keine Pflicht, wird aber als Zeichen der Wertschätzung gerne gesehen – etwa für Reiseleiter, Fahrer oder das Hotelpersonal. Reisen Sie mit Kindern, finden Sie in unseren Vietnam Familienferien Vorschläge, die auch an genügend Pausen und kindgerechte Etappen denken.