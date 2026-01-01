Ferien in Laos

Das Land mit dem Schiff erleben

Bei einer Laos Rundreise sollten Sie auf alle Fälle der Hauptstadt Vientiane einen Besuch abstatten. Folgen Sie auch dem Verlauf des Mekongs. In komfortablen Schiffen erleben Sie bei einer Flussfahrt die Schönheit von Laos. Besuchen Sie anschliessend die vielen Bergstämme oder die Wasserfälle von Khon Phapeng. Ferien in Laos lassen sich zudem hervorragend mit einem Aufenthalt in Vietnam, Thailand oder Kambodscha verbinden. Fragen Sie uns ganz einfach nach den möglichen Kombinationen. Sehr gerne beraten wir Sie auch bei der Auswahl der Hotels.