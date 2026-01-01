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Vang Vieng, Laos  

Laos Rundreisen vom Spezialisten

Mystisches Asien erleben

Wenn Sie das ursprünglich gebliebene Laos erkunden und erleben möchten, bieten sich Flussfahrten hervorragend an. Laos Reisen werden Ihnen aber auch die eindrucksvolle Geschichte des Landes näherbringen. Die Gelassenheit in Kombination mit einer gewissen Mystik wird Sie sofort in ihren Bann ziehen. Sie wünschen sich eine Entschleunigung? Dann sind Sie in Laos hervorragend aufgehoben. Sehr gerne unterbreiten Ihnen unsere Spezialisten aktuelle Ferienangebote.

Laos
Die besten Routenvorschläge für Sie zusammengestellt
Laos länderübergreifend
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Ferien in Laos

Das Land mit dem Schiff erleben

Bei einer Laos Rundreise sollten Sie auf alle Fälle der Hauptstadt Vientiane einen Besuch abstatten. Folgen Sie auch dem Verlauf des Mekongs. In komfortablen Schiffen erleben Sie bei einer Flussfahrt die Schönheit von Laos. Besuchen Sie anschliessend die vielen Bergstämme oder die Wasserfälle von Khon Phapeng. Ferien in Laos lassen sich zudem hervorragend mit einem Aufenthalt in Vietnam, Thailand oder Kambodscha verbinden. Fragen Sie uns ganz einfach nach den möglichen Kombinationen. Sehr gerne beraten wir Sie auch bei der Auswahl der Hotels.

Flussfahrten auf dem Mekong

Die Schönheit von Laos auf einer Mekong-Flussrundreise erleben

Reiseinformationen

Einreise, Reisezeit, Landkarte, Trinkgelder und weitere Reisetipps

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