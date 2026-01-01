Norden, Zentrum oder Süden: Die Lage entscheidet

Vietnam ist ein schmales, langgezogenes Land entlang der Küste des Südchinesischen Meers. Für die Hotelwahl bedeutet das: Mit der Region legen Sie fest, was Sie vor der Tür haben – Grossstadt, Bergland oder Strand. Wer vor allem Kultur und Stadtleben sucht, übernachtet in Hanoi oder Saigon. Wer Badeferien plant, findet die Strandhotels vor allem an der Zentralküste, im Süden und auf den vorgelagerten Inseln.

Norden: Hanoi ist der Ausgangspunkt für die Halong-Bucht und das Bergland um Mai Chau, wo ethnische Minderheiten in traditionellen Dörfern leben.

Hanoi ist der Ausgangspunkt für die Halong-Bucht und das Bergland um Mai Chau, wo ethnische Minderheiten in traditionellen Dörfern leben. Zentrum: Zwischen Hue, Lang Co, Danang und Hoi An liegen Kulturstätten und Strandresorts nahe beieinander – praktisch, wenn Sie Besichtigungen und Badetage ohne zusätzlichen Inlandsflug verbinden möchten.

Zwischen Hue, Lang Co, Danang und Hoi An liegen Kulturstätten und Strandresorts nahe beieinander – praktisch, wenn Sie Besichtigungen und Badetage ohne zusätzlichen Inlandsflug verbinden möchten. Süden: Rund um Saigon liegen das Mekong-Delta sowie die Badeorte Vung Tau, Phan Thiet, Nha Trang mit der Bucht von Cam Ranh und Quy Nhon.

Rund um Saigon liegen das Mekong-Delta sowie die Badeorte Vung Tau, Phan Thiet, Nha Trang mit der Bucht von Cam Ranh und Quy Nhon. Inseln: Phu Quoc im Golf von Thailand bietet die grösste Auswahl an Strandresorts, der Con Dao Archipel steht für wenige, ruhig gelegene Häuser inmitten weitgehend geschützter Natur.

Klima: Drei Zonen, drei Reisezeiten

Das Klima unterscheidet sich deutlich zwischen den Landesteilen. Im Norden um Hanoi und die Halong-Bucht sind die Wintermonate kühl und trocken, die Sommer heiss und feucht. Der Süden ist ganzjährig tropisch warm, die Trockenzeit dauert dort ungefähr von Dezember bis April. An der Zentralküste fällt der meiste Regen im Herbst. Vietnam lässt sich deshalb fast das ganze Jahr bereisen – entscheidend ist, welche Region im Mittelpunkt Ihrer Ferien steht und wie Sie Route und Reisetermin aufeinander abstimmen.

Rundreise und Strandferien kombinieren

Viele Gäste verbinden eine Rundreise mit anschliessenden Strandtagen. Endet Ihre Route im Norden, bieten sich eine Übernachtung an der Halong-Bucht und ein Badeausklang an der Zentralküste an. Wer die klassische Nord-Süd-Route bis Saigon fährt, erreicht von dort die Strandregionen des Südens; die Insel Phu Quoc ist per Inlandsflug angebunden. Für Reisen mit wenig Zeit eignet sich das Zentrum, weil Kulturstädte und Strandhotels dort dicht beieinander liegen.

Internationale Flüge landen in der Regel in Hanoi oder Saigon, auch Danang wird international angeflogen. So lassen sich Ankunft und Abflug auf verschiedene Landesteile legen, ohne dass Sie dieselbe Strecke doppelt fahren.

Welches Hotel passt zu Ihrer Reise?

Das Angebot reicht vom kleinen Boutique-Hotel in der Altstadt über verlässliche Stadthotels für die Etappen einer Rundreise bis zum weitläufigen Strandresort. Familien achten am besten auf Resorts mit Familienzimmern und Poolanlagen, Paare auf ruhig gelegene Häuser abseits der grösseren Badeorte, Kulturreisende auf zentrale Lagen in Gehdistanz zu Altstadt und Sehenswürdigkeiten.

Die Liste unterhalb dieses Textes zeigt unsere aktuelle Auswahl an Hotels und Resorts in Vietnam. Über die Regionenseiten grenzen Sie die Auswahl auf einen Landesteil ein – von Hanoi im Norden bis Phu Quoc im Süden.