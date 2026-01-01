Strände wie im Bilderbuch

In Bali gibt es eine Vielzahl an tollen Stränden, die zu Wassersport, Schnorcheln, Tauchen oder einfach nur zum Relaxen einladen. Padang Padang Beach zeichnet sich durch sein besonders klares Wasser aus. Der helle Sandstrand und das in allen Türkistönen schimmernde Meer garantieren Sonnenanbetern und Erholungssuchenden perfekte Erholung während ihres Bali Urlaubs. Mit zu den schönsten Bali Stränden gehört Bingin Beach.

Surfer und Erholungssuchende finden hier ideale Bedingungen vor. Wenn Sie von Ihrer Hängematte aus bei frischem Kokosnusssaft den unvergleichlichen Blick auf den Indischen Ozean geniessen, fallen Stress und alle Sorgen von Ihnen ab und Sie kommen wieder zu Ihrer inneren Mitte.

Wenn Ihnen der Sinn nach Abwechslung steht, spazieren Sie hinüber zu den Stränden Dreamland, Uluwatu oder Suluban, die ebenfalls zu den Bali Highlights gehören.