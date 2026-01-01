Thailand Ferien vom Spezialisten
Gut beraten die Vielfalt des Landes erleben
Regionen und Orte im Überblick
Thailand lässt sich grob in vier Ferienregionen einteilen: die Metropole Bangkok, den bergigen Norden, die Golfküste mit ihren vorgelagerten Inseln und die Andamanenküste im Westen des Landes. Bangkok ist dank Direktflügen ab Zürich der klassische Ausgangspunkt jeder Reise – hier treffen glitzernde Einkaufszentren und Roof-Top-Bars auf jahrhundertealte Tempel und schwimmende Märkte. Wer Kultur und Natur verbinden möchte, reist weiter in den Norden: Rund um Chiang Mai laden Bergdörfer, Tempel und Wanderwege zum Entdecken ein, während das ruhigere Chiang Rai den äussersten Norden des Landes erschliesst.
Für Badeferien stehen zwei Küsten mit ganz unterschiedlichem Charakter zur Wahl. An der Golfküste verbindet das traditionsreiche Seebad Hua Hin lange Strände mit einem breiten Hotelangebot, während das üppig grüne Ko Chang Inselferien inmitten tropischer Natur verspricht. An der Andamanenküste gilt Khao Lak als ideale Basis für ruhige Badeferien, ergänzt durch kleine Inselperlen wie Ko Hai, Ko Jum und Ko Kradan, die mit stillen Buchten und viel Privatsphäre begeistern. Einen Überblick über alle von uns sorgfältig geprüften Häuser gibt Ihnen unsere Auswahl an Hotels und Resorts in Thailand.
So planen Sie Ihre Thailand Reise
Für die Planung gilt eine einfache Faustregel: Die Trockenzeit von November bis Februar ist die angenehmste und beliebteste Reisezeit im ganzen Land. Die Regenzeit von Mai bis Oktober trifft die Golfküste und die Andamanenküste zeitlich versetzt – stimmen Sie die Wahl Ihrer Insel deshalb auf den Reisemonat ab. Ausführliche Hinweise zu allen Regionen finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Thailand. Bewährt hat sich eine Route mit zwei bis drei Stationen: einige Tage Bangkok zum Ankommen, anschliessend Kultur im Norden oder direkt Erholung am Strand.
Dank mehrmals täglicher Inlandsflüge sind die Distanzen zwischen den Regionen bequem zu überbrücken. Unsere Spezialisten stellen Ihnen Flüge, Hotels und Transfers zu einer massgeschneiderten Reise zusammen.
Badeferien und Reisen mit der Familie
Ob abgeschiedene Trauminsel oder komfortables Resort mit grosszügiger Poollandschaft: Für Badeferien in Thailand finden Sie an beiden Küsten Strände und Unterkünfte für jeden Geschmack. Das Land des Lächelns ist zudem ein besonders dankbares Ziel für Ferien mit Kindern – die herzliche Gastfreundschaft, kurze Distanzen und eine grosse Auswahl an familiengerechten Hotels machen die Planung angenehm einfach. Sagen Sie uns, wie Sie reisen möchten, und wir gestalten daraus Ihre persönliche Traumreise.
Reise mit bleibenden Eindrücken
Es ist kein Wunder, dass Thailand die beliebteste Reisedestination im asiatischen Raum darstellt. Der einmalige Charme des Landes lockt Erholungssuchende, Backpacker und Abenteuerlustige aus der ganzen Welt an. Direktflüge ab Zürich bringen sie direkt in die pulsierende Metropole Bangkoks oder ins Ferienparadies Phuket. Vor allem die thailändische Hauptstadt bietet sich als idealen Ausgangspunkt für jede Thailandreise an.
In kaum einer anderen Metropole treffen moderne Wolkenkratzer mit exklusiven Roof-Top-Bars und Luxushotels auf Jahrhunderte alte Tempel und Pagoden wie in Bangkok. Der Inlandsflughafen Don Mueang verbindet die Millionenstadt mit regionalen Destinationen wie Krabi, Koh Samui und Chiang Rai mehrmals täglich.
Rundreisen bieten die Möglichkeit, Thailand in seiner vollen Fülle zu erkunden Thailand in seiner vollen Fülle zu erkunden. Entdecken Sie auf Ko Kood, Koh Lipe, Ko Mak und Ko Muk unberührte Insellandschaften, feiern Sie im berüchtigten Nachtleben von Pattaya oder lassen sie an den endlosen Sandstränden von Hua Hin und Khao Lak die Seele baumeln. Auf geführten Thailand Rundreisen lassen Sie die örtlichen Guides in die lokale Kultur eintauchen und vermittelt Ihnen spannende Einblicke in die Perle Südostasiens.
Honeymoon im tropischen Paradies
Thailands Süden bietet die perfekte Kulisse für paradiesische Flitterwochen. Hoffnungslose Romantiker lassen sich hier zu einem erschwinglichen Preis exquisit verwöhnen. Übernachten Sie in abgelegenen Dschungel-Lodges, prachtvollen Beach Resorts oder gemütlichen B&B's auf den Inseln im Golf von Thailand. Gerne unterstützen unsere Experten Sie beim Finden der perfekten Thailand Hochzeitsreisen.
Lassen Sie sich beraten für das passende Hotel
Eine Ferienberatung bei Knecht Reisen sorgt für einen reibungslosen Ablauf nach Ihren Wünschen und Vorstellungen, so dass Sie Ihre Ferien in Thailand geniessen können. Wir legen Wert auf qualitative Hotels in Thailand, welche von unseren Reisespezialisten sowie Partnern auf Qualität und hohen Servicelevel geprüft werden. Wir organisieren auch Ihren Flug, der Sie zuerst über Bangkok an Ihren thailändischen Traumort bringen wird.
Thailands Regionen im Überblick
Thailand ist weit mehr als Strand und Meer. Grob lässt sich das Land in drei Reiseregionen gliedern, die sich landschaftlich wie kulturell deutlich unterscheiden – und sich auf einer Reise hervorragend kombinieren lassen. Der Norden rund um Chiang Mai und Chiang Rai gilt als kulturelles Herz des Landes: grüne Berglandschaften, Reisfelder, ehrwürdige Tempelanlagen und lebhafte Nachtmärkte prägen das Bild. Wer gerne wandert oder ein verantwortungsvoll geführtes Elefanten-Schutzprojekt besuchen möchte, findet hier die passende Kulisse.
Zentralthailand wird von Bangkok geprägt. Die Hauptstadt verbindet glitzernde Einkaufszentren und Rooftop-Bars mit goldenen Tempeln, Kanälen und einer Strassenküche, die zu Recht weltberühmt ist. Von hier aus erreichen Sie die geschichtsträchtigen alten Königsstädte Ayutthaya und Sukhothai, deren Tempelruinen zum UNESCO-Welterbe zählen.
Der Süden schliesslich teilt sich in zwei Küsten mit ganz unterschiedlichem Charakter. Die Andamanensee im Westen begeistert mit ihren markanten Kalksteinfelsen, die steil aus dem türkisfarbenen Meer ragen – eine Kulisse, die Sie bei einer Bootstour durch die Bucht von Phang Nga hautnah erleben. Hier liegen bekannte Ferienorte wie Phuket, Khao Lak und Krabi sowie entspannte Inseln wie Ko Lanta. Im Golf von Thailand locken Ko Samui, das ruhigere Ko Phangan und das bei Tauchern beliebte Ko Tao.
Eine Übersicht über die schönsten Thailand Inseln finden Sie auf unserer separaten Seite – unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne, die Insel zu finden, die zu Ihren Vorstellungen passt.
Beste Reisezeit für Thailand
Thailand liegt in den Tropen und kann grundsätzlich das ganze Jahr bereist werden – entscheidend ist, welche Region Sie besuchen möchten. Das Klima gliedert sich in drei Jahreszeiten: die kühlere Trockenzeit von etwa November bis Februar, die heissen Monate von März bis Mai und die Regenzeit im Sommer und Herbst, in der meist kräftige, aber kurze Schauer fallen.
Für Bangkok und den Norden um Chiang Mai gelten die Monate November bis Februar als angenehmste Reisezeit: Die Temperaturen sind moderat, die Luftfeuchtigkeit ist tiefer, und in den Bergen des Nordens kühlt es abends spürbar ab.
Im Süden lohnt sich ein genauer Blick, denn die beiden Küsten folgen unterschiedlichen Rhythmen. An der Andamanensee mit Phuket, Khao Lak und Krabi dauert die beste Reisezeit von etwa November bis April; danach bringt der Monsun mehr Regen und höheren Wellengang. Am Golf von Thailand mit Ko Samui und Ko Phangan fällt der meiste Regen dagegen gegen Ende des Jahres, während viele Monate von Januar bis in den Spätsommer hinein trocken und sonnig sind. So finden Sie in Thailand praktisch zu jeder Jahreszeit eine Region mit gutem Ferienwetter.
Auch die Regenzeit ist übrigens kein Ausschlusskriterium: Die Landschaft zeigt sich dann sattgrün, und in den Hotels ist deutlich weniger Betrieb. Unsere Spezialisten kennen die regionalen Unterschiede aus eigener Erfahrung und legen Ihre Route so, dass das Wetter mitspielt.
Rundreise, Badeferien oder beides: unsere Reisearten
Wie Sie Thailand entdecken, hängt von Ihren Vorlieben ab – wir stellen jede Reise individuell zusammen. Auf geführten Thailand Rundreisen begleiten Sie erfahrene örtliche Guides zu Tempeln, Märkten und Nationalparks und öffnen Ihnen Türen, die Individualreisenden oft verschlossen bleiben. Wer lieber im eigenen Tempo unterwegs ist, wählt eine Mietwagenrundreise: Das Strassennetz ist gut ausgebaut, und Sie bestimmen selbst, wo Sie länger verweilen möchten – beachten Sie einzig, dass in Thailand Linksverkehr herrscht. Gesellige Reisende schätzen unsere geführten Thailand Gruppenreisen, bei denen Sie das Land gemeinsam mit Gleichgesinnten entdecken.
Weil kaum ein Land Kultur und Strand so mühelos verbindet, lassen sich alle Varianten ideal mit Badeferien abrunden – zum Beispiel eine Woche Rundreise im Norden, gefolgt von einer Woche am Meer im Süden. Familien finden in Thailand kinderfreundliche Resorts und viel Abwechslung; Anregungen dazu finden Sie auf unserer Seite Thailand Reisen mit Kindern. Unterwasserfans zieht es zum Schnorcheln und Tauchen an die farbenprächtigen Riffe beider Küsten. Die passende Unterkunft – vom charmanten Boutique-Hotel bis zum grosszügigen Beach Resort – wählen Sie aus unserem geprüften Angebot an Hotels und Resorts.
Gut zu wissen: Anreise ab der Schweiz und praktische Hinweise
Die Anreise ist unkompliziert: Direktflüge bringen Sie ab Zürich in rund elf Stunden nonstop nach Bangkok; daneben stehen zahlreiche Umsteigeverbindungen zur Verfügung. Vor Ort sorgt ein dichtes Netz an Inlandflügen dafür, dass Sie Ferienregionen wie Phuket, Krabi oder Ko Samui rasch erreichen – auch Bahn, Bus und Fähren sind bewährte Alternativen für einzelne Etappen.
Die Zeitverschiebung beträgt gegenüber der Schweiz plus sechs Stunden im Winter beziehungsweise plus fünf Stunden während der Sommerzeit – so hält sich der Jetlag in Grenzen. Landessprache ist Thai; in Hotels und Ferienorten kommen Sie mit Englisch gut durch, und ein freundliches Lächeln öffnet im Land des Lächelns ohnehin viele Türen. Bezahlt wird mit dem Thailändischen Baht: Kreditkarten werden in Städten und Ferienorten breit akzeptiert, für Märkte, Garküchen und Taxis empfiehlt sich etwas Bargeld.
Die jeweils aktuellen Einreisebestimmungen sowie weitere Hinweise zur Vorbereitung Ihrer Reise haben wir auf der Seite Thailand Reiseinformationen für Sie zusammengestellt. Bei der Buchung informieren unsere Spezialisten Sie zudem persönlich über alles, was für Ihre Reise wichtig ist – so starten Sie bestens vorbereitet in Ihre Thailand Ferien.
Wann reisen? Die beste Reisezeit im Detail
Sie möchten genauer wissen, wann sich welche Region am meisten lohnt? Auf unserer Seite Beste Reisezeit für Thailand finden Sie eine übersichtliche Klimatabelle, Empfehlungen nach Aktivität – von Badeferien bis Tauchen – sowie den direkten Vergleich zwischen Andamanensee und Golf von Thailand. So planen Sie Ihre Reise im passenden Monat, und unsere Spezialisten stimmen die Route auf das Wetter ab.
Wie viel Zeit einplanen? Reisedauer und Kombinationen
Für erste Thailand Ferien empfehlen wir mindestens zwei Wochen: So bleibt genügend Zeit für einige Tage Bangkok, Kultur im Norden und erholsame Strandtage im Süden – ohne dass die Reise gehetzt wirkt. Mit drei Wochen lässt sich zusätzlich eine zweite Insel oder eine der alten Königsstädte einbauen, und die einzelnen Etappen geraten ruhiger. Auch zehn Tage genügen für einen gelungenen Einstieg – etwa mit der bewährten Kombination aus Bangkok und Badeferien auf Ko Samui oder Phuket. Einen Überblick über mögliche Routen geben unsere Thailand Rundreisen.
Thailand ist zudem der ideale Ausgangspunkt, um Südostasien zu entdecken. Ein Klassiker ist die Verbindung mit Kambodscha und den Tempeln von Angkor, die ab Bangkok mit einem kurzen Flug erreichbar sind. Ebenso reizvoll sind das beschauliche Laos mit Luang Prabang und dem Mekong, Vietnam oder ein Stopover in Singapur auf dem Hin- oder Rückweg; im Süden schliesst Malaysia direkt an. Unsere Spezialisten stimmen Flüge, Transfers und Hoteletappen so aufeinander ab, dass die Länder nahtlos ineinandergreifen.
Am beliebtesten sind Thailand Ferien im europäischen Winter – Inspiration für Reisen im November, Dezember oder Februar finden Sie auf unseren Monatsseiten.
Warum Thailand Ferien mit dem Spezialisten planen?
Zwischen zwei Küsten, Dutzenden von Inseln und einer riesigen Auswahl an Unterkünften die richtige Wahl zu treffen, ist nicht einfach: Soll es das lebhafte Phuket sein oder das ruhigere Khao Lak? Ko Samui – oft auch Koh Samui geschrieben – oder eine kleine Insel wie Ko Kood? Genau hier setzt die persönliche Beratung an: Unsere Asien-Spezialisten kennen die Regionen und viele Hotels von eigenen Reisen und finden heraus, was zu Ihnen passt – ob Flitterwochen, Ferien mit Kindern oder eine ausgedehnte Rundreise durch den Norden.
Jede Reise wird individuell zusammengestellt: passende Flüge, zuverlässige Transfers, geprüfte Unterkünfte und auf Wunsch private Guides, die Ihnen Tempel, Märkte und Nationalparks jenseits der ausgetretenen Pfade zeigen. Statt einer Lösung ab Stange erhalten Sie eine massgeschneiderte Route, die Reisezeit, Budget und Ihre Interessen berücksichtigt – vom Streetfood-Spaziergang in Bangkok bis zum Kochkurs in Chiang Mai. Und sollte unterwegs einmal etwas nicht nach Plan laufen, sind wir als Schweizer Reisespezialist für Sie da und kümmern uns um eine Lösung.
Lassen Sie sich unverbindlich beraten: Gemeinsam machen wir aus Ihren Vorstellungen ein stimmiges Reiseprogramm – vom ersten Routenvorschlag bis zur fertigen Reisedokumentation.
Familienferien in Thailand
Thailand bietet für alle etwas
Thailand eignet sich ideal als Reiseziel für Familien. Sowohl Kinder wie auch die Eltern schätzen die unzähligen Freizeitangebote, welche die Familienferien zum Highlight werden lassen. In Thailand lassen Aktivitäten wie schnorcheln, tauchen und ein Besuch im Elephant Sanctuary die Herzen höherschlagen und schonen gleichzeitig den Geldbeutel. Familienressorts auf internationalem Standard und eine fortschrittliche Infrastruktur lassen keine Wünsche unerfüllt. Ganzjährig tropisches Klima, Sonnenschein und eine angenehme Wassertemperatur runden das Angebot ab.
Wir machen Ihre Ferien zum absoluten Highlight
Thailand Ferien können sehr vielfältig gestaltet werden. Unsere Experten unterstützen Sie bei der optimalen Wahl von Tauchen in Thailand, Thailand Badeferien, Thailand schnorcheln oder Thailand tauchen auf den Thailand Inseln.
Häufige Fragen zu Thailand Ferien
Bewährt haben sich zwei Wochen: genug Zeit für Bangkok, den kulturell reichen Norden und Badeferien im Süden. Für einen ersten Eindruck genügen auch zehn Tage, etwa mit Bangkok und einer Insel. Wer Thailand mit Nachbarländern wie Kambodscha oder Laos kombinieren möchte, plant besser drei Wochen ein.
Der Norden um Chiang Mai und Chiang Rai steht für Tempel, Berglandschaften und Begegnungen mit der thailändischen Kultur, der Süden für Strände und Inselträume – eine Übersicht bietet unsere Seite Thailand Inseln. Das Schöne: Dank kurzer Inlandflüge lässt sich beides problemlos in einer Reise verbinden, zum Beispiel eine Woche Kultur im Norden und danach eine Woche am Meer.
Die Trockenzeit von November bis Februar gilt als beste Reisezeit für das ganze Land. Die Regenzeit dauert von Mai bis Oktober, trifft die Golfküste und die Andamanenküste jedoch zeitlich versetzt. Mit der richtigen Wahl der Region lassen sich Badeferien deshalb in vielen Monaten des Jahres gut planen.
Thailand ist ein ausgesprochen vielseitiges Reiseziel: Erholungssuchende finden Traumstrände und erstklassige Resorts, Aktive wandern in den Bergen des Nordens, und Kulturinteressierte entdecken Tempel und Märkte. Dank der berühmten Gastfreundschaft im Land des Lächelns eignet sich das Land ebenso für Familien wie für Paare oder Alleinreisende.
Besonders beliebt ist die Kombination aus einigen Tagen Bangkok mit anschliessenden Badeferien am Golf von Thailand oder an der Andamanenküste. Ebenso reizvoll ist eine Rundreise durch den kulturreichen Norden mit Chiang Mai und Chiang Rai, gefolgt von Erholung auf einer Trauminsel. Dank mehrmals täglicher Inlandsflüge lassen sich die Regionen bequem verbinden.
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