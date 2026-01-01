Regionen und Orte im Überblick

Thailand lässt sich grob in vier Ferienregionen einteilen: die Metropole Bangkok, den bergigen Norden, die Golfküste mit ihren vorgelagerten Inseln und die Andamanenküste im Westen des Landes. Bangkok ist dank Direktflügen ab Zürich der klassische Ausgangspunkt jeder Reise – hier treffen glitzernde Einkaufszentren und Roof-Top-Bars auf jahrhundertealte Tempel und schwimmende Märkte. Wer Kultur und Natur verbinden möchte, reist weiter in den Norden: Rund um Chiang Mai laden Bergdörfer, Tempel und Wanderwege zum Entdecken ein, während das ruhigere Chiang Rai den äussersten Norden des Landes erschliesst.

Für Badeferien stehen zwei Küsten mit ganz unterschiedlichem Charakter zur Wahl. An der Golfküste verbindet das traditionsreiche Seebad Hua Hin lange Strände mit einem breiten Hotelangebot, während das üppig grüne Ko Chang Inselferien inmitten tropischer Natur verspricht. An der Andamanenküste gilt Khao Lak als ideale Basis für ruhige Badeferien, ergänzt durch kleine Inselperlen wie Ko Hai, Ko Jum und Ko Kradan, die mit stillen Buchten und viel Privatsphäre begeistern. Einen Überblick über alle von uns sorgfältig geprüften Häuser gibt Ihnen unsere Auswahl an Hotels und Resorts in Thailand.

So planen Sie Ihre Thailand Reise

Für die Planung gilt eine einfache Faustregel: Die Trockenzeit von November bis Februar ist die angenehmste und beliebteste Reisezeit im ganzen Land. Die Regenzeit von Mai bis Oktober trifft die Golfküste und die Andamanenküste zeitlich versetzt – stimmen Sie die Wahl Ihrer Insel deshalb auf den Reisemonat ab. Ausführliche Hinweise zu allen Regionen finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Thailand. Bewährt hat sich eine Route mit zwei bis drei Stationen: einige Tage Bangkok zum Ankommen, anschliessend Kultur im Norden oder direkt Erholung am Strand.

Dank mehrmals täglicher Inlandsflüge sind die Distanzen zwischen den Regionen bequem zu überbrücken. Unsere Spezialisten stellen Ihnen Flüge, Hotels und Transfers zu einer massgeschneiderten Reise zusammen.

Badeferien und Reisen mit der Familie

Ob abgeschiedene Trauminsel oder komfortables Resort mit grosszügiger Poollandschaft: Für Badeferien in Thailand finden Sie an beiden Küsten Strände und Unterkünfte für jeden Geschmack. Das Land des Lächelns ist zudem ein besonders dankbares Ziel für Ferien mit Kindern – die herzliche Gastfreundschaft, kurze Distanzen und eine grosse Auswahl an familiengerechten Hotels machen die Planung angenehm einfach. Sagen Sie uns, wie Sie reisen möchten, und wir gestalten daraus Ihre persönliche Traumreise.