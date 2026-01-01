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Thailand Tauchen

Ferien in Thailand beim Spezialisten buchen

Die Unterwasserwelt Thailands bietet Ihnen viele traumhafte Anblicke und lädt Sie dazu ein, abwechslungsreiche Tauchgänge zu unternehmen. Egal, ob Sie sich ein so malerisches Tauchrevier wie Koh Tao aussuchen oder lieber die Artenvielfalt rund um die Similan Islands geniessen, Tauchausflüge in Thailand sind immer eine gute Idee. Durch seine vielen kleinen Inseln und etliche Hausriffe bietet der Golf von Thailand ideale Bedingungen für die Erkundung traumhafter Unterwasserlandschaften. Wenn Sie schon immer mal Tauchspots der Extraklasse erkunden wollten, ist es ratsam noch heute unsere Spezialisten zu kontaktieren.

Lassen Sie sich von diesen Ihre individuellen Thailand Badeferien zusammenstellen und freuen Sie sich darauf schon bald vor der Küste Thailands nach Herzenslust zu tauchen.

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Bestaunen Sie Thailands Unterwasserwelt

Thailand Reisen - Harmonie und gute Laune pur

Aufgrund herrlicher Tauchgründe mit vielen verschiedenen Meeresbewohnern und zahlreichen Riffen, ist Thailand im Laufe der Jahre bei Tauchern immer beliebter geworden. Erleben Sie hautnah wunderschöne Orte, die alles bieten, was Sie sich von einer Tauchgegend mit Charme erhoffen. Wenn Sie abwechslungsreiche Tauchgänge mit einer entspannten Zeit an den traumhaften Stränden Thailands kombinieren wollen, sind abwechslungsreiche Ferien in diesem Teil Südostasiens eine gute Wahl. Luxuriöse Tauchhotels, die durch ihre Lage dafür prädestiniert sind, in ihrem Umfeld herrliche Taucherlebnisse zu machen, tragen ebenso einen Teil dazu bei, dass Thailand Ferien sich für Taucher lohnen.

Entspannung auf hohem Niveau - Thailand Badeferien

Ein besonders schönes Feriengebiet Thailands befindet sich im Westen des Landes an der sogenannten Andamanensee. Dieser Teil des Indischen Ozeans ist nicht nur sehr gut dazu geeignet dort zu baden, sondern auch für Taucher sehr interessant. Tiere wie Schildkröten sorgen für viel Abwechslung und machen Tauchabenteuer in diesem Teil von Thailand und der Andamanensee zu einem unvergesslichen Erlebnis. Vor allem Phi Phi Island, Krabi, Khao Lak, Koh Surin, Koh Dok Mai und Koh Lanta sind beliebte Orte für Tauchgänge, welche ihnen paradiesische Einblicke in eine eigene Welt gewähren.

Thailand Ferien sind eine Auszeit vom Alltag

Der im Osten von Thailand gelegene Golf, ist ein Gebiet, in dem ambitionierte Taucher alles vorfinden, um Ihrem Sport nachzugehen. Dank einer sehr guten Infrastruktur auch auf den vielen kleinen Inseln der Region, können Sie in diesem Teil von Thailand jederzeit unkompliziert tauchen und sich an der herrlichen Natur unter der Wasseroberfläche erfreuen. Insbesondere die dort lebenden harmlosen Schwarzspitzen Riffhaie sorgen dafür, dass Tauchen in dieser Gegend von Thailand sehr kurzweilig ist.

Geniessen Sie die perfekten Bedingungen vor den Inseln Koh Phangan, Koh Tao und Koh Samui, die bei Tauchern sehr beliebt sind. Thailand Reisen sind für Sie als Taucher sensationell, da Sie die Wahl zwischen vielen Revieren haben und von einer tollen Infrastruktur profitieren.

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