Malaysia Tauchferien
Die herrliche Unterwasserwelt Malaysias
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Auf Besuch bei den Meeresbewohner Malaysias
Malaysia - ein Land in dem Sie sich wohlfühlen werden
Der im Osten der zu Malaysia gehörenden Insel Borneo liegende Ort Sipadan, ist eines der Zentren des Tauchsports des Landes. Da nur 120 Taucher täglich dieses einzigartige Revier erkunden dürfen, können Sie sich sicher sein, dass es dort nicht überlaufen ist. Viele weltberühmte Tauchspots wie Turtle Patch, Hanging Gardens und Coral Garden machen diese Gegend zu einem Sehnsuchtsort. Wenn Sie sich schon immer gewünscht haben Riffhaien sehr nah zu sein und das unter dem Namen Turtle Tomb bekannte Höhlensystem zu erkunden, ist ein Tauchausflug in Malaysia eine gute Idee.
Reizvoll ist auch der Barracusa Point, in dessen Umfeld meistens eine angenehme Wassertemperatur herrscht und Sie gemeinsam mit etlichen Barracudas der dort auftretenden Strömung trotzen.
Traumhafte Orte erwarten Sie - Malaysia Reisen
Das Südchinesische Meer vor Malaysia ist aufgrund von Tiefenströmungen, die Nährstoffe transportieren, sehr artenreich und vielfältig. Von diesem Umstand können Sie als Taucher vor allem an so herrlichen Plätzen wie Layang Layang mit seinen Korallensteilwänden profitieren. Aber auch Lankayan im Bereich der Sulu See ist dank zahlreicher Korallen Lebensraum vieler Fische und anderer Meeresbewohner. Wenn Sie in Südostasien Tauchgänge der Extraklasse unternehmen möchten, ist ein Abstecher zu den Küsten Malaysias sehr empfehlenswert.
Tauchen in Malaysia ist ein ganzjähriges Vergnügen
In den beliebtesten Tauchgebieten Malaysias ist immer etwas los. Aufgrund sehr guter Sichtweiten von bis zu 40 Metern und einem ausgeglichenen Klima, können Sie vor Malaysia jederzeit spannende Tauchgänge absolvieren. Die Wassertemperatur ist immer angenehm. Viele Tauchschulen und Tauchhotels gibt es zum Beispiel auf der Insel Tioman, die durch ihre idyllische Atmosphäre besticht. Neben Tioman locken noch weitere Inseln vor Malaysias Küste zu abwechslungsreichen Tauchabenteuern, wie zum Beispiel die schöne Insel Mabul, auf der Sie herrliche Malaysia Ferien verbringen können.
Rund um Redang sorgt das Schutzgebiet des Palau Redang Marine Park dafür, dass Sie dort viele seltene Arten bestaunen können. Beschaulich geht es hingegen in Mataking zu, wo es fast nie sehr voll ist.
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