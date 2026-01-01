Ein Visum brauchen Sie für Thailandreisen erst, wenn Sie sich länger als 30 Tage dort aufhalten. Für Einreisen auf den Landweg beträgt der visafreie Zeitraum lediglich 14 Tage. Ihr Pass muss noch mindestens sechs Monate nach dem Rückreisedatum gültig sein. Ein Rückreiseticket ist ebenfalls vorzulegen und die Einfuhr von Pornografie, Narkotika und Feuerwaffen ist verboten.