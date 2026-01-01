Wichtige Thailand Reiseinformationen
Informationen von A bis Z
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Von Genf, Basel und Zürich aus werden zahlreiche Direktflüge nach Bangkok angeboten. Die dauern etwa elf Stunden. Von dort aus kommt man dann mit Inlandsflügen weiter auf die Inseln oder beispielsweise nach Chiang Mai.
Ein Visum brauchen Sie für Thailandreisen erst, wenn Sie sich länger als 30 Tage dort aufhalten. Für Einreisen auf den Landweg beträgt der visafreie Zeitraum lediglich 14 Tage. Ihr Pass muss noch mindestens sechs Monate nach dem Rückreisedatum gültig sein. Ein Rückreiseticket ist ebenfalls vorzulegen und die Einfuhr von Pornografie, Narkotika und Feuerwaffen ist verboten.
Dadurch, dass westliche Kinder in dem Land gern gesehen sind, sind Thailand Familienferien sehr zu empfehlen. In Bangkok und anderen Grossstädten bekommen Sie im Supermarkt alles, was Kids brauchen, Hotels und Strände sind besonders familienfreundlich. Ausserdem gibt es zahlreiche kindgerechte Freizeit- und Themenparks.
Verbinden Sie Ihre Thailand Rundreise gleich mit anderen Zielen in Asien. Besonders sehenswert sind beispielsweise der Angkor-Wat-Tempel in Kambodscha, Vietnam oder die indonesische Insel Bali.
Die beste Reisezeit für Thailand ist von November bis Februar. In diesen Monaten erleben Sie die angenehmste Wetterlage: trockenes Klima, wenig Regen und Temperaturen zwischen 26 und 28 °C. Diese Bedingungen sind ideal für Strandaufenthalte, kulturelle Erkundungen und Outdoor-Aktivitäten. Planen Sie Ihre Reise in diesen Zeitraum, um Thailand von seiner besten Seite zu erleben.
Fast 90 Prozent der Thais bekennen sich Buddhismus. Minderheiten werden von Christen und Muslimen gestellt.
In Thailand gibt es zahlreiche Feiertage und besondere Feste. Deshalb lohnt sich ein Blick auf die Feiertage bevor Sie buchen.
Die Amtssprache ist Thai. In Hotels und Grossstädten kommen Sie aber auch mit Englisch weiter.
Die Netzspannung beträgt bei 50 Hertz 220 Volt. Ein Adapter sollte bei Thailand Ferien in Ihrem Gepäck sein.
Ein Blick auf die Thailandkarte verspricht im Norden und Süden zahlreiche Highlights. Da wären beispielsweise Chiang Mai oder Chiang Rei. Letzteres bildet das Goldene Dreieck mit Burma und Laos. Die Hauptstadt Bangkok darf ebenso wenig fehlen, wie Phukets Strände und Koh Lipe an der Grenze zu Malaysia.
Im Hotel oder Restaurant sollten mindestens zehn Prozent und nicht weniger als zehn beziehungsweise 20 Baht Trinkgeld gegeben werden. Auf Ausflügen sind 300 Baht für den Führer und 100 Baht für den Fahrer üblich.
Handytelefonate sind beinahe uneingeschränkt möglich. Aufgrund hoher Minutenpreise in die Schweiz bietet sich der Kauf einer thailändischen Prepaid-Karte ans. WLAN Netzwerke sind in vielen Hotels kostenfrei nutzbar.
Bus, Zug oder Schiff sind in Thailand zuverlässig und pünktlich. Das günstigste Verkehrsmittel ist das Tuk-Tuk. Mietwagen werden mit internationalem Führerschein angemietet.
Baht und Satang sind die Landeswährung Thailands. Fremdwährungen können unbegrenzt importiert, Bargeld am Bankomaten bezogen werden. Kreditkarten werden überall akzeptiert, gewechselt wird in Banken, Wechselstuben oder Hotels.
Direktflüge von Zürich nach Bangkok dauern rund elf Stunden, auch ab Genf und Basel bestehen gute Verbindungen. Für die Weiterreise auf die Inseln oder in den Norden rechnen Sie mit einem zusätzlichen Inlandsflug von ein bis anderthalb Stunden. Unsere Asien-Spezialisten stellen Ihnen gerne eine Flugroute zusammen, die zu Ihrem Reiseplan passt.
Thailand ist der Schweiz während der europäischen Winterzeit sechs Stunden voraus, während der Sommerzeit sind es fünf Stunden. Die Umstellung fällt den meisten Reisenden auf dem Hinweg leichter als auf dem Rückweg. Planen Sie nach der Ankunft einen ruhigen ersten Tag ein, damit Sie Ihre Rundreise oder Ihren Strandaufenthalt erholt beginnen.
Für Reisen in der Hochsaison von November bis Februar empfehlen wir eine Buchung mehrere Monate im Voraus – besonders über Weihnachten und Neujahr sind beliebte Hotels früh ausgebucht. In der Nebensaison sind Sie flexibler. Eine frühzeitige Beratung lohnt sich in jedem Fall: So sichern Sie sich die gewünschte Zimmerkategorie und die besten Flugverbindungen.
Leichte, atmungsaktive Kleidung ist im tropischen Klima ideal. Für Tempelbesuche gilt: Schultern und Knie bedecken, die Schuhe werden vor dem Betreten ausgezogen. Ein leichter Pullover ist in klimatisierten Hotels, Bussen und auf Inlandsflügen praktisch, in der Regenzeit zudem ein Regenschutz. Wer in den Norden reist, packt für kühlere Abende eine zusätzliche Schicht ein.
Leitungswasser ist in Thailand nicht zum Trinken geeignet. Greifen Sie auf abgefülltes Wasser zurück, das überall erhältlich ist, und verzichten Sie abseits von Hotels und guten Restaurants im Zweifel auf Eiswürfel. Viele Unterkünfte stellen Wasserspender bereit, an denen Sie Ihre eigene Flasche auffüllen können – das reduziert zudem den Plastikverbrauch.
Beste Reisezeit im Detail
Noch mehr zur Wetterplanung: Auf unserer Seite Beste Reisezeit für Thailand haben wir Klimatabelle, Saisonvergleich von Andamanensee und Golf von Thailand sowie Empfehlungen nach Aktivität für Sie zusammengestellt – die ideale Ergänzung zu diesen Reiseinformationen.
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