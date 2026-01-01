Seoul – Königspaläste, Märkte und Moderne

Seoul ist der ideale Auftakt jeder Südkorea-Reise. Im Zentrum stehen die Königspaläste der Joseon-Dynastie, allen voran der Gyeongbokgung mit seiner farbenprächtigen Wachablösung; gleich daneben spazieren Sie durch das Hanok-Viertel Bukchon mit seinen traditionellen Holzhäusern. Auf Märkten wie dem Gwangjang probieren Sie koreanisches Streetfood, während sich in Gangnam und rund um den N Seoul Tower das moderne, digitale Korea zeigt. Die Kontraste zwischen Tempelstille und Neonlicht liegen hier oft nur wenige Strassenzüge auseinander.

Busan – Korea am Meer

Die zweitgrösste Stadt des Landes liegt an der Südostküste und überrascht mit Stränden wie Haeundae, dem farbigen Künstlerviertel Gamcheon und dem Fischmarkt Jagalchi, einem der grössten Asiens. Der Küstentempel Haedong Yonggungsa thront direkt über der Brandung – ein seltener Anblick, denn die meisten koreanischen Tempel liegen in den Bergen. Mit dem Schnellzug erreichen Sie Busan ab Seoul in wenigen Stunden; die Stadt eignet sich damit ideal als zweite Basis Ihrer Rundreise.

Jeju – Vulkaninsel im Süden

Die Insel Jeju vor der Südküste ist Koreas beliebtestes Feriengebiet: Der erloschene Vulkan Hallasan, Lavahöhlen, Wasserfälle und der Sonnenaufgangskrater Seongsan Ilchulbong prägen die Landschaft. Berühmt sind die Haenyeo, traditionelle Taucherinnen, die bis heute ohne Sauerstoffgerät nach Meeresfrüchten tauchen. Im Frühling blühen auf Jeju die Rapsfelder gelb vor blauem Meer, und milde Temperaturen laden zu Küstenwanderungen ein. Die Insel lässt sich gut per Mietwagen erkunden und ergänzt eine Festlandroute um einige entspannte Tage am Meer.

Temple Stay, Natur und Nationalparks

Wer Südkorea abseits der Städte verstehen will, übernachtet in einem buddhistischen Bergkloster. Beim Temple Stay nehmen Sie an Abend- und Morgenandacht teil, essen mit den Mönchen und lernen Meditation oder die klösterliche Teezeremonie kennen. Viele Klöster liegen in Nationalparks wie dem Seoraksan oder dem Jirisan, wo bewaldete Bergketten, gut markierte Wanderwege und stille Täler warten. Selbst vor den Toren Seouls beginnt mit dem Bukhansan ein Nationalpark, dessen Granitgipfel Sie auf einer Tageswanderung erreichen – im Herbst leuchtet das Laub dort in intensiven Rot- und Goldtönen.

K-Culture als Reisemotiv

Musik, Serien und Küche haben Südkorea weltweit bekannt gemacht – und all das lässt sich vor Ort erleben: Drehorte beliebter K-Dramas, die Ausgehviertel Hongdae und Myeongdong, Kochkurse für Kimchi und Bibimbap oder ein Spaziergang im Hanbok, dem traditionellen Gewand, durch die Palastanlagen. Wer möchte, plant gezielt Fanziele oder ein K-Beauty-Erlebnis in die Route ein. Für viele Reisende ist die K-Culture der Anlass der Reise – für die Rückkehr sorgen dann Tempel, Teefelder und Küstenlandschaften.

Beste Reisezeit und Kombination mit Japan

Die schönsten Monate sind der Frühling, wenn ab Ende März die Kirschblüte von Süden her über das Land zieht, und der Herbst mit klarer Luft und spektakulärer Laubfärbung von Oktober bis Anfang November. Der Sommer ist heiss und feucht, der Winter kalt, aber trocken. Sehr beliebt ist die Verbindung mit Japan: Beide Länder trennt nur eine kurze Flugstrecke, sodass sich etwa Seoul und Busan ideal mit einer anschliessenden Japan-Rundreise kombinieren lassen.

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