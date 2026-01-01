Südkorea Reisen – zwischen K-Kultur und stillen Tempeln
Individuelle Rundreisen zwischen Metropole, Küste und Bergen
Seoul – Königspaläste, Märkte und Moderne
Seoul ist der ideale Auftakt jeder Südkorea-Reise. Im Zentrum stehen die Königspaläste der Joseon-Dynastie, allen voran der Gyeongbokgung mit seiner farbenprächtigen Wachablösung; gleich daneben spazieren Sie durch das Hanok-Viertel Bukchon mit seinen traditionellen Holzhäusern. Auf Märkten wie dem Gwangjang probieren Sie koreanisches Streetfood, während sich in Gangnam und rund um den N Seoul Tower das moderne, digitale Korea zeigt. Die Kontraste zwischen Tempelstille und Neonlicht liegen hier oft nur wenige Strassenzüge auseinander.
Busan – Korea am Meer
Die zweitgrösste Stadt des Landes liegt an der Südostküste und überrascht mit Stränden wie Haeundae, dem farbigen Künstlerviertel Gamcheon und dem Fischmarkt Jagalchi, einem der grössten Asiens. Der Küstentempel Haedong Yonggungsa thront direkt über der Brandung – ein seltener Anblick, denn die meisten koreanischen Tempel liegen in den Bergen. Mit dem Schnellzug erreichen Sie Busan ab Seoul in wenigen Stunden; die Stadt eignet sich damit ideal als zweite Basis Ihrer Rundreise.
Jeju – Vulkaninsel im Süden
Die Insel Jeju vor der Südküste ist Koreas beliebtestes Feriengebiet: Der erloschene Vulkan Hallasan, Lavahöhlen, Wasserfälle und der Sonnenaufgangskrater Seongsan Ilchulbong prägen die Landschaft. Berühmt sind die Haenyeo, traditionelle Taucherinnen, die bis heute ohne Sauerstoffgerät nach Meeresfrüchten tauchen. Im Frühling blühen auf Jeju die Rapsfelder gelb vor blauem Meer, und milde Temperaturen laden zu Küstenwanderungen ein. Die Insel lässt sich gut per Mietwagen erkunden und ergänzt eine Festlandroute um einige entspannte Tage am Meer.
Temple Stay, Natur und Nationalparks
Wer Südkorea abseits der Städte verstehen will, übernachtet in einem buddhistischen Bergkloster. Beim Temple Stay nehmen Sie an Abend- und Morgenandacht teil, essen mit den Mönchen und lernen Meditation oder die klösterliche Teezeremonie kennen. Viele Klöster liegen in Nationalparks wie dem Seoraksan oder dem Jirisan, wo bewaldete Bergketten, gut markierte Wanderwege und stille Täler warten. Selbst vor den Toren Seouls beginnt mit dem Bukhansan ein Nationalpark, dessen Granitgipfel Sie auf einer Tageswanderung erreichen – im Herbst leuchtet das Laub dort in intensiven Rot- und Goldtönen.
K-Culture als Reisemotiv
Musik, Serien und Küche haben Südkorea weltweit bekannt gemacht – und all das lässt sich vor Ort erleben: Drehorte beliebter K-Dramas, die Ausgehviertel Hongdae und Myeongdong, Kochkurse für Kimchi und Bibimbap oder ein Spaziergang im Hanbok, dem traditionellen Gewand, durch die Palastanlagen. Wer möchte, plant gezielt Fanziele oder ein K-Beauty-Erlebnis in die Route ein. Für viele Reisende ist die K-Culture der Anlass der Reise – für die Rückkehr sorgen dann Tempel, Teefelder und Küstenlandschaften.
Beste Reisezeit und Kombination mit Japan
Die schönsten Monate sind der Frühling, wenn ab Ende März die Kirschblüte von Süden her über das Land zieht, und der Herbst mit klarer Luft und spektakulärer Laubfärbung von Oktober bis Anfang November. Der Sommer ist heiss und feucht, der Winter kalt, aber trocken. Sehr beliebt ist die Verbindung mit Japan: Beide Länder trennt nur eine kurze Flugstrecke, sodass sich etwa Seoul und Busan ideal mit einer anschliessenden Japan-Rundreise kombinieren lassen.
Unten auf dieser Seite finden Sie unser komplettes Südkorea-Sortiment: geführte Gruppenreisen, individuelle Mietwagenrundreisen sowie ausgewählte Hotels in Seoul und Busan. Weitere Ideen für den Kontinent versammelt unsere Asien-Übersicht.
Gruppenreise «Authentisches Südkorea»
ab CHF 2660.– / pro Person
ab/bis Seoul
Highlights: Vielfältige Hauptstadt Seoul, Geschichtsträchtiges Gongju, Zauberhaftes Hanok-Dorf in Jeonju,...
12 Tage / 11 Nächte
Gruppenreise «Land der Morgenstille»
ab CHF 2720.– / pro Person
ab Seoul bis
Highlights: Kontrastreiches Seoul, Panoramablick vom N Seoul Tower, Unesco Weltnaturerbe Jeju Insel, Wunderschöner...
10 Tage / 9 Nächte
Gruppenreise «Kontrastreiches Südkorea»
ab CHF 3450.– / pro Person
ab/bis Seoul
Highlights: Eindrückliche demilitarisierte Zone, Aussicht vom Lotte Tower auf 555m, Historische Stadtfestung in...
12 Tage / 11 Nächte
Gruppenreise «Höhepunkte Südkoreas und Japans»
ab CHF 3790.– / pro Person
ab Seoul bis Tokio
Highlights: Boomende Metropole Seoul, Imposante Festung von Suwon, Wunderschöner Songnisan NP, Freilichtmuseum...
12 Tage / 11 Nächte
Faszination zwischen Tradition und Moderne
ab CHF 3719.– / pro Person
ab Seoul bis Tokio
Highlights: Atemberaubende Kreuzfahrt mit der «Norwegian Jade», Korea und Japan erleben – zwei Länder auf einer...
10 Tage / 9 Nächte
Höhepunkte Südkoreas
ab CHF 3390.– / pro Person
ab/bis Seoul
Highlights: Prachtvoller Gyeongbokgung Palast, Panoramablick vom N Seoul Tower, Fahrten im KTX Schnellzug, Historisch...
8 Tage / 7 Nächte
Mietwagen Rundreise «Glanzlichter Südkoreas»
ab CHF 1590.– / pro Person
ab Seoul bis Busan
Highlights: Malerische Landschaften an der Ostküste, Seoraksan NP mit seiner herrlichen Natur, Charmante Stadt...
7 Tage / 6 Nächte
Mietwagen Rundreise «Jeju Island»
ab CHF 620.– / pro Person
ab/bis Jeju
Highlights: Malerische Westküste der Insel, Spektakuläre Wasserfälle, Wildromantischer Hallasan NP, Vulkankrater...
3 Tage / 2 Nächte
Mietwagen Rundreise «Südliches Korea»
ab CHF 2050.– / pro Person
ab Seoul bis Busan
Highlights: Spirituelles Hyangiram Hermitage, Maritime Hafenstadt Yesou, Naturparadies Suncheon Wetland, Pittoreske...
7 Tage / 6 Nächte
Mietwagen Rundreise «Unbekanntes Korea»
ab CHF 1550.– / pro Person
ab Seoul bis Busan
Highlights:
7 Tage / 6 Nächte
Spirituelles Erlebnis «Temple stay»
ab CHF 350.– / pro Person
ab/bis Busan
Highlights: Spiritueller Beomeosa Tempel, Wunderschöne, erhöhte Lage, Ein Moment der Stille & Einkehr, Teilnahme an...
2 Tage / 1 Nächte
Südkorea aktiv erleben
ab CHF 3990.– / pro Person
ab/bis Seoul
Highlights: Spannender Taekwondo Kurs, Aussicht vom Lotte World Tower, Malerisches Danyang, Traumhaft gelegener...
10 Tage / 9 Nächte
Südkorea K-Style
ab CHF 2780.– / pro Person
ab/bis Seoul
Highlights: K-Pop Tanzstunde in Seoul, Neuste Trends im K-Beauty Center, Pulsierendes Quartier Hongdae, K-Serie...
8 Tage / 7 Nächte
Südkorea Kompakt auf Schienen
ab CHF 1890.– / pro Person
ab/bis Seoul
Highlights: Stadtbesichtigung Seouls im ÖV, Charmantes Bukchon Hanok-Dorf, Kulturhistorische Perlen Gyeongjus,...
7 Tage / 6 Nächte
Südkoreas unbekannter Westen
ab CHF 2690.– / pro Person
ab Seoul Hotel bis Busan Hotel
Highlights: Faszinierende Festung Gongjus, Taekwondo Trainingscenter in Muju, Traditionelles Hanok-Dorf in Jeonju,...
7 Tage / 6 Nächte
Vielfältiges Südkorea
ab CHF 3940.– / pro Person
ab Seoul Flughafen bis Seoul Bahnhof
Highlights: Facettenreiches Seoul, Allererster königlicher Palast Koreas, Eindrückliche Festung in Suwon,...
10 Tage / 9 Nächte
Lotte Hotel Seoul Executive Tower
ab CHF 213.– / pro Person
Seoul
Grosszügiges Fitness und Sauna sowie ein grosses Hallenbad stehen zur Verfügung. Im eleganten «Sulwhasoo Spa»...
Four Seasons Hotel Seoul
ab CHF 319.– / pro Person
Seoul
Ein grosszügiges Fitness, ein eleganter Spa Bereich mit Behandlungsräumen und ein Innenpool mit separatem...
Park Hyatt Busan
Preis auf Anfrage
Busan
Das Hotel bietet ein Hallenbad mit Panoramablick, ein hochmodernes Fitness, eine Sauna sowie das «Lumi Spa», das eine...
Courtyard Seoul Namdaemun
ab CHF 166.– / pro Person
Seoul
Gut ausgestattetes Fitness und Fahrrad-Verleih.
Novotel Ambassador Seoul Dongdaemun
ab CHF 111.– / pro Person
Seoul
Ein Hallenbad und ein Swimmingpool auf der Dachterrasse laden mit einer traumhaften Aussicht auf die Skyline der...
Asti Hotel Busan
ab CHF 66.– / pro Person
Busan
Ein modernes Fitness steht für sportliche Betätigung und Ausgleich zur Verfügung.
Arban City Hotel
ab CHF 47.– / pro Person
Busan
Gäste können das hauseigene Fitness nutzen, um auch während ihres Aufenthalts aktiv zu bleiben.
Die angenehmsten Monate sind April und Mai, wenn die Kirschblüte das Land in Rosa taucht, sowie Oktober und November mit stabilem Wetter und leuchtender Herbstfärbung. Der Sommer ist heiss, feucht und von einer Regenzeit geprägt, der Winter kalt und trocken. Für Wanderungen in den Nationalparks ist der Herbst die erste Wahl.
Bei einem Temple Stay übernachten Sie in einem buddhistischen Kloster und nehmen am Tagesablauf der Mönche teil – mit Meditation, Zeremonien und vegetarischer Klosterküche. Vorkenntnisse brauchen Sie keine, die Programme richten sich ausdrücklich auch an internationale Gäste. Ein bis zwei Nächte lassen sich gut in jede Rundreise einbauen.
Beides funktioniert ausgezeichnet: Das Schnellzugnetz verbindet Seoul, Busan und weitere Städte komfortabel, während der Mietwagen in ländlichen Regionen und auf Jeju mehr Freiheit bietet. Die Strassen sind gut ausgebaut und vielerorts auch lateinisch beschildert; zum Fahren benötigen Sie einen internationalen Führerausweis. Viele Gäste kombinieren Bahnetappen mit einem Mietwagen für einzelne Abschnitte.
Ja, die Kombination gehört zu den beliebtesten Routen in Ostasien: Zwischen Seoul und den japanischen Metropolen liegt nur eine kurze Flugstrecke. Ideal sind rund zwei bis drei Wochen, etwa mit Seoul und Busan als Auftakt und einer anschliessenden Rundreise durch Japan. Unsere Spezialisten stimmen beide Länderteile aufeinander ab – inklusive Bahnpässen und Hotels.
Zehn bis vierzehn Tage für Seoul, die DMZ, Gyeongju, Busan und Jeju. Das Land ist kompakt, und die Hochgeschwindigkeitszüge verbinden die Städte in wenigen Stunden.
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