Einzigartige Hongkong Städtereisen
Ferien vom Spezialisten in Hongkong
Regionen und Orte im Überblick
Hongkong ist weit mehr als eine Skyline: Das Territorium gliedert sich in Hong Kong Island mit dem Victoria Peak, die Halbinsel Kowloon mit ihren Märkten und Teehäusern, die ländlichen New Territories und über 200 vorgelagerte Inseln. Für die erste Städtereise empfiehlt sich ein zentrales Hotel: Die Häuser in Hongkong City liegen auf Hong Kong Island oder direkt in Kowloon, sodass Star Ferry, Victoria Harbour und die Dim-Sum-Teehäuser bequem erreichbar sind – und abends geniessen Sie den Blick auf die beleuchtete Skyline.
Eine Übersicht aller von uns geprüften Unterkünfte, vom Stadthotel mit Hafenblick bis zum ruhig gelegenen Haus abseits des Trubels, finden Sie unter Hotels und Resorts in Hongkong.
Wer die grüne Seite entdecken möchte, verlässt die Stadt: Rund drei Viertel der Fläche bestehen aus Bergen, Wäldern und Naturparks. Auf der Insel Lantau thront der grosse Tian-Tan-Buddha, in den New Territories führen Wanderwege durch traditionelle Dörfer, und an den Stränden der vorgelagerten Inseln kommt zwischen den Besichtigungen sogar Badeferien-Stimmung auf. Ein lohnender Abschluss der Reise ist ein Aufenthalt in Macau: Die Nachbarstadt setzt mit ihrem ganz eigenen Charakter einen reizvollen Kontrapunkt zur Metropole und lässt sich unkompliziert mit der Städtereise verbinden.
So planen Sie Ihre Hongkong Reise
Am angenehmsten reisen Sie zwischen Oktober und Dezember – dann zeigt sich die Metropole von ihrer schönsten Seite. Für die Klassiker der Stadt – Victoria Peak, Ocean Park, ein Yum Cha mit gedämpften Teigtaschen aus dem Bambuskörbchen und die Streetfood-Märkte von Kowloon – planen Sie am besten drei bis fünf Tage ein. Ergänzen Sie Ausflüge nach Lantau, in die New Territories oder nach Macau, wird daraus gut eine Woche.
Ein Erlebnis, das in keinem Programm fehlen sollte: die Überfahrt mit der Star Ferry bei Sonnenuntergang, wenn die Lichter der Skyline angehen – seit über einem Jahrhundert pendelt sie zwischen Kowloon und Hong Kong Island und gehört bis heute zu den schönsten Momenten jeder Hongkong Reise.
Hongkong als Tor nach China
Dank der Lage an der Grenze zur chinesischen Provinz Guangdong ist Hongkong der ideale Ausgangs- oder Endpunkt einer Reise durch China: Schnellzüge und Fähren verbinden die Sonderverwaltungszone mit dem Festland, die Millionenmetropole Shenzhen liegt direkt hinter der Grenze. Viele unserer Gäste kombinieren einige Tage Städtereise mit einer Rundreise durch China oder nutzen Hongkong als Zwischenstopp auf dem Weg zu weiteren Zielen in Asien. Unsere Reiseexperten kennen die Stadt aus eigener Erfahrung und stellen Ihnen gerne ein persönliches Programm zusammen – von der Hotelauswahl bis zum passenden Ausflugs- und Kombinationsprogramm.
Hong Kong – Metropole zwischen China und Südchinesischem Meer
Offiziell heisst die Metropole heute Hong Kong Special Administrative Region: Seit der Rückgabe der ehemaligen britischen Kronkolonie an China im Juli 1997 wird die Stadt als Sonderverwaltungszone regiert. Die Lage könnte spannender kaum sein: Im Norden grenzt Hongkong an die chinesische Provinz Guangdong, deren Millionenmetropole Shenzhen direkt hinter der Grenze liegt – Verbindungen zum chinesischen Festland bestehen mit Schnellzügen und Fähren. Wer eine Städtereise nach Hong Kong mit einer Rundreise durch China kombinieren möchte, findet hier den idealen Ausgangspunkt.
Das Territorium selbst ist überraschend grün: Neben Hong Kong Island und der Halbinsel Kowloon gehören die ländlichen New Territories sowie über 200 vorgelagerte Inseln dazu – rund drei Viertel der Fläche bestehen aus Bergen, Wäldern und Naturparks. Zwischen Kowloon und Hong Kong Island pendelt zudem seit über einem Jahrhundert die Star Ferry: Die Überfahrt bei Sonnenuntergang, wenn die Lichter der Skyline angehen, gehört zu den günstigsten und schönsten Erlebnissen der Stadt.
Dim Sum, vorgelagerte Inseln und die New Territories
Kulinarisch gilt Hongkong als eine der spannendsten Städte Asiens. Ein Muss ist das traditionelle Yum Cha: In den Teehäusern werden Dim Sum serviert – gedämpfte Teigtaschen, knusprige Häppchen und Süsses aus dem Bambuskörbchen, die man sich am Tisch teilt. Das Angebot reicht von der einfachen Garküche über die Streetfood-Märkte von Kowloon bis zum Gourmetrestaurant mit Blick auf den Victoria Harbour.
Ein lohnendes Kontrastprogramm zur Skyline bieten die vorgelagerten Inseln: Auf Lantau thront der grosse Tian-Tan-Buddha beim Kloster Po Lin, bequem erreichbar mit der Seilbahn Ngong Ping 360. Auf dem autofreien Lamma Island locken Fischrestaurants und leichte Wanderwege, während Sie in den New Territories durch Naturreservate streifen und traditionelle, von Mauern umgebene Dörfer besuchen. Als angenehmste Reisezeit gelten die Monate Oktober bis Dezember mit klarem, trockenem Wetter. Gerne kombinieren unsere Asien-Spezialisten Ihren Aufenthalt in Hong Kong mit Badeferien in Südostasien oder einem Abstecher aufs chinesische Festland – lassen Sie sich von unserem Spezialisten-Team beraten.
Hongkongs Highlights
Hongkong, eine Stadt der Superlative, bringt sehr viele Sehenswürdigkeiten und Abwechslung mit sich. Besuchen Sie unbedingt die Street Food Märkte zum Beispiel in Kowloon oder Hongkong Island. Probieren Sie die vielen leckeren, exotischen Gerichte die direkt vor Ihren Augen frisch zubereitet werden und schlendern Sie durch die Strassen und sammeln viele neue Eindrücke. Aus ehemaligen Fischdörfern wurden moderne Bauten und heute zieren moderne archetektonische Bauten die Skyline von Hongkong. Direkt neben dem Finanzzentrum finden Sie schöne und sehr gepflegte Parks.
Hier befinde sich sogar eine Ausgabe des weltbekannten Disneyland. Eine Standseilbahn auf Hongkong Island führt Sie von der Haltestelle Garden Road auf den Nebengipfel Victoria Gap des Victoria Peak. Der Temple Street Night Market ist ein weiteres Highlight, den Sie spät am Abend besuchen sollten. Ausserdem hat Hongkong viele grosse Einkaufszentren zu bieten, die über lange Öffnungszeiten verfügen.
Am angenehmsten reisen Sie zwischen Oktober und Dezember. In diesen Monaten zeigt sich die Metropole von ihrer schönsten Seite – ideal für Besichtigungen, die Überfahrt mit der Star Ferry und Ausflüge auf die vorgelagerten Inseln.
Für die Höhepunkte der Stadt – Victoria Peak, Victoria Harbour, Ocean Park und die Teehäuser mit ihren Dim Sum – genügen drei bis fünf Tage. Wer zusätzlich Lantau, die New Territories oder Macau entdecken möchte, plant besser rund eine Woche ein. Als Zwischenstopp auf dem Weg zu anderen Zielen in Asien lohnen sich auch schon zwei bis drei Nächte.
Hongkong ist ein ideales Ziel für Städtefans, die eine pulsierende Metropole mit spektakulärer Skyline erleben möchten. Familien schätzen das grosse Freizeitangebot vom Ocean Park bis zu Disney World, Feinschmecker die Dim-Sum-Teehäuser und Streetfood-Märkte. Dank Naturparks, Wanderwegen und Stränden kommen auch Aktive und Erholungssuchende auf ihre Kosten.
Dank Schnellzügen und Fähren zum chinesischen Festland ist Hongkong der klassische Ausgangs- oder Endpunkt einer Rundreise durch China – die Provinz Guangdong mit der Metropole Shenzhen liegt direkt hinter der Grenze. Sehr beliebt ist zudem die Kombination mit einem Aufenthalt in Macau. Auch als Zwischenstopp auf dem Weg zu weiteren Zielen in Asien eignet sich die Stadt hervorragend.
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