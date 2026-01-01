Regionen und Orte im Überblick

Hongkong ist weit mehr als eine Skyline: Das Territorium gliedert sich in Hong Kong Island mit dem Victoria Peak, die Halbinsel Kowloon mit ihren Märkten und Teehäusern, die ländlichen New Territories und über 200 vorgelagerte Inseln. Für die erste Städtereise empfiehlt sich ein zentrales Hotel: Die Häuser in Hongkong City liegen auf Hong Kong Island oder direkt in Kowloon, sodass Star Ferry, Victoria Harbour und die Dim-Sum-Teehäuser bequem erreichbar sind – und abends geniessen Sie den Blick auf die beleuchtete Skyline.

Eine Übersicht aller von uns geprüften Unterkünfte, vom Stadthotel mit Hafenblick bis zum ruhig gelegenen Haus abseits des Trubels, finden Sie unter Hotels und Resorts in Hongkong.

Wer die grüne Seite entdecken möchte, verlässt die Stadt: Rund drei Viertel der Fläche bestehen aus Bergen, Wäldern und Naturparks. Auf der Insel Lantau thront der grosse Tian-Tan-Buddha, in den New Territories führen Wanderwege durch traditionelle Dörfer, und an den Stränden der vorgelagerten Inseln kommt zwischen den Besichtigungen sogar Badeferien-Stimmung auf. Ein lohnender Abschluss der Reise ist ein Aufenthalt in Macau: Die Nachbarstadt setzt mit ihrem ganz eigenen Charakter einen reizvollen Kontrapunkt zur Metropole und lässt sich unkompliziert mit der Städtereise verbinden.

So planen Sie Ihre Hongkong Reise

Am angenehmsten reisen Sie zwischen Oktober und Dezember – dann zeigt sich die Metropole von ihrer schönsten Seite. Für die Klassiker der Stadt – Victoria Peak, Ocean Park, ein Yum Cha mit gedämpften Teigtaschen aus dem Bambuskörbchen und die Streetfood-Märkte von Kowloon – planen Sie am besten drei bis fünf Tage ein. Ergänzen Sie Ausflüge nach Lantau, in die New Territories oder nach Macau, wird daraus gut eine Woche.

Ein Erlebnis, das in keinem Programm fehlen sollte: die Überfahrt mit der Star Ferry bei Sonnenuntergang, wenn die Lichter der Skyline angehen – seit über einem Jahrhundert pendelt sie zwischen Kowloon und Hong Kong Island und gehört bis heute zu den schönsten Momenten jeder Hongkong Reise.

Hongkong als Tor nach China

Dank der Lage an der Grenze zur chinesischen Provinz Guangdong ist Hongkong der ideale Ausgangs- oder Endpunkt einer Reise durch China: Schnellzüge und Fähren verbinden die Sonderverwaltungszone mit dem Festland, die Millionenmetropole Shenzhen liegt direkt hinter der Grenze. Viele unserer Gäste kombinieren einige Tage Städtereise mit einer Rundreise durch China oder nutzen Hongkong als Zwischenstopp auf dem Weg zu weiteren Zielen in Asien. Unsere Reiseexperten kennen die Stadt aus eigener Erfahrung und stellen Ihnen gerne ein persönliches Programm zusammen – von der Hotelauswahl bis zum passenden Ausflugs- und Kombinationsprogramm.