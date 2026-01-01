Philippinen Reisen vom Spezialisten
Exotisches Paradies in Asien
Regionen und Orte im Überblick
Die meisten Philippinen Reisen beginnen in Manila: Die quirlige Hauptstadt ist das Tor zum Archipel und lohnt einen kurzen Zwischenstopp, bevor es weiter in die Inselwelt geht. Im Westen lockt Palawan mit spektakulären Kalksteinfelsen und stillen Buchten – rund um El Nido und Palawan sowie in der Coron Bay erwarten Sie einige der schönsten Küstenlandschaften des Landes. Wer klassische Strandferien sucht, ist auf Boracay mit seinem berühmten weissen Sandstrand bestens aufgehoben.
Das Herz des Archipels bilden die Visayas: Cebu erreichen Sie bequem mit Flügen ab Zürich und starten von dort zu Ausflügen in die ganze Region. Auf Bohol und Panglao verbinden Sie den Besuch der Chocolate Hills mit Schnorchelgängen über dem Danajon-Riffsystem, während Malapascua vor allem Taucherinnen und Taucher begeistert. Deutlich ruhiger geht es auf der Hexeninsel Siquijor und auf Negros zu – beide Inseln zeigen die Philippinen von ihrer ursprünglichen Seite. Auch Siargao ist ein Tipp für alle, die entspanntes Inselleben abseits der grossen Besucherströme suchen.
So planen Sie Ihre Reise
Als beste Reisezeit gilt die Trockenzeit von Dezember bis Mai; dank der ganzjährig hohen Temperaturen sind die Philippinen aber grundsätzlich das ganze Jahr über ein lohnendes Ziel. Planen Sie genügend Zeit ein: Bei über 7000 Inseln ist weniger oft mehr – konzentrieren Sie sich pro Reise auf zwei bis drei Regionen, damit genug Raum für Strandtage und spontane Entdeckungen bleibt. Unsere Reiseexperten stimmen Flüge, Transfers und Inselwechsel sinnvoll aufeinander ab und empfehlen Ihnen aus unserer Auswahl an Hotels und Resorts auf den Philippinen die Häuser, die zu Ihren Wünschen passen.
Rundreise und Badeferien kombinieren
Besonders beliebt ist die Kombination aus Erlebnis und Erholung: Auf unseren Philippinen Rundreisen entdecken Sie mit ortskundiger Begleitung die Cordillera-Bergwelt, die Chocolate Hills oder den Fluss Puerto Princesa auf Palawan – und lassen die Reise anschliessend an einem Traumstrand Ihrer Wahl ausklingen. Ob Inselhopping durch die Visayas oder Badeferien an einem einzigen Ort: Unsere Spezialisten stellen Ihnen die Bausteine so zusammen, dass Ihre Philippinen Ferien zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.
Inselhopping Philippinen
Beeindruckende Landschaften
Bei den Philippinen Rundreisen werden Sie das christlich geprägte Land lieben und schätzen lernen. Wie eingangs bereits erwähnt, gibt es weitaus mehr zu sehen und zu erleben als die Millionenstadt Manila. Besonders die Inselwelt lockt viele Touristen aus aller Welt an. Strände wie aus dem Bilderbuch, eine atemberaubende Bergwelt und viele Naturwunder. Hierzu zählt auf alle Fälle der Fluss Puerto Princesa, welcher sich auf der Insel Palawan befindet. Die besten Tauchspots der Welt für sportbegeisterte und vieles mehr.
Das Land können Sie mit der Hilfe von einem ortskundigen Guide sehr gut entdecken. Fragen Sie unsere Spezialisten und lassen Sie sich etwa Flüge von Zürich nach Cebu City anzeigen. Mit uns werden die Philippinen Ferien zu einem unvergesslichen und einzigartigen Erlebnis. Verbringen Sie einige unbeschwerte Ferientage auf den Philippinen und lassen Sie sämtliche Eindrücke des Landes einfach auf Sie einwirken.
Die wichtigsten Inseln der Philippinen
Der Archipel umfasst über 7000 Inseln. Für eine Reise von zwei bis drei Wochen sind vier davon entscheidend.
Palawan: El Nido und Coron
Palawan gilt als schönste Insel des Landes. Vor El Nido ragen Kalksteinfelsen aus türkisfarbenen Lagunen, die auf Inselhopping-Touren angefahren werden. Bei Coron liegen japanische Wracks aus dem Zweiten Weltkrieg in Tauchtiefe, und der Kayangan-See gilt als einer der klarsten Seen Asiens.
Bohol: Chocolate Hills und Tarsier
Im Landesinneren erheben sich über tausend gleichförmige Hügel, die in der Trockenzeit braun werden – daher der Name. In den Wäldern lebt der Koboldmaki, eines der kleinsten Primaten der Welt. Vorgelagert liegt Panglao mit dem Strand von Alona.
Cebu und Siargao
Cebu ist Verkehrsdrehscheibe und Ausgangspunkt für die Wasserfälle von Kawasan und die Walhaie bei Oslob. Siargao im Osten hat sich vom Surferziel zur Allrounder-Insel entwickelt, mit Lagunen, Mangroven und der Welle Cloud 9.
Beste Reisezeit, Anreise und Inselverbindungen
Die Philippinen liegen im Taifungürtel – die Reisezeit ist deshalb wichtiger als bei den meisten südostasiatischen Zielen.
Trockenzeit von November bis Mai
Von November bis Mai ist es überwiegend trocken und sonnig bei 28 bis 33 Grad. Die Taifunsaison dauert etwa von Juni bis November und trifft vor allem den Osten und Norden; Palawan liegt weitgehend ausserhalb der üblichen Zugbahnen.
Zwischen den Inseln unterwegs
Inlandsflüge ab Manila und Cebu verbinden alle wichtigen Ziele in ein bis zwei Stunden. Fähren sind günstiger, aber langsam und wetterabhängig. Planen Sie zwischen zwei Inseln immer einen Puffertag ein – Verschiebungen sind häufig.
Wie viel Zeit Sie einplanen sollten
Für zwei Inseln mit Bade- und Aktivtagen sollten Sie zwei Wochen rechnen, für drei eher drei. Die Anreise ab der Schweiz dauert mit einem Umstieg rund 16 bis 18 Stunden.
Traumhafte philippinische Unterwasserwelt
Das Danajon Riffsystem vor Bohol erleben
Ihre Philippinen Reisen finden zu Land wie zu Wasser statt: Lassen Sie sich mit dem Boot zu den Chocolate Hills bringen und schnorcheln Sie im Korallengarten direkt vor der Insel! Der grösste Korallengarten der Philippinen ist noch wenig erforscht und lockt mit einer teilweise unbekannten Unterwasserwelt. Wenn Sie im Wasser genug gesehen haben, warten die Wunder des immergrünen Regenwaldes auf Sie. Die kegelförmigen Formationen aus Kalksandstein auf der Insel sind von Regenwald voller nachtaktiver Koboldmaki umgeben.
Als beste Reisezeit gilt die Trockenzeit von Dezember bis Mai. Dank der ganzjährig hohen Temperaturen lassen sich die Philippinen aber grundsätzlich das ganze Jahr über bereisen. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne, welche Monate für Ihre Wunschregion ideal sind.
Bei über 7000 Inseln lohnt sich ein Aufenthalt von rund zwei bis drei Wochen, damit Sie mehrere Regionen ohne Hektik erleben können. Wer sich auf eine Insel oder Region konzentriert, geniesst auch in kürzerer Zeit erholsame Ferien. Rechnen Sie bei Inselwechseln genügend Zeit für Fähren oder Inlandflüge ein.
Die Philippinen sind ein Paradies für Taucher und Schnorchler, begeistern aber ebenso Strandliebhaber, Naturfreunde und Kulturinteressierte. Von den Chocolate Hills über die Cordillera-Bergwelt bis zu den Traumstränden von Boracay findet hier jeder sein persönliches Highlight. Auch Erholungssuchende, die einfach die Seele baumeln lassen möchten, sind auf dem Archipel richtig.
Beliebt ist die Kombination von Cebu mit Bohol und Panglao sowie von El Nido mit der Coron Bay rund um Palawan. Ebenso reizvoll ist eine Rundreise durch die Berg- und Inselwelt, die Sie anschliessend mit Badeferien auf Boracay oder Siargao abrunden. Unsere Reiseexperten stellen Ihnen Ihre Wunschkombination individuell zusammen.
Inlandsflüge ab Manila und Cebu verbinden alle wichtigen Ziele in ein bis zwei Stunden. Fähren sind günstiger, aber langsam und wetterabhängig – planen Sie zwischen zwei Inseln immer einen Puffertag ein, Verschiebungen sind häufig.
Etwa von Juni bis November, mit Schwerpunkt zwischen Juli und Oktober. Betroffen sind vor allem der Osten und Norden des Archipels. Palawan liegt weitgehend ausserhalb der üblichen Zugbahnen und bleibt auch in dieser Zeit vergleichsweise verlässlich.
Schweizer Staatsangehörige benötigen für touristische Aufenthalte bis 30 Tage kein Visum. Der Reisepass muss bei der Einreise noch mindestens sechs Monate gültig sein, zudem wird ein Rück- oder Weiterflugticket verlangt. Wir prüfen den aktuellen Stand im Beratungsgespräch.
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