Regionen und Orte im Überblick

Die meisten Philippinen Reisen beginnen in Manila: Die quirlige Hauptstadt ist das Tor zum Archipel und lohnt einen kurzen Zwischenstopp, bevor es weiter in die Inselwelt geht. Im Westen lockt Palawan mit spektakulären Kalksteinfelsen und stillen Buchten – rund um El Nido und Palawan sowie in der Coron Bay erwarten Sie einige der schönsten Küstenlandschaften des Landes. Wer klassische Strandferien sucht, ist auf Boracay mit seinem berühmten weissen Sandstrand bestens aufgehoben.

Das Herz des Archipels bilden die Visayas: Cebu erreichen Sie bequem mit Flügen ab Zürich und starten von dort zu Ausflügen in die ganze Region. Auf Bohol und Panglao verbinden Sie den Besuch der Chocolate Hills mit Schnorchelgängen über dem Danajon-Riffsystem, während Malapascua vor allem Taucherinnen und Taucher begeistert. Deutlich ruhiger geht es auf der Hexeninsel Siquijor und auf Negros zu – beide Inseln zeigen die Philippinen von ihrer ursprünglichen Seite. Auch Siargao ist ein Tipp für alle, die entspanntes Inselleben abseits der grossen Besucherströme suchen.

So planen Sie Ihre Reise

Als beste Reisezeit gilt die Trockenzeit von Dezember bis Mai; dank der ganzjährig hohen Temperaturen sind die Philippinen aber grundsätzlich das ganze Jahr über ein lohnendes Ziel. Planen Sie genügend Zeit ein: Bei über 7000 Inseln ist weniger oft mehr – konzentrieren Sie sich pro Reise auf zwei bis drei Regionen, damit genug Raum für Strandtage und spontane Entdeckungen bleibt. Unsere Reiseexperten stimmen Flüge, Transfers und Inselwechsel sinnvoll aufeinander ab und empfehlen Ihnen aus unserer Auswahl an Hotels und Resorts auf den Philippinen die Häuser, die zu Ihren Wünschen passen.

Rundreise und Badeferien kombinieren

Besonders beliebt ist die Kombination aus Erlebnis und Erholung: Auf unseren Philippinen Rundreisen entdecken Sie mit ortskundiger Begleitung die Cordillera-Bergwelt, die Chocolate Hills oder den Fluss Puerto Princesa auf Palawan – und lassen die Reise anschliessend an einem Traumstrand Ihrer Wahl ausklingen. Ob Inselhopping durch die Visayas oder Badeferien an einem einzigen Ort: Unsere Spezialisten stellen Ihnen die Bausteine so zusammen, dass Ihre Philippinen Ferien zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.