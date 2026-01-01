Die beste Reisezeit für Laos liegt zwischen November und Februar: Dann ist es trocken, und die Temperaturen sind mit rund 28 bis 30 Grad am Tag angenehm mild – ideale Bedingungen für Klöster, Wasserfälle und Rundreisen durch das Land am Mekong. Ab März wird es zunehmend heiss, bevor der Monsun von etwa Mai bis Oktober kurze, kräftige Schauer bringt und die Landschaft in sattes Grün taucht. Auch eine Flussfahrt auf dem Mekong lässt sich am besten in den trockenen Monaten geniessen.

Auf dieser Seite finden Sie die Saisonlogik, eine Klimatabelle und Empfehlungen für die einzelnen Monate. Unser Spezialisten-Team berät Sie gerne persönlich zu Ihrer Route.