Beste Reisezeit für Laos
Klima, Regenzeit und die schönsten Reisemonate
Klima und Saisons im Überblick
In Laos herrscht tropisches Monsunklima mit drei spürbar unterschiedlichen Phasen: einer kühleren Trockenzeit von etwa November bis Februar, einer heissen Phase von März bis Mai und der Regenzeit von etwa Mai bis Oktober. Da grosse Teile des Landes gebirgig sind, können die Nächte in höheren Lagen – etwa rund um Luang Prabang – in den Wintermonaten deutlich abkühlen.
|Monate
|Wetter/Saison
|Eignung
|November bis Februar
|Trockenzeit: sonnig, tagsüber warm, nachts teils kühl
|Beste Reisezeit für Rundreisen und Flussfahrten – Hochsaison
|März bis Mai
|Heisseste Zeit des Jahres, teils über 35 Grad, zunehmend dunstig
|Machbar für Hitzeresistente – Aktivitäten früh am Tag planen
|Mai bis Oktober
|Regenzeit (Monsun): kurze, kräftige Schauer, hohe Luftfeuchtigkeit
|Grüne Landschaften, volle Wasserfälle, wenig Besucher
Wie überall in Südostasien gilt: Auch in der Regenzeit fällt der Regen meist in kurzen Güssen, oft am späteren Nachmittag – dazwischen zeigt sich immer wieder die Sonne.
Klimatabelle Laos (Referenzregion Vientiane)
Die folgenden Werte sind gerundete Durchschnittswerte für die Hauptstadt Vientiane am Mekong. In den Bergregionen des Nordens, etwa um Luang Prabang, liegen die Nachttemperaturen von November bis Februar nochmals tiefer.
|Monat
|Tag (°C)
|Nacht (°C)
|Regentage
|Januar
|28
|17
|1
|Februar
|30
|19
|2
|März
|33
|21
|4
|April
|34
|23
|8
|Mai
|33
|24
|14
|Juni
|32
|24
|17
|Juli
|31
|24
|19
|August
|31
|24
|18
|September
|31
|23
|15
|Oktober
|31
|21
|8
|November
|29
|19
|2
|Dezember
|28
|17
|1
Fazit: Die Monate November bis Februar bieten die zuverlässigste Kombination aus Sonne und angenehmen Temperaturen. Packen Sie für Abende im Norden eine leichte Jacke ein.
Welcher Monat passt zu Ihrer Reise?
November bis Februar: Die klassische Reisezeit für Laos – trocken, sonnig und angenehm warm. Ideal für Luang Prabang, Vientiane und den ruhigen Süden. Weitere Reiseideen für diese Monate finden Sie auf unseren Seiten zu November, Dezember, Januar und Februar.
März bis Mai: Sehr heiss und zunehmend dunstig – wer in diesen Monaten reist, plant Besichtigungen am besten in die Morgenstunden.
Mai bis Oktober: Die grüne Saison: Reisterrassen und Wälder leuchten, die Wasserfälle führen viel Wasser, und die Städte sind angenehm ruhig. Kurze Schauer gehören dazu – dafür profitieren Sie von attraktiven Preisen.
Laos lässt sich ideal mit den Nachbarländern verbinden, denn die günstigen Reisezeiten ähneln sich: Orientierung bieten unsere Seiten zur besten Reisezeit für Thailand, zur besten Reisezeit für Vietnam und zur besten Reisezeit für Kambodscha. Praktische Hinweise zu Einreise und Gesundheit finden Sie in unseren Laos-Reiseinformationen.
Häufige Fragen zur besten Reisezeit für Laos
Die beste Reisezeit für Laos ist von November bis Februar. In diesen Monaten ist es trocken und mit Tagestemperaturen um 28 bis 30 Grad angenehm warm, während die Nächte – besonders im bergigen Norden – erfrischend kühl sind. Diese Zeit eignet sich ideal für Rundreisen, Tempelbesuche in Luang Prabang und Fahrten auf dem Mekong; sie ist zugleich Hochsaison.
Die Regenzeit dauert in Laos von etwa Mai bis Oktober. Der Monsun bringt kurze, kräftige Schauer und hohe Luftfeuchtigkeit – tagelanger Dauerregen ist selten. Das Land zeigt sich in dieser Zeit üppig grün, die Wasserfälle führen viel Wasser, und es sind deutlich weniger Gäste unterwegs. Einzelne Strassen in abgelegenen Regionen können zeitweise schwer passierbar sein.
Die meisten Gäste wählen für eine Mekong-Flussfahrt die Trockenzeit von November bis Februar: Das Wetter ist stabil, die Temperaturen sind angenehm und die Fahrten finden regelmässig statt. Direkt nach der Regenzeit führt der Fluss zudem viel Wasser und die Ufer leuchten grün. Unsere Spezialisten empfehlen Ihnen gerne die passende Route und Saison.
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