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Jasmine Palace

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Yangon

Ein angenehmes Hotel mit sehr fairen Preisen. Ideal für Gäste, welche tagsüber vor allem in der Stadt unterwegs sind und nicht planen, viel Zeit im Hotel selbst zu verbringen.

Beschreibung

Einleitung
Gedeckter Swim­ming­pool mit Bar und Lounge sowie Sicht auf die Stadt, Spa, Fitnessraum.
Lage
An der Pyay Road, einer der Hauptstrassen Yan­gons, welche direkt ins Stadtzentrum sowie zum Flug­hafen führt. Nur rund 3 km zum goldenen Wahr­zeichen der Stadt, der Shwedagon Pagode. Die Fahrzeit zum Flughafen beträgt rund 45 - 60 Minuten, ins Stadt­zentrum ca. 20 Minuten.
Angebot
Internationales Restaurant «Empress» mit asiatischen und westlichen Menüs, kantonesisches Res­tau­rant «Jasmine Garden», «Jasmine Cafe» mit Snacks, Poolbar.
Zimmer
214 moderne Zimmer auf 21 Etagen. Die Zimmer verfügen über grosse Fenster, sind hell und mit warmen Farben angenehm gestaltet.
Superior (180): 32 m² grosse Zimmer mit Bad/Dusche, Klima­anlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Mini­bar, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn.
Deluxe (28): 36 m² grosse Zimmer mit Sicht zur imposanten Shwedagon Pagode.
Preis auf Anfrage

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