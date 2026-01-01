Jasmine Palace
Yangon
Beschreibung
Einleitung
Gedeckter Swimmingpool mit Bar und Lounge sowie Sicht auf die Stadt, Spa, Fitnessraum.
Lage
An der Pyay Road, einer der Hauptstrassen Yangons, welche direkt ins Stadtzentrum sowie zum Flughafen führt. Nur rund 3 km zum goldenen Wahrzeichen der Stadt, der Shwedagon Pagode. Die Fahrzeit zum Flughafen beträgt rund 45 - 60 Minuten, ins Stadtzentrum ca. 20 Minuten.
Angebot
Internationales Restaurant «Empress» mit asiatischen und westlichen Menüs, kantonesisches Restaurant «Jasmine Garden», «Jasmine Cafe» mit Snacks, Poolbar.
Zimmer
214 moderne Zimmer auf 21 Etagen. Die Zimmer verfügen über grosse Fenster, sind hell und mit warmen Farben angenehm gestaltet.
Superior (180): 32 m² grosse Zimmer mit Bad/Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn.
Deluxe (28): 36 m² grosse Zimmer mit Sicht zur imposanten Shwedagon Pagode.
Superior (180): 32 m² grosse Zimmer mit Bad/Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn.
Deluxe (28): 36 m² grosse Zimmer mit Sicht zur imposanten Shwedagon Pagode.
Preis auf Anfrage
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