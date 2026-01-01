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Schnorcheln, Thailand

Schnorcheln in Thailand vom Spezialisten

Ferien vom Thailand Spezialisten – Korallenriffe und mehr

Schnorcheln in Thailand ist ein unvergessliches Erlebnis. Sie bewegen sich schwerelos durch das kristallklare, blaue Wasser, ganz ohne die schwere Tauchausrüstung – und können die faszinierende Unterwasserwelt der Weichkorallen trotzdem hautnah erleben! Ganz egal, wohin Ihre Thailand Ferien Sie führen: Die Andamanensee ist genauso faszinierend wie der Golf von Thailand. Die Hotels in Thailand bieten westlichen Touristen jeden nur denkbaren Komfort, die Resorts sind erstklassig. Lassen Sie sich ihre individuellen Thailand Badeferien einfach von unseren Thailand Spezialisten zusammenstellen – inklusive Schnorcheltour, Besuch im Nationalpark und mehr!

Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Unterwasserwelt erkunden

Tintenfische und Muränen an den schönsten Tauchspots der Welt

Die Kultur Thailands ist ein absolutes Highlight. Das buddhistisch geprägte Land ist im digitalen Zeitalter angekommen, und Sie werden die Widersprüche des modernen Lebens, das auf traditionelle Gesellschaften trifft, auf Ihren Thailand Reisen sicherlich bemerken. Aber vergessen Sie einmal für ein paar Tage die Sehenswürdigkeiten an Land. Lassen Sie sich ganz auf die Welt unter Wasser, auf das Meer ein! Sie wollen in Thailand schnorcheln, die Tierwelt unter Wasser erkunden und nicht nur einen Tagesausflug an den Strand machen!

Inseln wie Koh Phi Phi und Khao Lak bieten sich da an. Sie erreichen Ihre Schnorchelplätze direkt vom Hotel aus, der Fahrservice ist inklusive. Reiseführer kümmern sich sowohl um die Boote als auch um Ihre Ausrüstung – und das gilt für Anfänger genauso wie für erfahrene Taucher, die schon öfter in Thailand schnorcheln waren.

Thailand Badeferien nutzen und Inselwelt erkunden

Koh Phi Phi ist der Anfang: Von hier aus erschliessen Sie sich die Fauna und Flora rund um die thailändischen Inseln. Sie machen verschiedene Schnorchelausflüge, die Sie zu Korallenbänken führen, in den Unterwasser-Nationalpark vor der Insel und zu einem Schiffswrack. Sie werden von einem unglaublichen Artenreichtum erwartet: Schildkröten sehen Sie genauso wie Papageienfische, Fledermausfische tummeln sich hier zwischen den bunten Korallen, Sie begegnen den faszinierenden Drachenköpfen mit ihren ausgeprägten Bärten und Lippfischen. Sogar Haie könnten Sie zu sehen bekommen.

Bis zu den Similan Islands

Thailand Reisen ohne einen Besuch der Similan Islands sind ein Unding. Lassen Sie sich von Ihrem Hotel abholen und machen Sie einen eintägigen Ausflug zu den neun Inseln! An Land wie zu Wasser werden Sie weitere faszinierende Ökosysteme kennenlernen. Hier tummeln sich Kaiserfisch und Igelfische zwischen Doktorfischen und mehr. Diese Gegend Thailands ist hervorragend geeignet, um sich mit dem Schnorchelequipment vertraut zu machen und ein bisschen zu üben. Sie werden feststellen, dass die Tiere nicht scheu sind und Sie Ihnen auch als Anfänger nahe kommen können.

Starten Sie Ihre ersten Versuche mit dem Schnorchel direkt vom Strand aus! Dann sind Sie schnell fit für einen Ausflug zu den Riffen.

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