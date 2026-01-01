Indonesiens Vulkane
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Indonesien Reisen
Eine einzigartige Natur erwartet Sie
Auch wenn viele der geführten Touren zu dem Vulkan Bromo sehr früh beginnen und an Ausschlafen nicht zu denken ist, sollten Sie es nicht verpassen diesen mystischen Ort zu besuchen. Schon die Anfahrt mit bequemen Jeeps ist ein herausragendes Erlebnis und führt Ihnen eindrucksvoll die Schönheit der dortigen Landschaft vor Augen. Einen Sonnenaufgang in dieser Umgebung zu beobachten, bedeutet Zeuge eines majestätischen Schauspiels zu sein und entschädigt für die Mühen der Anreise und das frühe Aufstehen.
Spektakulär ist auch der Anblick des Vulkanes Semeru, der fast 3.700 Meter hoch ist und sich in der Nachbarschaft vieler anderer Vulkane befindet.
Eindrücke, die Sie nie vergessen werden
Die Bewohner Indonesiens und insbesondere die Mitglieder des Volkes der Tengger, deren Siedlungsraum von Vulkanen umgeben wird, haben gelernt mit den schlafenden Riesen zu leben. So wirkt die Gelassenheit, mit der die Einwohner Indonesiens auch heftige Eruptionen kommentieren, für viele Besucher etwas irritierend. Egal ob Sie sich auf Java, Bali oder Sumatra befinden, alle Indonesier, die in der Nähe von Vulkanen leben, haben ihre eigene Art mit den Vulkanen in ihrer Nähe umzugehen. Für einige Völker Indonesiens und Hinduisten ist es zum Beispiel selbstverständlich Opfergaben in den Schlund eines Vulkans zu werfen.
Auf Indonesien Reisen werden Sie fantastische Orte kennenlernen
Um den gut begehbaren Kraterrand des Bromos zu erreichen, gibt es viele Möglichkeiten. Sehr stilvoll ist es beispielsweise mit einem Pferd den Aufstieg zu wagen. Obwohl viele der Vulkane Indonesiens wie dieser noch aktiv sind, geht keine unmittelbare Gefahr von ihnen aus. Die lange Geschichte der Vulkanausbrüche in der indonesischen Inselwelt beinhaltet zwar auch einige sehr heftige Ausbrüche, wie zum Beispiel den des Krakataus im Jahre 1883, zeigt aber auch, dass die meisten Ausbrüche eher glimpflich abliefen.
Unabhängig davon, ob Sie den mächtigen Agung besuchen oder in der Gegend des Merapi und Ijen unterwegs sind, die Vulkangebiete Indonesiens sind sehr beeindruckend und bieten Ihnen viele herrliche Anblicke und Ausblicke. In Indonesien gehören Vulkane zum gewöhnlichen Landschaftsbild, was ihnen aber nichts von ihrer Faszination nimmt.
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