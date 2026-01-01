Die Götterinsel Bali bietet alles, wovon Familien im Urlaub träumen: Sie erleben bei Bali Familienferien, wie umwerfend kinderlieb die Bevölkerung in Indonesien ist. Erkunden Sie in Ihren Bali Ferien die Tempelanlagen der Insel, lassen Sie sich von Affen verzaubern und entspannen Sie, wenn Sie mit Ihren Kindern abends in familienfreundliche Hotels und Resorts zurückkehren. Unsere Bali Spezialisten stellen Ihnen Ihre Bali Badeferien individuell nach Ihren Wünschen zusammen - Familienbedürfnisse stehen selbstverständlich im Mittelpunkt!