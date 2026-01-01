Auf Bali mit der ganzen Familie
Ihre Ferien von unseren Bali Spezialisten zusammengestellt
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
The Oberoi Beach Resort, Bali
ab CHF 195.– / pro Person
Südbali
Wunderschöner Spa mit einem grossen Angebot an verschiedensten Wellness Behandlungen und Therapien, gut...
The St. Regis Bali Resort
ab CHF 289.– / pro Person
Südbali
Traumhafter 3'668 m² grosser Salzwasser-Lagunenpool mit Poolbar, Inseln zum Verweilen und Wasserfall. Von Butlern...
Capella Ubud, Bali
Preis auf Anfrage
Ubud
120 m² grosser Salzwasserpool sowie ein offenes Fitnesscenter und Spa-Zelte. Massagen sind auch in Ihrer eigenen...
Buahan, a Banyan Tree Escape
ab CHF 511.– / pro Person
Ubud
Traumhafter Swimmingpool mit Rundumsicht, offenes Spa mit erstklassigen Anwendungen sowie ein Mehrzweckpavillon, wo...
InterContinental Bali Resort
ab CHF 151.– / pro Person
Südbali
Mehrere Swimmingpools, Whirlpool, «Spa Uluwatu», Fitnesscenter, Yoga, Tennis, Veloverleih, Volleyball,...
Jimbaran Puri, A Belmond Hotel
ab CHF 181.– / pro Person
Südbali
Das Resort verfügt über einen Swimmingpool, ein offenes Spa, Bibliothek, eine kleine Boutique und einen...
Nusa Dua Beach Hotel & Spa-Handwritten Collection
ab CHF 87.– / pro Person
Südbali
Drei Swimmingpools, Tennis, Squash, Beachvolleyball, Tischtennis, Fitness Club, Yoga, Kinderclub mit zwei Pools. Im...
The Pavilions Bali
ab CHF 73.– / pro Person
Südbali
Schöner Swimmingpool mit Pool Bar, Spa mit Massagen und diversen Wellnessangeboten, Fitnessraum, Yoga (nach...
COMO Uma Ubud
ab CHF 179.– / pro Person
Ubud
Spa Angebot mit Massagen und Dampfbad, gratis Yogaklassen. Swimmingpool mit Blick ins Grüne, Fitnessraum und...
COMO Uma Canggu
ab CHF 164.– / pro Person
Südbali
«COMO Beach Club» mit Livemusik und DJs. Schöner, grosser Lagunenpool plus Beach Club Pool, «COMO Shambhala» Spa,...
Munduk Moding Plantation Nature Resort
ab CHF 159.– / pro Person
Nordbali
Geniessen Sie die traumhafte Panoramasicht vom beheizten Swimmingpool aus und lassen Sie sich im Spa, umgeben von...
Siddhartha Oceanfront Resort & Spa
ab CHF 51.– / pro Person
Ostbali
Toller Swimmingpool mit grandiosem Blick auf das Meer, «The Six Elements» Spa, täglich kostenlose Yogaklassen für...
The Menjangan
ab CHF 92.– / pro Person
Nordbali
«Mangrove» Spa direkt am Meer. Wassersport (Kajak, Schnorcheln, PADI Tauchen), Trekkingtouren, Velo- und...
The Ubud Village Resort & Spa
ab CHF 123.– / pro Person
Ubud
Swimmingpool, Fitnesscenter, «Dava» Spa, Yoga, Veloverleih, Kochkurse, Bibliothek.
WakaGangga
ab CHF 97.– / pro Person
Südbali
Swimmingpool beim Meer, «Waka» Spa, Fitnessraum, Veloverleih, Bibliothek, Boutique, interessantes Angebot an...
The Lovina Bali
ab CHF 56.– / pro Person
Nordbali
Zwei Swimmingpools, Kids Club, Spa, Yoga, Fitnesscenter, Schnorcheln, Kajak, Veloverleih, Stand-up Paddling....
Candi Beach Resort & Spa
ab CHF 80.– / pro Person
Ostbali
Drei Swimmingpools, Kinderpool, «Ocean» Spa, Fitnesscenter, Schnorcheln, Kajak, Volleyball, Badminton, Veloverleih,...
Wapa di Ume Sidemen
ab CHF 107.– / pro Person
Ostbali
Zwei eindrucksvolle Swimmingpools versetzt übereinander angelegt. Schöner Spa, Fitnessraum, Yogapavillon,...
Batu Karang Lembongan Resort & Spa
ab CHF 109.– / pro Person
Nusa Lembongan
Drei Swimmingpools, Spa, Fitnessraum, kleines Kino, Lounge mit Bibliothek. Aktiven Gästen bietet sich auf Nusa...
Space Villas Bali
ab CHF 120.– / pro Person
Südbali
Geniessen Sie Ihre Freizeit in Ihrem eigenen Paradies. Ihr Butler organisiert Ihnen gerne Velos, Massagen,...
Jannata Resort & Spa
ab CHF 87.– / pro Person
Ubud
Zwei eindrücklich angelegte Swimmingpools (Hauptpool und Infinitypool). Schönes «Champaka» Spa, abwechselnde...
MAUA Nusa Penida
ab CHF 155.– / pro Person
Nusa Penida
Swimmingpool und Kinderbecken, Fitness, Spa, Bibliothek und Lounge. Es wird eine Vielzahl an Aktivitäten und...
Puri Dajuma Beach Eco-Resort & Spa
ab CHF 65.– / pro Person
Nordbali
Zwei Swimmingpools, Spa, Yoga, Tischtennis, Stand Up Paddling, Surfen am Medewi Strand (10 Fahrminuten, gratis...
Segara Village
ab CHF 47.– / pro Person
Südbali
Drei Swimmingpools, Byrd House Spa, Fitnesscenter, Yoga, Tennis, Tischtennis, Veloverleih, Volleyball,...
Alam Indah
ab CHF 43.– / pro Person
Ubud
Grosszügige Gartenanlage mit Swimmingpool sowie kleinem Kinderbecken, Hotellounge und Yoga Platz. Der Spa vom...
Alam Jiwa
ab CHF 56.– / pro Person
Ubud
Grosszügige Gartenanlage mit Swimmingpool und einem kleinen Kinderbecken. Der Spa vom Schwesterhotel Alam Shanti...
Alam Shanti
ab CHF 56.– / pro Person
Ubud
Grosszügige Gartenanlage mit Swimmingpool sowie einem kleinen Kinderbecken und eigenem Spa. Mehrmals wöchentlich...
Bali Rani
ab CHF 32.– / pro Person
Südbali
Swimming- und Kinderpool, Kinderspielplatz, Tischtennis, Fitnesscenter, «Seruni» Spa. Unterhaltung finden die...
Kori Ubud Resort & Spa
ab CHF 35.– / pro Person
Ubud
Zwei hübsche Swimmingpools, Kinderpool und Jacuzzi. Spa, Boutique und Galerie.
Puri Santrian
ab CHF 81.– / pro Person
Südbali
Vier Swimmingpools, Kinderbecken, Spa, Flutlicht Tennisplatz, Billard, Kochkurse, Wassersport wie Schnorcheln,...
Bali für Gross und Klein
Familien Destination Bali mit den Kindern entdecken
Die indonesische Insel ist so kinderfreundlich, wie man das von anderen Orten in Asien ebenfalls kennt: Kaum ein Kulturdenkmal, ein Strand oder ein Naturpark, wo man nicht auf kleine Gäste eingerichtet wäre! Bali ist hinduistisch geprägt. Sie werden auf Ihren Bali Rundreisen tief in die Kultur der Einheimischen eintauchen. Malerische Strände locken Sie und Ihre Kinder ans Meer – Bali Familienferien sind nicht vollständig ohne Entspannung am Strand!
Ausflüge überall dorthin, wo das Familienambiente stimmt
Bali ist überschaubar: So gross ist die Insel gar nicht. Trotzdem hat sie unglaublich viel zu bieten! Sie finden im Süden der Insel Badestrände, die Ihre Bali Reisen zu einem unvergesslichen Naturerlebnis machen. Einkaufsstrassen bieten Abwechslung. Im Landesinneren lernen Sie (beispielsweise in Ubud) das einheimische Kunsthandwerk kennen. Reisterrassen prägen hier die Landschaft. Im Norden der Insel sind die Sandstrände schwarz mit vulkanischem Sand, im Meer tummeln sich Delfine. Familienfreundliche Hotels auf Bali bieten ein Rundum-Verwöhnpaket an: Sie werden für Ihre Ausflüge selbstverständlich am Hotel abgeholt und auch wieder dorthin gebracht.
Heilige Affenhorden im Wald
Die Primaten sind den Balinesen heilig – und das ist wörtlich zu nehmen. Die frechen Tiere leben auf dem Gelände der Tempel, werden dort gefüttert und verehrt. Im Gegenzug bewachen sie die heiligen Anlagen. Den Monkey Forest mit seinen unzähligen Primaten dürfen Sie auf keinen Fall verpassen!
Perfekte Ferien für die Familie
Bali ist unglaublich kinderfreundlich und das perfekte Reiseziel für Familien: Von komfortablen Unterkünften über kulturelle Highlights bis hin zu einer unglaublich faszinierenden und reichen Natur bietet die Insel alles. Geniessen Sie die tolle Küche Balis und entspannen Sie mit Ihren Kindern einen Tag am Pool in Ihrem Resort.
Ideen für Familienferien weltweit
Bali gilt als dankbares Ziel für Reisen mit Kindern – familienfreundlich, vielseitig und gut erschlossen. Wenn Sie über die Insel hinausdenken, finden Sie auf unserer Übersichtsseite Familienferien kinderfreundliche Destinationen auf der ganzen Welt. Badeziele mit familiengerechten Unterkünften versammelt die Seite Strandferien für Familien. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten unterstützen Sie bei der Planung – von der Wahl der Reisezeit über die Unterkünfte bis zum Programm, das Gross und Klein gefällt.
Bali eignet sich grundsätzlich für Kinder jeden Alters, denn die Bevölkerung ist umwerfend kinderlieb und die Insel ist fast überall auf kleine Gäste eingerichtet. Mit Kleinkindern empfiehlt sich ein ruhiger Rhythmus mit Strand und familienfreundlichem Hotel, während ältere Kinder Tempelanlagen, Reisterrassen und den Monkey Forest aktiv entdecken. Unsere Bali Spezialisten stimmen das Programm individuell auf das Alter Ihrer Kinder ab.
Ab der Schweiz dauert der Flug nach Bali rund 16 Stunden, da es keine Direktverbindung gibt und mindestens ein Zwischenstopp eingeplant wird. Für Familien lohnt es sich, Flugzeiten zu wählen, die zum Schlafrhythmus der Kinder passen. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne bei der Wahl der passenden Verbindung.
Bali ist der Schweiz während der Sommerzeit sechs Stunden und während der Winterzeit sieben Stunden voraus. Kinder gewöhnen sich meist innerhalb weniger Tage an die neue Zeit. Planen Sie zu Beginn Ihrer Bali Familienferien ein bis zwei ruhige Tage am Strand zum Ankommen ein.
Die Trockenzeit von etwa April bis Oktober gilt als beste Reisezeit und fällt ideal mit den Schweizer Sommer- und Herbstferien zusammen. Dann geniessen Sie die Badestrände im Süden sowie Ausflüge zu Tempeln und Reisterrassen bei angenehmem Wetter. Auch in den Sportferien ist Bali eine Reise wert, dann allerdings mit tropisch-feuchterem Klima.
Für Bali sind in der Regel keine besonderen Pflichtimpfungen nötig, und die touristischen Gebiete gelten weitgehend als malariafrei. Empfohlen wird, vor der Abreise die Standardimpfungen der ganzen Familie zu überprüfen. Lassen Sie sich dazu frühzeitig ärztlich oder reisemedizinisch beraten.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Asien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen