Langwierige Reha für Orang-Kinder

In Rehabilitationszentren werden kranke und verletzte Tiere gepflegt und so lange betreut, bis sie wieder in der Lage sind, sich in der Wildnis des Regenwaldes selbst zu versorgen. Bei verwaisten Jungtieren dauert es mitunter viele Jahre, in denen Pflegekräfte sie das lehren, was sie ansonsten von Artgenossen beigebracht bekommen: Klettern, Nahrungssuche, Nestbau. Das Semenggoh Nature Reserve Centre bei Kuching im malaysischen Bundesstaates Sarawak sowie das Sepilok Rehabilitation Centre bei Sandakan im Bundesstaat Sabah beherbergen heute auch Gruppen halbwilder Orang-Utans.

Auf ihren Malaysia Reisen haben Besucher die einmalige Gelegenheit, während der beiden täglichen Fütterungszeiten die Tiere dabei zu beobachten, wie sie sich ihre "kostenlose" Mahlzeit in Form einer Banane abholen.