Malaysia Reisen vom Spezialisten
Aufregende Reisen zu den „Waldmenschen“
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Borneo Wildlife / Borneo Rainforest Lodge
ab CHF 3170.– / pro Person
ab/bis Kota Kinabalu
Highlights: Sepilok Orang-Utan Rehabilitationszentrum, Bootsfahrt auf dem Kinabatangan Fluss, Erspähen von...
6 Tage / 5 Nächte
Borneo Wildlife / Tabin Wildlife Reserve
ab CHF 2260.– / pro Person
ab/bis Kota Kinabalu
Highlights: Tiersichtungen auf Nachtpirsch, Orang-Utan Rehabilitationszentrum, Sonnenbären beobachten, Bootsfahrt auf...
6 Tage / 5 Nächte
Höhepunkte Borneos
ab CHF 1870.– / pro Person
ab Kuching bis Kota Kinabalu
Highlights: Semenggoh Orang-Utan Rehabilitationszentrum, Eindrückliche Begegnung mit Bidayuh-Stamm, Satang...
9 Tage / 8 Nächte
Höhepunkte Borneos mit Option "Brunei"
ab CHF 3410.– / pro Person
ab Kuching bis Kota Kinabalu
Highlights: Semenggoh Orang-Utan Rehabilitationszentrum, Eindrückliche Begegnung mit Bidayuh-Stamm, Satang...
11 Tage / 10 Nächte
Einmalige Tierbegegnungen
Schutz und Hilfe für Orang Utans in Pflege- und Aufzuchtstationen
Die klugen Menschenaffen wurden früher beispielsweise für Zoos gefangen und verschleppt. Auch ihr Lebensraum schrumpft noch immer dramatisch, weil Waldflächen für die Holznutzung oder den Anbau von Ölpalmen-Plantagen gerodet werden. Gerade noch rechtzeitig erkannte man in den 1960er Jahren, dass unsere nahen Verwandten vom Aussterben bedroht waren. Damals wurden Orang-Utan Stationen eingerichtet, in denen gefangene Tiere wieder behutsam an ein Leben in Freiheit im Dschungel gewöhnt werden. Heute sind Exporte und die private Haltung verboten. Doch noch immer sind Orang-Utans sehr gefährdet.
Langwierige Reha für Orang-Kinder
In Rehabilitationszentren werden kranke und verletzte Tiere gepflegt und so lange betreut, bis sie wieder in der Lage sind, sich in der Wildnis des Regenwaldes selbst zu versorgen. Bei verwaisten Jungtieren dauert es mitunter viele Jahre, in denen Pflegekräfte sie das lehren, was sie ansonsten von Artgenossen beigebracht bekommen: Klettern, Nahrungssuche, Nestbau. Das Semenggoh Nature Reserve Centre bei Kuching im malaysischen Bundesstaates Sarawak sowie das Sepilok Rehabilitation Centre bei Sandakan im Bundesstaat Sabah beherbergen heute auch Gruppen halbwilder Orang-Utans.
Auf ihren Malaysia Reisen haben Besucher die einmalige Gelegenheit, während der beiden täglichen Fütterungszeiten die Tiere dabei zu beobachten, wie sie sich ihre "kostenlose" Mahlzeit in Form einer Banane abholen.
Intensive Begegnung mit unseren nahen Verwandten
Die Tiere des Nature Reserve Centres leben recht frei im Dschungel. Sie suchen sich prinzipiell auch ihre Nahrung selbst, zarte Blätter, Früchte und Eier. Aber sie sind an menschliche Begegnungen gewöhnt und lassen sich während der Fütterungszeiten von fotografierenden Touristen nicht stören. So kann es passieren, dass eine Orang-Mutter mit Kind ungerührt mitten durch eine Besuchergruppe spaziert. Sanfter Tourismus soll dabei helfen, auf die Lage der bedrohten Tiere aufmerksam zu machen und sie zu schützen.
Der Besuch einer Aufzucht- oder Auffangstation für Orang Utans lässt sich gut mit Malaysia Rundreisen verbinden. Auf abenteuerlichen Safaris können Sie, mit etwas Glück und Geduld, Orang-Utans, Borneo-Zwergelefanten, Krokodile, Schlangen und Warane in freier Natur erleben. Unsere Reise-Experten stellen gern das passende Reiseprogramm für Sie zusammen.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Asien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen