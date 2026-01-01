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Chocolate Hills, Philippinen

Philippinen Gruppenreisen vom Spezialisten

Gemeinsam die Highlights der Philippinen erleben

Ihre Philippinen Gruppenreise führt Sie zusammen mit Gleichgesinnten zu den Highlights dieses unglaublich vielfältigen Landes. Der Inselstaat ist überwiegend katholisch, und von den insgesamt 7.641 Inseln sind nur 800 Inseln von Menschen bewohnt. Lernen Sie auf Ihrer Gruppenrundreise die unterschiedlichen kulturellen Aspekte der Philippinen kennen! Ihre kompetente Reiseleitung führt Sie zu den schönsten Plätzen in der Natur. Ihre Fragen zu Kultur, zu Menschen, Sprachen und mehr werden bei Gruppenrundreisen gerne beantwortet.

Sie sehen die bekannten Reisterrassen von Banaue, erholen sich an exotischen Stränden und besprechen mit Ihren Mitreisenden die vielen neuen Eindrücke Ihrer Philippinen Gruppenreise. Unsere Spezialisten freuen sich, Ihnen das passende Angebot an Philippinen Gruppenrundreisen herauszusuchen!

Icon map5 Tage
Nord-Luzon Rundreise
ab CHF 1840.– / pro Person
ab/bis Manila
Highlights: Unesco-Weltkulturerbe Reisterrassen, Wanderung durch 2'000 Jahre alte Reisterrassen, Spannende...
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map6 Tage
Nord-Luzon Rundreise inkl. Wanderung nach Batad
ab CHF 2180.– / pro Person
ab/bis Manila
Highlights: Express Highway und die Cagayan Road , Auf schmalen Pfaden über die Reisfelder und in Bambuswäldern,...
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte

Schnorcheln auf den Philippinen

Bunte Korallenriffe auf den Philippinen entdecken

Tauchparadies Philippinen

Die opulente Unterwasserwelt der Philippinen erleben

Inselhopping

Erkunden Sie die wunderschönen Trauminseln der Philippinen

Reiseinformationen

Wertvolle und wichtige Tipps für die perfekten Philippinen Ferien

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Asien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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