Philippinen Gruppenreisen vom Spezialisten
Gemeinsam die Highlights der Philippinen erleben
Nord-Luzon Rundreise
ab CHF 1840.– / pro Person
ab/bis Manila
Highlights: Unesco-Weltkulturerbe Reisterrassen, Wanderung durch 2'000 Jahre alte Reisterrassen, Spannende...
5 Tage / 4 Nächte
Nord-Luzon Rundreise inkl. Wanderung nach Batad
ab CHF 2180.– / pro Person
ab/bis Manila
Highlights: Express Highway und die Cagayan Road , Auf schmalen Pfaden über die Reisfelder und in Bambuswäldern,...
6 Tage / 5 Nächte
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