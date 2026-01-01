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Fansipan, Vietnam

Vietnam Aktivferien vom Spezialisten

Kultur und Abenteuer durch Ferien vom Spezialisten

Ein Land, das von einem jahrelangen Krieg geschunden und gezeichnet wurde, will neu entdeckt werden. Schon lange ist der Vietnamkrieg vorüber und in Vietnam hat sich schon seit Jahren Optimismus breit gemacht. Städte wie das einstige Saigon, das in Ho-Chi-Minh Stadt umbenannt wurde, aber auch die entlegensten Dörfer haben einen Aufbruch gewagt, der Gäste aus aller Welt willkommen heisst. Erleben Sie Ihre Vietnam Ferien und machen Sie Vietnam Reisen durch ein Land, in dem noch viele Zeugnisse der Kolonialzeit erhalten geblieben sind.

Entdecken Sie das Land am Mekong mit seinen weissen Stränden an blauem Meer, Palmen, unberührten Regenwäldern und Naturparks mit einer einzigartigen Tierwelt. Unternehmen Sie Vietnam Trekkings, bei denen niemals Langeweile aufkommen wird. Unsere Spezialisten werden Ihnen bei Planung Ihrer Vietnam Reise behilflich sein.

Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Etwas Abenteuer gefällig?

Facetten eines Landes

In Südostasien gibt es ein einzigartiges Land zu entdecken, dass sich mit seinen freundlichen Menschen Gästen aus der ganzen Welt geöffnet hat und bereit für den Tourismus ist. Hier begegnet Ihnen eine fünftausend Jahre andauernde Geschichte verbunden mit 3.500 Kilometern Küste und Bergen, die bis in 3.000 Meter Höhe reichen. Gäste, die nicht nur die traumhaften Strände des südchinesischen Meeres und den Golf von Tongking bevorzugen, können sich durch Vietnam Trekkings der eigentlichen Seele des Landes nähern.

Trekkingtouren durch Sapa

Sie können das Land auf zahlreiche Art entdecken. Besitzen Sie Kondition, können Sie es mit dem Fahrrad erkunden. Besuchen Sie den im Nordwesten gelegenen Mai Chau District mit dem Mai-Chau-Tal. Erkunden Sie die Reisfelder bei Halong oder die Pagoden des „Roten Flusses“. Bevorzugen Sie wandern, können Sie sich in das in etwa 1.600 Metern Höhe gelegene und von Reisterrassen umgebene Sapa begeben. In Sapa, das auch Sa Pa geschrieben wird, leben die Minderheiten der Mhong oder der Dao, die noch heute ihre traditionelle Kleidung tragen.

Diese Bergregion unterscheidet sich vom übrigen Vietnam dadurch, dass es hier oft kühl und neblig ist. Nicht ohne Grund war diese Gegend während der französischen Kolonialherrschaft ein begehrter Luftkurort. Im Nordosten befindet sich auch das Naturschutzgebiet Pù Luông Nature Reserve, welches sich zwischen zwei parallelen Gebirgskämmen befindet. Ihre Spezialisten stellen Ihnen gerne ein Angebot für Ihre Vietnam Trekkings nach Ihren persönlichen Wünschen zusammen.

Erholung und Sport im Meer von Ninh Van

Touristen, die sich in Vietnam auch sportlich betätigen wollen, liegen im Resort „Six-Senses Ninh Van Bay“ mit luxuriösen und geräumigen Villen mit privaten Pools mit Meerblick richtig. Tennisspieler oder wer sich auf dem Basketballfeld testen möchte, liegt hier goldrichtig. Das Resort richtet sich mit seinem privaten Sandstrand auch an Wassersportler, wo Tauchen und Schnorcheln möglich ist. Die Bucht von Ninh Van mit ihren runden Felsen und warmem Wasser ist optimal für Erholung und Sport gleichermassen und bietet in Südostasien einmalige Gegebenheiten, die den Seychellen ähnlich sind.

Wenden Sie sich an unsere Spezialisten, die Ihnen bei der Planung Ihrer Reise behilflich sind und Ihnen Reiseinformationen geben.

Icon map4 Tage
Abenteuer Sapa «Hiking & Biking Package»
ab CHF 720.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights: Traumhaft gelegene Topas Ecolodge, Kennenlernen der «Red Dao» Kultur, Bergdörfer mit wunderschöner Sicht,...
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Abenteuer Sapa «Hiking Package»
ab CHF 660.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights: Traumhaft gelegene Topas Ecolodge, Kennenlernen der «Red Dao» Kultur, Bergdörfer mit wunderschöner Sicht,...
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