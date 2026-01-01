Bali Reisen vom Spezialisten
Ferien auf der Götterinsel
Balis Reise-Highlights
Entdecken Sie die schönsten Regionen
Für die meisten Reisenden beginnen Bali Ferien schon bei ihrer Ankunft auf dem Flughafen in Denpasar, von wo aus sie zu ihrem Urlaubsdomizil aufbrechen. Im Folgenden finden Sie eine kurze Zusammenstellung einiger touristisch interessanter Locations.
Kuta
Reisende, für die Ausgehen und Party mit zu einem gelungenen Urlaub gehören, schätzen Kuta wegen des umfassenden Unterhaltungsangebots und der zahllosen Bars, Restaurants und Diskotheken. Urlauber, die etwas Abstand vom regen Treiben suchen, zieht es eher an die Strände von Jimbaran.
Sanur
Der goldfarbene Strand von Sanur Beach empfiehlt sich vor allem für Familien mit kleinen Kindern. Hier gibt es kaum Wellengang, sodass die Kinder gefahrlos im kristallklaren Wasser planschen können. Die zahlreichen Restaurants servieren authentische balinesische Spezialitäten, sodass auch für das leibliche Wohl gesorgt ist.
Nusa Dua
Der weisse Puderzuckerstrand ist ideal für einen entspannten Badeurlaub, denn das vorgelagerte Riff hält die meisten Wellen ab. So ist die Destination gut geeignet für einen tollen Familienurlaub.
Seminyak
Surfanfänger fühlen sich in Seminyak besonders wohl, denn die Wellen sind vergleichsweise niedrig und zahllose Schulen und Lehrer stehen bereit, bei denen sie ihre Fähigkeiten im Surfen perfektionieren können.
Ubud
Ein Besuch der Künstlerstadt ist ein Muss bei Ihrer Reise durch Bali. Hier können Sie die ganze Vielfalt des balinesischen Kunsthandwerks bewundern und talentierten Künstlern über die Schulter sehen. Die Stadt Ubud ist aber auch für den Monkey Forest mit seinen in freier Wildbahn lebenden Affen und die malerischen Reisterrassen berühmt.
Reisekombinationen mit anderen Locations
Aufgrund der bevorzugten Lage lassen sich Ferien auf Bali auch sehr gut mit Ausflügen auf die Nachbarinseln kombinieren. Im Westen lockt Java mit zahllosen faszinierenden Sehenswürdigkeiten und Attraktionen. Die im Osten von Bali liegende kleine Insel Lombok ist für ihre tollen Strände und Naturschönheiten berühmt. Nur zwölf Kilometer von Bali entfernt liegen die drei bezaubernden Inseln Nusa Lembongan, Nusa Ceningan und Nusa Penida. Sie verfügen über eine sehr gute touristische Infrastruktur, trotzdem geht es hier noch vergleichsweise ruhig zu.
Ferien mit der ganzen Familie
Das Reiseziel Bali ist bei Familien sehr beliebt. Bali mit Kindern zu bereisen, ist ein reines Vergnügen, denn die Vielzahl an familienfreundlichen Hotels und traumhafte Strände machen einen Urlaub auf Bali zum tollen Erlebnis für Gross und Klein. Ganz zu schweigen von den freundlichen Balinesen, die Kindern gegenüber sehr geduldig und nachsichtig sind. In den meisten Luxushotels gehören ein Swimmingpool, Kids Club, ein Spielplatz und kindgerechte Zimmer mit zum Standard und garantieren so einen abwechslungsreichen und entspannten Urlaub für die ganze Familie.
Romantische Ferien für verliebte Paare
Bali Hochzeitsreisen sind ideal für Paare, die ihr Eheversprechen mit Ferien in einem besonders romantischen Ambiente krönen möchten. Private Villen mit allem Komfort oder luxuriöse Resorts sorgen für die Auszeit vom Alltag und garantieren unvergessliche Momente. Geniessen Sie während Ihrer Bali Flitterwochen Ihre Zweisamkeit, relaxen Sie an Stränden wie aus dem Bilderbuch, erkunden Sie bei erlebnisreichen Spaziergängen die schöne Natur und krönen Sie Ihren Bund fürs Leben mit dem Besuch eines hinduistischen Tempels.
Inselparadies und Touristenmagnet
Erst in den letzten hundert Jahren hat sich Bali von einer kleinen, verschlafenen Insel zu einem touristischen Hotspot entwickelt. Am Anfang dieser Entwicklung standen einige internationale Maler, die Bali entdeckten und zum Mittelpunkt ihres Lebens und Schaffens machten. Ihre Bilder weckten im Westen das Interesse und so kamen immer mehr Menschen auf die wunderschöne Insel. Heute verfügt Bali über eine ausgezeichnete touristische Infrastruktur und zieht viele Besucher aus aller Welt an. Kulturinteressierte, Aktivurlauber, Erholungssuchende oder Wassersportler - auf Bali kann jeder Urlaubstyp seinen ganz persönlichen Ferientraum leben.
Wann reisen? Die beste Reisezeit im Detail
Trockenzeit von April bis Oktober oder üppig grüne Regenzeit: Welche Monate für Ihre Bali Ferien ideal sind, hängt von Ihren Plänen ab. Auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Bali finden Sie eine übersichtliche Klimatabelle, Empfehlungen nach Aktivität – von Badeferien über Rundreisen bis zum Tauchen – sowie Antworten auf die häufigsten Fragen zu Regenzeit und Nebensaison.
Welche Region auf Bali passt zu Ihnen?
Bali ist kompakt: Zwischen Küste, Hochland und den vorgelagerten Inseln liegen selten mehr als ein bis zwei Fahrstunden. Deshalb lohnt es sich, die Ferien auf zwei oder drei Standorte zu verteilen – etwa Kultur im Landesinneren und danach Strand. Die Übersicht hilft bei der Orientierung:
|Region
|Charakter
|Passt zu Ihnen, wenn ...
|Süden (Nusa Dua, Sanur, Jimbaran)
|Komfortable Resorts, geschützte Strände, kurze Transfers
|... Sie klassische Badeferien suchen, auch mit Kindern
|Südwesten (Seminyak, Canggu)
|Beachclubs, Restaurants, Surfspots
|... Sie Strand und Lifestyle verbinden möchten
|Ubud und das Hochland
|Reisterrassen, Tempel, Kunsthandwerk, kühlere Nächte
|... Kultur und Natur im Mittelpunkt stehen
|Norden und Westen
|Schwarze Sandstrände, Schnorchelriffe, wenig Trubel
|... Sie das ursprüngliche Bali abseits der Zentren suchen
|Nusa-Inseln (Lembongan, Ceningan, Penida)
|Inselcharme, Klippenlandschaften, Mantas
|... Sie zum Abschluss einige Tage Inselgefühl möchten
Reisbauern-Kultur: das Subak-System erleben
Der Reisanbau prägt Bali seit rund tausend Jahren – organisiert in Subak-Genossenschaften, in denen die Bauern das Wasser der Vulkanhänge über ein fein austariertes System von Kanälen und Tempeln teilen. Dahinter steht die balinesische Philosophie des Tri Hita Karana: Harmonie zwischen den Menschen, der Natur und dem Spirituellen. Seit 2012 zählt diese einzigartige Kulturlandschaft zum UNESCO-Welterbe. Am eindrücklichsten erleben Sie sie bei den Terrassen von Tegallalang nahe Ubud oder in der weitläufigen Landschaft von Jatiluwih – am schönsten früh am Morgen, wenn das Licht weich ist und die Bauern auf den Feldern arbeiten.
Ein geführter Spaziergang durch die Reisfelder gehört zu den lohnendsten Erlebnissen der Insel: Sie erfahren, wie Aussaat, Wasserrituale und Ernte den Jahresrhythmus ganzer Dörfer bestimmen.
Rund um Ubud lässt sich die Reiskultur zudem mit weiteren Höhepunkten des Hochlands verbinden – etwa mit dem Königstempel Pura Taman Ayun, den heiligen Quellen von Tirta Empul oder einem Ausflug zum Vulkan Batur mit seinem Kratersee.
Ubud und die Küste kombinieren
Bewährt hat sich der Zweiklang: zuerst einige Nächte in Ubud für Tempel, Reisterrassen und Kunsthandwerk, danach Badeferien an der Küste – ruhig in Sanur, lebhaft in Seminyak oder komfortabel auf der Halbinsel im Süden. Zwischen den Standorten sind Sie am bequemsten mit privatem Fahrer unterwegs; die Fahrten führen durch Dörfer, Tempelanlagen und Reisfelder und sind selbst ein Erlebnis. Wer mehr Zeit mitbringt, hängt einige Tage auf den Nusa-Inseln an oder kombiniert Bali mit weiteren Inseln Indonesiens. Tipps für den Strandteil Ihrer Reise finden Sie unter Bali Badeferien.
Gut zu wissen: Anreise ab der Schweiz und Reisedauer
Direktflüge von der Schweiz nach Bali gibt es derzeit nicht – mit nur einmaligem Umsteigen, etwa in Singapur, Bangkok oder an einem der Golf-Drehkreuze, erreichen Sie den Flughafen von Denpasar aber bequem. Wegen der längeren Anreise empfehlen wir für Bali Ferien mindestens zehn Tage, besser zwei Wochen: So lässt sich die Insel auf zwei bis drei Standorte aufteilen, und die Reise lohnt sich richtig. Die Zeitverschiebung beträgt plus sieben Stunden im Schweizer Winter beziehungsweise plus sechs Stunden während der Sommerzeit.
Bezahlt wird mit der Indonesischen Rupiah; Kreditkarten werden in Hotels und grösseren Restaurants akzeptiert, für Märkte und kleine Warungs empfiehlt sich etwas Bargeld. In den Ferienorten kommen Sie mit Englisch gut durch. Die jeweils aktuellen Einreisebestimmungen sowie weitere Hinweise zur Vorbereitung finden Sie auf unserer Seite Bali Reiseinformationen.
Wer mehr Zeit mitbringt, verlängert auf den Nachbarinseln: auf dem ruhigen Lombok, auf Nusa Lembongan oder bei weiteren Zielen in Indonesien; auch ein Stopover in Singapur ist eine beliebte Ergänzung. Und weil die Trockenzeit von etwa April bis Oktober dauert, eignet sich Bali hervorragend für die Schweizer Sommerferien – Ideen dazu finden Sie unter Reiseziele im Juli und August.
Warum Bali Ferien mit dem Spezialisten planen?
Bali wirkt auf den ersten Blick überschaubar – doch zwischen den Beachclubs im Südwesten, den stillen Dörfern im Norden und dem kulturellen Herz um Ubud liegen Welten. Welche Küste passt zu Ihren Badeferien? Welches Resort eignet sich für Ferien mit Kindern, welches für die Hochzeitsreise? Unsere Asien-Spezialisten beantworten solche Fragen aus eigener Reiseerfahrung: Sie kennen die Regionen und viele Häuser persönlich – vom Boutique-Resort zwischen Reisfeldern bis zur Villa mit privatem Pool.
Zur massgeschneiderten Planung gehören auch die Details: sinnvoll gelegte Etappen mit privatem Fahrer, geprüfte Unterkünfte, Empfehlungen für Guides und Ausflüge – und ehrliche Hinweise, wo es in der Hauptsaison lebhaft zugeht und welche Alternativen Ruhe versprechen. Für eine Bali Rundreise verbinden wir Tempel, Vulkane und Reisterrassen zu einer stimmigen Route, Taucherinnen und Taucher beraten wir zu den passenden Plätzen für Tauchferien auf Bali. Während der Reise bleiben wir erreichbar, falls Sie uns brauchen.
Lassen Sie sich unverbindlich beraten: Gemeinsam wird Ihr Bali Urlaub so individuell wie Ihre Wünsche – von der ersten Idee bis zur fertigen Reisedokumentation.
Unsere Spezialisten-Tipps für Bali
Einzigartige Natur und Kulturerlebnisse
Bali ist mit einer einzigartigen Natur gesegnet, die nicht nur wunderschön ist, sondern auch die Möglichkeit für facettenreiche Freizeitaktivitäten wie Trekking bietet. Der 3000 Meter hohe Gunung Agung Vulkan ist die höchste Erhebung der Insel, er ist für die Balinesen heilig. Er gilt als Sinnbild für den mythologischen Berg Meru und somit als Zentrum der Welt. Als heilig wird auch der spektakulär gelegene Meerestempel Tanah Lot angesehen. Bei einer privat geführten Rundreise kann Ihnen Ihr Guide viel über die Hintergründe der hinduistischen Kultur erzählen.
Wassersportler unternehmen beim Schnorcheln in Bali oder Tauchen in Bali Ausflüge in die bunte Unterwasserwelt, wo sie majestätische Mantas oder die seltenen Mondfische ganz aus der Nähe erleben können. Candi Beach ist die ideale Basis, um von hier aus geführte Tauchgänge zu unternehmen.
Häufige Fragen zu Bali Ferien
Wegen der langen Anreise empfehlen wir mindestens zehn Tage, ideal sind zwei Wochen. So können Sie die Ferien auf zwei bis drei Standorte verteilen – etwa Kultur in Ubud und danach Badeferien im Süden. Wer Nachbarinseln wie Lombok oder die Nusa-Inseln anhängen möchte, plant am besten drei Wochen ein.
Für Kultur und Natur ist Ubud die erste Wahl, Seminyak und Canggu verbinden Strand mit Restaurants und Beachclubs, Sanur und Nusa Dua eignen sich mit ihren geschützten Stränden besonders für Familien, und der Norden und Westen zeigen das ursprüngliche Bali. Eine Übersicht bieten unsere Bali Hotels und Resorts – gerne beraten wir Sie persönlich.
Ja, sehr gut. Die Nusa-Inseln liegen nur eine kurze Bootsfahrt entfernt, das ruhigere Lombok ist per Boot oder Kurzflug erreichbar, und weitere Ziele in Indonesien wie Java lassen sich ebenfalls einbauen. Beliebt ist zudem ein Stopover in Singapur auf dem Hin- oder Rückweg.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Asien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
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