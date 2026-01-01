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Tauchen, Bali

Bali Tauchen

Ferien in Bali Tauchresorts vom Spezialisten

Tauchen Sie in eine bezaubernde Unterwasserwelt ein, machen Sie herrliche Bali Ferien und übernachten Sie in ausgesuchten Resorts, die speziell auf die Ansprüche von Tauchern ausgelegt sind. Sämtlich Bali Tauchhotels befinden sich in der Nähe von Tauchgründen und bieten Tauchern mit eigenen Booten und Tauchschulen einen perfekten Service. Wenden Sie sich an unsere Spezialisten die Ihnen gerne bei der Zusammenstellung Ihrer Bali Ferien behilflich sind. Unsere Spezialisten kennen sich aus und können Ihnen die besten Bali Tauchresorts empfehlen.

Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Siddhartha Oceanfront Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 51.– / pro Person
Ostbali
Toller Swimming­pool mit grandiosem Blick auf das Meer, «The Six Elements» Spa, täglich kostenlose Yogaklassen für...
The MenjanganHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 92.– / pro Person
Nordbali
«Mangrove» Spa direkt am Meer. Wassersport (Kajak, Schnor­cheln, PADI Tauchen), Trek­king­touren, Velo- und...
The Lovina BaliHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 56.– / pro Person
Nordbali
Zwei Swimmingpools, Kids Club, Spa, Yoga, Fitnesscenter, Schnor­cheln, Kajak, Veloverleih, Stand-up Paddling....
Candi Beach Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 80.– / pro Person
Ostbali
Drei Swimming­pools, Kinderpool, «Ocean» Spa, Fitnesscenter, Schnor­cheln, Kajak, Volleyball, Badminton, Veloverleih,...
Batu Karang Lembongan Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 109.– / pro Person
Nusa Lembongan
Drei Swimming­pools, Spa, Fitnessraum, kleines Kino, Lounge mit Bibliothek. Aktiven Gästen bietet sich auf Nusa...

Die Götterinsel unter Wasser erleben

Tauchen auf der Götterinsel

Bali ist für Taucher schon lange populär und entwickelte sich zu einer äusserst interessanten Destination. Bali Reisen werden zu einem besonderen Erlebnis der Unterwasserwelt. Im Nordwesten befindet sich die unter Naturschutz stehende Insel Nusa Menjangan, um die herum der Meeresforscher und Biologe Jacques-Yves Cousteau 1963 eine Korallenzählung durchführte. Er fand dort mehr Korallenarten, als in der gesamten Karibik. Der bekannteste Tauchplatz aller Bali Reisen ist das in Tulamben gelegene U.S.A.T Liberty Wrack.

Bali Tauchen in Amed oder Jemeluk ist ebenfalls hervorragend und zählt zu den besten Tauchspots. Weitere Spots um Balid sind die im Süden gelegenen Inseln Nusa Ceningan, Nusa Penida und Nuse Lembongan. Allerdings eignen sich diese Plätze aufgrund schwieriger Strömungsverhältnisse nur für erfahrene Taucher, die auf Mantas, Haie oder die seltenen Mondfische treffen. Interessante Spots sind auch die bei Gillimanuk, Candi Dasa sowie Padang Bai. Unsere Spezialisten sind Ihnen bei Zusammenstellung Ihrer Reise durch die Unterwasserwelt von Bali behilflich und stellen Ihnen Ihre persönliche Reise auch in Kombination mit einer Bali Rundreise zusammen.

Reisen mit Kindern

Unzählige Angebote für Bali Familienreisen

Flitterwochen auf Bali

Exklusive Hotels mit romantischen Angeboten für Ihren Honeymoon

Badeferien und schnorcheln

Erholsame Badeferien an Balis Traumstränden

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Die schönsten Tauchreviere der Götterinsel

Bali Ferien

Wir zeigen Ihnen die grössten Highlights Ihrer Bali Reise

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