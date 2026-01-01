Tauchen auf der Götterinsel

Bali ist für Taucher schon lange populär und entwickelte sich zu einer äusserst interessanten Destination. Bali Reisen werden zu einem besonderen Erlebnis der Unterwasserwelt. Im Nordwesten befindet sich die unter Naturschutz stehende Insel Nusa Menjangan, um die herum der Meeresforscher und Biologe Jacques-Yves Cousteau 1963 eine Korallenzählung durchführte. Er fand dort mehr Korallenarten, als in der gesamten Karibik. Der bekannteste Tauchplatz aller Bali Reisen ist das in Tulamben gelegene U.S.A.T Liberty Wrack.

Bali Tauchen in Amed oder Jemeluk ist ebenfalls hervorragend und zählt zu den besten Tauchspots. Weitere Spots um Balid sind die im Süden gelegenen Inseln Nusa Ceningan, Nusa Penida und Nuse Lembongan. Allerdings eignen sich diese Plätze aufgrund schwieriger Strömungsverhältnisse nur für erfahrene Taucher, die auf Mantas, Haie oder die seltenen Mondfische treffen. Interessante Spots sind auch die bei Gillimanuk, Candi Dasa sowie Padang Bai. Unsere Spezialisten sind Ihnen bei Zusammenstellung Ihrer Reise durch die Unterwasserwelt von Bali behilflich und stellen Ihnen Ihre persönliche Reise auch in Kombination mit einer Bali Rundreise zusammen.