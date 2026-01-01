Bali Tauchen
Ferien in Bali Tauchresorts vom Spezialisten
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Siddhartha Oceanfront Resort & Spa
ab CHF 51.– / pro Person
Ostbali
Toller Swimmingpool mit grandiosem Blick auf das Meer, «The Six Elements» Spa, täglich kostenlose Yogaklassen für...
The Menjangan
ab CHF 92.– / pro Person
Nordbali
«Mangrove» Spa direkt am Meer. Wassersport (Kajak, Schnorcheln, PADI Tauchen), Trekkingtouren, Velo- und...
The Lovina Bali
ab CHF 56.– / pro Person
Nordbali
Zwei Swimmingpools, Kids Club, Spa, Yoga, Fitnesscenter, Schnorcheln, Kajak, Veloverleih, Stand-up Paddling....
Candi Beach Resort & Spa
ab CHF 80.– / pro Person
Ostbali
Drei Swimmingpools, Kinderpool, «Ocean» Spa, Fitnesscenter, Schnorcheln, Kajak, Volleyball, Badminton, Veloverleih,...
Batu Karang Lembongan Resort & Spa
ab CHF 109.– / pro Person
Nusa Lembongan
Drei Swimmingpools, Spa, Fitnessraum, kleines Kino, Lounge mit Bibliothek. Aktiven Gästen bietet sich auf Nusa...
Die Götterinsel unter Wasser erleben
Tauchen auf der Götterinsel
Bali ist für Taucher schon lange populär und entwickelte sich zu einer äusserst interessanten Destination. Bali Reisen werden zu einem besonderen Erlebnis der Unterwasserwelt. Im Nordwesten befindet sich die unter Naturschutz stehende Insel Nusa Menjangan, um die herum der Meeresforscher und Biologe Jacques-Yves Cousteau 1963 eine Korallenzählung durchführte. Er fand dort mehr Korallenarten, als in der gesamten Karibik. Der bekannteste Tauchplatz aller Bali Reisen ist das in Tulamben gelegene U.S.A.T Liberty Wrack.
Bali Tauchen in Amed oder Jemeluk ist ebenfalls hervorragend und zählt zu den besten Tauchspots. Weitere Spots um Balid sind die im Süden gelegenen Inseln Nusa Ceningan, Nusa Penida und Nuse Lembongan. Allerdings eignen sich diese Plätze aufgrund schwieriger Strömungsverhältnisse nur für erfahrene Taucher, die auf Mantas, Haie oder die seltenen Mondfische treffen. Interessante Spots sind auch die bei Gillimanuk, Candi Dasa sowie Padang Bai. Unsere Spezialisten sind Ihnen bei Zusammenstellung Ihrer Reise durch die Unterwasserwelt von Bali behilflich und stellen Ihnen Ihre persönliche Reise auch in Kombination mit einer Bali Rundreise zusammen.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Asien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
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