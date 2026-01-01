Malaysia Reiseinformationen
Malaysia Ferien vom Spezialisten
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Die Flugverbindungen aus der Schweiz haben zumeist Kuala Lumpur als Ziel. Rechnen Sie bei der Anreise zudem auch mit einem oder mehreren Zwischenstopps, beispielsweise mit Emirates über Dubai. Die Flugzeit beträgt knapp 14 Stunden.
Der Reisepass sollte noch eine Gültigkeit von sechs Monaten haben. Für die Einreise besteht keine Visum-Pflicht. Sie müssen jedoch den Behörden die Ausreisedokumente vorlegen können. Sollten die Ferien 30 Tage übersteigen, müssen Sie um ein Visum ansuchen.
Reisen mit Kindern nach Malaysia sind kein Problem. Die Asiaten sind sehr freundlich und aufgeschlossen. Im Land gibt es für Reisende mit Kindern eine Vielzahl an Highlights und Angeboten. Es werden viele Touren angeboten, besonders beliebt ist das Tauchen bei Feriengästen.
Vor Reiseantritt sollte eine Schutzimpfung gegen Hepatitis A durchgeführt werden. Ein Impfschutz gegen Tollwut ist ebenfalls anzuraten.
Die beste Reisezeit für Malaysia ist je nach Region von März bis Oktober. Im Flachland herrschen tropische Temperaturen. An der Ostküste ist es während der Sommermonate sehr trocken.
Das Land ist multikonfessionell. Der Islam ist allerdings die Glaubensgemeinschaft, welche in Malaysia am stärksten vertreten ist. Lediglich zehn Prozent der Einwohner bekennen sich zum Christentum.
- Wechselnd chinesisches Neujahrsfest
- 1. Mai: Tag der Arbeit
- 21. Mai: Wesak
- 4. Juni: Geburtstag des Königs
- 6./7. Juli: Aidil Fitri
- 31. August: Nationalfeiertag
- 12./13. September: Aidil Adha
- 16. September: Malaysia-Tag
- 2. Oktober: Muharram
- 29. Oktober: Diwali/Dipavali
- 12. Dezember: Geburtstag Mohammeds
- 25. Dezember: Weihnachten
- Ausserdem: zahlreiche regionale Feiertage
Malaysisch ist die Amtssprache des Landes. Jedoch ist auch Englisch sehr weit verbreitet. Somit sollten Sie keinerlei Verständigungsschwierigkeiten in Malaysia haben.
Die Strassen in Malaysia können sehr gut und uneingeschränkt befahren werden. Im Land gilt der Linksverkehr.
Feriengäste aus der Schweiz sollten mit dem Strom keine Probleme haben. Die Netzspannung beträgt 240 Volt. Die Mitnahme von einem Adapter ist allerdings sinnvoll.
Sie möchten auf das geliebte Smartphone bei Ihren Ferien in Malaysia nicht verzichten? Sie können sich auf ein gutes Netz verlassen. Damit jedoch keine hohen Kosten entstehen, empfiehlt sich der Kauf einer nationalen SIM-Karte.
Da es in diesem Land nicht üblich ist ein Trinkgeld zu geben, ist diese im Rechnungspreis, etwa im Restaurant, bereits inkludiert.
Im Land wird mit dem Ringgit bezahlt. Geldautomaten sind in Malaysia allerdings weit verbreitet. Schweizer Franken können in Banken relativ unproblematisch in die Landeswährung gewechselt werden.
Ist in der Schweiz die Sommerzeit, so müssen die Uhren in Malaysia um sechs Stunden vorgestellt werden. In der Normalzeit sind es sieben Stunden.
Malaysia ist ganzjährig tropisch warm, die Regenzeiten unterscheiden sich aber je nach Küste: An der Ostküste der Halbinsel fällt der meiste Regen etwa von November bis Februar, viele Inselresorts bleiben in dieser Zeit geschlossen. Die Westküste mit Langkawi und Penang lässt sich das ganze Jahr über bereisen; die Schauer sind dort meist kurz und kräftig.
Ein bewährter Einstieg ist die Kombination aus Kuala Lumpur, der Kolonial- und Genussstadt Penang und den Teeplantagen der Cameron Highlands, abgerundet mit Badetagen auf Langkawi. Naturliebhaber erweitern die Reise nach Borneo, wo Sabah und Sarawak mit Regenwald und Orang-Utans locken. Wir stellen die Bausteine passend zu Ihren Interessen zusammen.
Für die Höhepunkte der malaiischen Halbinsel genügen rund zwei Wochen, inklusive einiger Badetage. Wer zusätzlich Borneo mit seinen Nationalparks besuchen möchte, plant besser drei Wochen ein. Malaysia eignet sich zudem gut für kürzere Kombinationen, etwa Kuala Lumpur mit einer einzelnen Ferieninsel.
In den Monaten Juli und August sowie über Weihnachten und Neujahr ist die Nachfrage am höchsten – für diese Zeiträume empfehlen wir eine Buchung mehrere Monate im Voraus. Auch lokale Festtage wie das chinesische Neujahr sorgen für gut gebuchte Hotels und Flüge. Ausserhalb dieser Zeiten sind Sie flexibler.
Wir empfehlen, in Malaysia auf abgefülltes Wasser zurückzugreifen, das überall erhältlich ist. Viele Hotels stellen ihren Gästen Trinkwasser zur Verfügung. In guten Restaurants und Hotels sind auch Eiswürfel in der Regel unbedenklich; abseits davon verzichten Sie im Zweifel besser darauf. Eine wiederbefüllbare Flasche leistet unterwegs gute Dienste.
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