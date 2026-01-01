Malaysia ist ganzjährig tropisch warm, die Regenzeiten unterscheiden sich aber je nach Küste: An der Ostküste der Halbinsel fällt der meiste Regen etwa von November bis Februar, viele Inselresorts bleiben in dieser Zeit geschlossen. Die Westküste mit Langkawi und Penang lässt sich das ganze Jahr über bereisen; die Schauer sind dort meist kurz und kräftig.