Ja, Singapur ist einer der beliebtesten Stopover-Orte Asiens: Der Flughafen Changi gilt als einer der besten der Welt, die Stadt ist kompakt und bestens organisiert. Klassisch ist die Kombination mit Malaysia, Bali oder einer Weiterreise nach Australien. So verbinden Sie Metropole und Strand in einer einzigen Reise.