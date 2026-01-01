Bali Badeferien vom Spezialisten
Gut beraten die Insel Bali erleben
Badeferien an Balis Traumstränden
Jimbaran – Traumstrand auf der Bukit-Halbinsel
Der feinsandige Strand in dieser Region gilt als einer der schönsten auf der Insel. Farbenfrohe Fischerboote bringen täglich frischen Fisch zu den Spezialitätenrestaurants, die am Abend den frisch gefangenen Fisch am Strand wie in einem Open-Air-Restaurant auf traditionelle Weise zubereiten. Es gibt hier keine gefährlichen Strömungen, sodass in Jimbaran Badeferien für Kinder und ungeübte Schwimmer gefahrlos möglich sind.
Romantische Sonnenuntergänge am Strand
Die Badeferien-Destination Bali hat auch für junge Leute und Liebhaber von angesagten Clubs einiges zu bieten. Seminyak ist aber nicht nur für die besten Beach Clubs und Restaurants bekannt. Die Sonnenuntergänge an der Südwestküste sind einfach atemberaubend. Die Entscheidung, in Seminyak Badeferien zu machen, lohnt sich sowohl für Familien als auch für Paare und Alleinreisende.
Luxus und Traumstrände für Kinder
Nusa Dua Badeferien in Luxushotels und an einem goldfarbenen Strand sind ideal zum Relaxen und Ausspannen. Durch ein Riff geschützt, sind auch der Strand und die Lagune optimal für Strandferien mit kleinen Kindern geeignet. Abwechslung zum reinen Strandleben von Nusa Dua bietet ein grosses Einkaufszentrum, das Sie zu Fuss erreichen können oder auch ein luxuriöser 18-Loch-Golfplatz.
Dunkler Strand und Pemuteran Badeferien
Ferien in der Vulkanlandschaft im Norden Balis und am dunklen Vulkanstrand sind reizvoll und mit seiner Ruhe wie geschaffen für entspannte Bali Ferien. Typische balinesische Massagen und die Beobachtung von Delphinen lassen Sie schnell den Alltag vergessen. Wer es gern sportlicher mag, kann in Pemuteran am künstlich erschaffenen Riff in die Unterwasserwelt eintauchen und bei nur geringer Strömung schnorcheln oder tauchen.
Ferien in Bali mit Tradition
Einer der traditionsreichsten Urlaubsorte auf Bali ist das Küstenstädtchen Sanur. Korallenbänke reichen bis dicht an den Strand, daher sind in Sanur Badeferien mit Schwimmen und Schnorcheln nur bei Flut gut geeignet. Sportbegeisterte finden hier ihren absoluten Hotspot. Mehrere Wassersportzentren bieten Surfen, Windsurfen, Kitesurfen und Stand-up-Paddling an. Nach einer interessanten und anstrengenden Bali Rundreise empfehlen Bali-Spezialisten hier noch einmal Bali zum Entspannen.
Ferien – nicht nur zum Baden
Machen Sie in Canggu Badeferien, die Sie gleichzeitig mit Yogaferien verbinden können. Für Surfer ist hier der richtige Ort, ob Anfänger oder Fortgeschrittene: Die tollen Wellen und trendigen Beach-Clubs sind der Tipp unserer Bali-Spezialisten.
Lassen Sie sich beraten für das passende Hotel
Eine Ferienberatung bei Knecht Reisen sorgt für einen reibungslosen Ablauf nach Ihren Wünschen und Vorstellungen, so dass Sie Ihre Ferien in Bali geniessen können. Wir legen Wert auf qualitative Hotels in Bali, welche von unseren Reisespezialisten sowie Partnern auf Qualität und hohen Servicelevel geprüft werden. Wir organisieren auch Ihren Flug, der Sie zuerst nach Denpasar - Bali bringen wird.
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