Thailand Urlaub
Ferien in Thailand vom Spezialsten
Für alle erschwinglich
In Thailand finden Sie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis vor, was Thailand Reisen für jedermann erschwinglich macht. Auch mit einem beschränkten Budget geniessen Sie in Thailand Urlaubsfreuden der Extraklasse. Die Hotellandschaft ist breit gefächert und vom einfachen Strandbungalow über Mittelklasse Hotels bis hin zu luxuriösen Thailand Resorts ist für jeden Geldbeutel etwas dabei. Restaurantbesuche und die Preise für andere Urlaubsaktivitäten sind ebenfalls vergleichsweise günstig.
So geniessen Sie ein ungetrübtes Urlaubsvergnügen, das kein grosses Loch in Ihren Geldbeutel reisst. Ein Tipp: Fragen Sie Ihren Reiseveranstalter nach speziellen Angeboten. Je früher Sie buchen, desto günstiger ist es in der Regel.
Leckeres Essen
Gourmets können sich in Thailand wie im Paradies fühlen. Die thailändische Küche ist lecker und gesund - kein Wunder bei dem riesigen Angebot an frischem Obst und Gemüse. Besonders authentisch schmeckt Thai Food in den kleinen Garküchen. Dabei kommen Sie dann auch ganz leicht in Kontakt mit der Bevölkerung und erfahren viel über die lokale Kultur. Die meisten Hotels offerieren zusätzlich zur lokalen auch internationale Küche. In den Städten finden Sie auch viele Restaurants, die Ihnen aus der Heimat vertraute Küche servieren.
Wenn Sie also mal Lust auf Pizza, Pasta oder Burger haben, werden Sie während Ihrer Thailand Ferien bestimmt nicht hungrig bleiben!
Traumhaft schöne Strände wie aus dem Bilderbuch
Die Schönheit der Thailand Strände ist legendär und es ist kein Wunder, dass sie deshalb schon oft Drehort und Kulisse für zahlreiche Filme waren. Puderzuckerfeiner weisser Sand, Kokospalmen und ein in allen Türkistönen glitzerndes Meer garantieren ein traumhaftes Urlaubserlebnis wie aus der Fernsehwerbung. Badeferien in Thailand sind deshalb für viele Menschen das Höchste der Gefühle. Steht Ihnen der Sinn nach Einsamkeit und absoluter Ruhe? Dann ist einer der schönen Strände auf einer wenig erschlossenen Insel die richtige Wahl für Sie!
Wer auch bei seinem Strandurlaub viel Wert auf Unterhaltung und Abwechslung legt, findet auf Koh Samui oder einer anderen der vielen touristisch sehr beliebten Inseln ideale Bedingungen vor.
Problemloser Transport innerhalb des Landes
Auf Thailand Reisen wird es kaum einmal vorkommen, dass Sie sich über massiv verspätete oder ausgefallene Flüge, Bahnen oder Busse ärgern müssen. Die Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit von Thailands öffentlichen Verkehrsmitteln kann sich durchaus mit der in Europa messen lassen. Die Preise sind auch für Inlandsflüge sehr moderat und so haben Sie während Ihrer Ferien die Möglichkeit, mehrere auch weiter auseinanderliegende Destinationen zu besuchen. Wie wäre es mit einem Städtetrip in die Hauptstadt und anschliessendem Badeurlaub an einem der fantastischen Strände?
In der harmonischen Verbindung zwischen Unterhaltung, Kultur und Entspannung geniessen Sie ein umfassendes Urlaubserlebnis und lernen Thailand mit all seinen faszinierenden Facetten kennen. Unsere fachkundigen Asien-Experten übernehmen gern für Sie die Organisation und Planung Ihrer abwechslungsreichen Thailand Reise – nehmen Sie Kontakt mit ihnen auf!
Freundliche Menschen
Nicht umsonst trägt Thailand den Beinamen „Land des Lächelns“ und kaum jemals werden Sie auf unhöfliche oder unfreundliche Menschen treffen. Thais sind Ausländern gegenüber sehr hilfsbereit und geduldig, was das Reisen mit Kindern ausgesprochen angenehm macht. Die Fragen „Kann ich in Thailand Familienferien machen?“ und „Ist Thailand kinderfreundlich?“ kann man deshalb uneingeschränkt mit „Ja“ beantworten. Die Thailänder sind den Kleinen gegenüber sehr nachsichtig.
Quengelnde oder weinende Kinder rufen keine strafenden oder bösen Blicke hervor, sondern Anteilnahme und die Einheimischen werden sich nach Kräften bemühen, mit den Kindern zu scherzen oder sie auf andere Gedanken zu bringen.
Thailand ist ein echtes Inselparadies
Sind Sie reif für die Insel? Dann empfiehlt sich eine Reise nach Thailand. Zu Thailand gehören rund 500 Inseln, die sich durch ihre Schönheit und ihren ganz speziellen Charakter auszeichnen. Einige sind für ihre tolle Partyszene bekannt, andere ziehen vor allem Schnorchler und Taucher an. Wenn Sie Wert auf eine ausgezeichnete touristische Infrastruktur legen, finden Sie diese auf Koh Samui. Reisende, die vor allem Entspannung suchen, geniessen in Thailand Resorts auf den weniger erschlossenen Inseln Abstand vom stressigen Alltag. Beim Inselhopping können Sie sich einen guten Überblick über die Vielfalt der Region verschaffen.
Thailands Nightlife
Das Nachtleben in Thailand konzentriert sich vor allem auf bestimmte Stadtviertel in touristischen Zentren wie Phuket, Bangkok oder Koh Samui. Nachtschwärmer können hier in zahllosen Clubs die Nacht zum Tag machen und bis in die frühen Morgenstunden mit Einheimischen oder Touristen feiern. Open Air Partys, Halfmoon- oder Fullmoon-Festivals locken auf Koh Phangan zahlreiche Besucher an. Vier verschiedene Bühnen bieten Tanzwütigen die ganze Nacht über ein tolles Programm und machen die aufregenden, professionell durchgeführten Events zur grössten Strandparty Thailands, wenn nicht ganz Südostasiens.
Vielfältige Wassersportmöglichkeiten
Aktivurlaub und Wassersport werden auf Thailand ganz gross geschrieben. Die milden Wassertemperaturen des Golfs von Thailand machen das Land zur idealen Destination für Wassersportler. Schnorchler und Taucher erkunden bei erlebnisreichen Aktivreisen Thailand und während ihres Tauchurlaubs die faszinierende Unterwasserwelt. Dabei können sie bunte Korallen, Leopardenhaie, Skorpionfische und andere Tiere hautnah erleben. Mit etwas Glück treffen Sie auch auf einen riesigen Walhai, der für Menschen allerdings komplett ungefährlich ist. Weitere tolle Wassersportmöglichkeiten umfassen Wind- und Kitesurfen, Stand Up Paddling, Jet Ski und noch vieles mehr.
Die faszinierende Hauptstadt
Ein wichtiges Ziel auf allen Thailand Städtereisen ist Bangkok. Mit zu den eindrucksvollsten Sehenswürdigkeiten gehören der imposante, sich inmitten des Königspalastes befindende Tempel Wat Phre Kaeo (Wat Phra Kaeo), der Tempel des Smaragd Buddhas. Er ist über und über mit Gold verziert. Besonders sehenswert ist auch der quirlige Chatuckak Markt. Mit über 10.000 Ständen und Geschäften gilt er als der grösste Markt des Landes. Hier können Sie manch hübsches Souvenir erstehen. Wenn Sie die Hauptstadt mal aus einer ganz anderen Perspektive erleben möchten, empfiehlt sich eine entspannte Bootsfahrt auf dem Chao Phraya River.
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