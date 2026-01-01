Thailand Honeymoon - Ferien für Körper, Geist und Seele

Lassen Sie sich in den Wellnessbereichen mit traditionellen Thai Massagen verwöhnen. Diese besondere Massagetechnik wird von der UNESCO als Weltkulturerbe geführt und auch Sie werden begeistert sein, wie wunderbar Sie dabei entspannen können. Ebenfalls zur thailändischen Kultur zählt die thailändische Küche. Egal ob im Hotel, an den Garküchen oder den vielen grossen und kleinen Restaurants, hier werden Sie stets mit abwechslungsreichen Speisen und exotischen Gerichten verwöhnt werden. Freuen Sie sich auf eine entspannte Zeit zu zweit in einem Land, das nicht nur für das Lächeln, sondern für eine besondere Magie berühmt ist.