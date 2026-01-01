Faszinierendes Nordlaos ab Luang Prabang

1 . Tag Luang Prabang – Pakbeng (M) Mit einem privaten Boot folgen Sie dem Lauf des Mekong flussaufwärts. Die Landschaft zeigt sich vielfältig: sanfte Hügel, bewaldete Hänge und Felder wechseln einander ab, dazwischen liegen kleine Dörfer am Ufer. Unterwegs besuchen Sie die Pak Ou Höhlen – eine seit Jahrhunderten verehrte Pilgerstätte, in der Tausende von Buddha Statuen in zwei stillen Felskammern über dem Fluss aufgestellt sind. Zurück an Bord geniessen Sie ein Picknick Mittagessen. Am späten Nachmittag erreichen Sie Pakbeng, eine beschauliche Ortschaft in ruhiger Lage am Mekong.

2 . Tag Pakbeng (F, M) Nach der Überquerung des Mekongs heisst Sie Wendy, die engagierte Leiterin des Mekong Elephant Parks, willkommen und gibt tiefgehende Einblicke in die Arbeit des Schutzgebiets. Sie erfahren mehr über die Elefanten, ihre oft traurige Herkunft und das besondere Verhältnis zu ihren Mahouts. Beim Spaziergang durch den Wald beobachten Sie die Dickhäuter in ihrer gewohnten Umgebung – ruhig und aus respektvoller Distanz. Auf schmalen Pfaden folgen Sie den Elefanten durch den Wald und erleben, wie sie sich als Gruppe frei bewegen und an Zweigen und Blättern fressen – ein stiller aber nicht minder eindrücklicher Einblick in ihren Alltag. Zum Abschluss geniessen Sie ein laotisches Mittagessen mit Zutaten aus dem eigenen Garten, bevor es per Boot zurück ans andere Ufer geht. Der Rest des Nachmittags steht Ihnen zur freien Verfügung.

3 . Tag Pakbeng – Oudomxay (F, M) Auf der etwa vierstündigen Autofahrt durch eine gebirgige Landschaft passieren Sie Dörfer der Akha, Iko und Hmong, die ihre traditionellen Lebensweisen und Bräuche trotz der fortschreitenden Modernisierung bewahren. Bevor Sie Ihr charmantes Öko-Resort am Nam Kat Fluss erreichen, besuchen Sie den Tempel «Wat Phouthat», der hoch über der Stadt Oudomxay thront und einen atemberaubenden Blick auf die Umgebung bietet. Das Resort, idyllisch in einem geschützten Regenwald gelegen, bietet stilvolle Unterkünfte, die sich harmonisch in die Natur einfügen, und legt grossen Wert auf Nachhaltigkeit sowie den kulturellen Austausch mit der lokalen Bevölkerung.



Hinweis: Die Strasse nach Oudomxay ist teils unbefestigt und von Schlaglöchern geprägt, sodass die Fahrt an einigen Stellen holprig sein kann.

4 . Tag Oudomxay (F, M) Nach dem Frühstück erfolgt ein kurzer Transfer zum Ausgangspunkt Ihrer Dschunglewanderung zum Nam Kat Wasserfall. Unterwegs entdecken Sie die faszinierende Flora und Fauna des geschützten Regenwaldes. Ein Höhepunkt ist der Canopy Walk, bei dem Sie über netzgesicherte Hängebrücken durch üppige Vegetation und über Flüsse schreiten. Wer nicht schwindelfrei ist, kann auch die Pfade am Boden nutzen. Nach der Wanderung kehren Sie ins Resort zum Mittagessen zurück. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung: Entspannen Sie am Swimmingpool, gönnen Sie sich eine Massage im Spa oder erkunden Sie die Umgebung mit dem Velo.

5 . Tag Oudomxay – Luang Prabang (F) Vormittags erfolgt der Transfer zum Bahnhof von Oudomxay, wo Sie den neuen, modernen Hochgeschwindigkeitszug nach Luang Prabang nehmen. In knapp einer Stunde erreichen Sie bequem Ihr Ziel, während Sie die malerische Landschaft vorbeiziehen sehen. Nach der Ankunft in Luang Prabang, Transfer Ihr Stadthotel, wo Ihre Rundreise endet.