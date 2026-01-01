Hongkong selbst ist nicht nur atemberaubend, sondern auch Startpunkt und Ziel für Traumferien. Die Metropole am Perlflussdelta verbindet chinesische Tradition mit britischem Erbe und einer der spektakulärsten Skylines der Welt: Wolkenkratzer und Rooftop-Bars treffen auf Tempel, Märkte und grüne Inseln vor der Stadt. Ob Sightseeing, Shopping oder Kulinarik – Hongkong bietet auf engstem Raum eine Vielfalt, die ihresgleichen sucht, und lässt sich ideal mit einer Weiterreise durch Asien kombinieren.

Suchen Sie ausgesuchte Hotels in einer Weltstadt für Ihre Asien-Reise? Dann wählen Sie zwischen komfortablen Mittelklasse-Hotels und Luxus-Resorts auf höchstem Niveau mit bis zu fünfeinhalb Sternen. Viele Häuser begeistern mit Blick auf den Victoria Harbour oder die Skyline, andere punkten mit zentraler Lage für Shopping und Ausflüge – vom Cityhotel für den Zwischenstopp bis zum luxuriösen Aufenthalt mit Spa und Sterneküche.

Dank subtropischem Klima ist Hongkong ganzjährig eine Reise wert; als besonders angenehm gelten die kühleren, trockeneren Monate von Herbst bis Frühling. Wenden Sie sich an uns als Spezialisten, die Ihnen massgeschneidert ein Angebot zusammenstellen. Vertrauen Sie uns, denn wir finden für Sie garantiert das passende Hotel.