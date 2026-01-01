Asien Rundreisen
Reisen durch Asien - spannend und unvergesslich
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Die grosse Vielfalt Asiens
Ferien in Burma und Thailand
Thailand hat weitaus mehr zu bieten als Ferien am Strand. Die Hauptstadt Bangkok begeistert seit vielen Jahren. Hier herrscht das pure Leben. Die Stadt wechselt ihr Gesicht wie ein Chamäleon seine Farbe. Auf der einen Seite können Sie in den modernen Einkaufszentren nach modischen Bekleidungsstücken stöbern und auf der anderen Seite können Sie sich vom typischen Leben in der Stadt einen Eindruck verschaffen. Bei den Burma Rundreisen dürfen die Highlights, wie etwa die Städte Mandalay oder Yangon nicht fehlen.
Hier sind auch über 4'000 Tempelanlagen zu finden. Nicht zu vergessen auch die einzigartige Naturlandschaft in Burma. Fragen Sie unsere Reiseexperten nach Thailand Rundreisen. Bei einer Asienrundreise werden Sie mit vielen positiven Erinnerungen die Heimreise antreten.
Kambodscha und Vietnam erleben und erkunden
Bei Asien Reisen werden Sie mit Sicherheit ein eigenes Programm aufgestellt haben. Kambodscha Rundreisen und natürlich auch Vietnam Rundreisen stehen bei Feriengästen aus aller Welt sehr hoch im Kurs. Sie werden weltberühmte Bauwerke und eine sehr abwechslungsreiche Naturlandschaft vorfinden. Tauchen Sie ein in eine fast vergessene Welt. Neben den historischen Bauwerken können Sie sich auch auf ein pulsierendes Nachtleben freuen. An der Halong-Bucht finden Sie historische Märkte mit landestypischen Köstlichkeiten. Vergessen Sie keinesfalls einen Abstecher zu den beeindruckenden Felslandschaften zu unternehmen. Fachkundige Reiseleiter werden Ihnen alle Highlights zeigen.
Philippinen und Indonesien Rundreisen
Die Philippinen Rundreisen stecken voller Highlights. Unzählige und traumhaft schöne Sandstrände, Vulkane und natürlich die atemberaubenden Berglandschaften werden für Begeisterung sorgen. Boracay mit seinen Stränden darf bei Ferien in Asien keinesfalls fehlen. Die bekannten Reisterrassen finden Sie in Banaue und in der Millionenmetropole Manila können Sie dem bunten und aufregenden Treiben folgen. Ob nun Malaysia Rundreisen oder Laos Rundreisen, unsere Reisespezialisten werden Ihnen rasch das gewünschte Angebot unterbreiten können. Bali ist eines der schönsten und spannendsten Reiseziele in Asien.
Hier finden Sie die weltbekannten Hotspots für Surfer. Allerdings kommen auch Taucher auf ihre Kosten. Besonders die vielen verschieden Kulturen sorgen für Begeisterung und Verwunderung zugleich. Geführte Rundreisen, welche Sie direkt bei uns buchen können, werden Ihren hohen Erwartungen garantiert gerecht. Ob nun Bali Rundreisen oder ganz einfach spannende Asien Ferien, diesen Aufenthalt werden Sie lange nicht vergessen.
Rundreise Singapur und Malaysia
Erleben Sie die Kontraste zwischen den pulsierenden Städten und der atemberaubenden Natur. Von den futuristischen Wolkenkratzern in Singapur bis zu den historischen Tempeln in Malaysia bietet eine Rundreise durch diese beiden faszinierenden Länder eine Mischung aus Kultur, Geschichte und landschaftlicher Schönheit. Besuchen Sie Kuala Lumpur mit den berühmten Petronas Towers, erkunden Sie die historische Stadt Malakka und entspannen Sie an den traumhaften Stränden von Langkawi. Auf einer Rundreise in Asien kommen die gute Küche und die Gastfreundschaft der Einheimischen nie zu kurz. Diese Rundreise verspricht unvergessliche Erlebnisse und unzählige Fotomomente.
Allgemeine Informationen zu Rundreisen in Asien
Eine Rundreise ermöglicht es, verschiedene Länder wie Thailand, Kambodscha und Vietnam zu kombinieren und dabei die reiche Kultur, die beeindruckende Natur und die köstliche Küche zu erleben. Mit dem Bus oder Zug können Sie sich flexibel bewegen und die landschaftliche Schönheit hautnah erleben. Oder schliessen Sie sich einer Gruppenreise an, um neue Freunde zu finden und das Beste aus Ihrer Reise herauszuholen. Verzaubert werden Sie auf einer Rundreise durch die Begegnungen mit Einheimischen und von der einmaligen Küche Asiens. Mit grossem Staunen lassen Sie die sattgrünen und unendlich gross wirkenden Reisterrassen zurück. Wunderschön und einzigartig.
Zu kurz kommen auch Strandliebhaber und Tagträumer in Asien nicht. Kilometerlange Strände und warme Gewässer ermöglichen auf einer Rundreise durch Asien Schnorchelausflüge und actionreicher Wassersport. Kombinieren Sie Kultur und Erholung und gönnen Sie sich unvergessliche Momente an Orten der Welt, wo die Gastfreundschaft sehr grossgeschrieben wird.
Thailand zur Festtagszeit
Dezember ist beste Reisezeit: Trockenzeit, Trauminseln – die beliebtesten Wochen des Jahres.
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