Philippinen Inselhopping
Paradiesische Inselwelt
Individuelles Inselhüpfen auf den Philippinen
ab CHF 3290.– / pro Person
ab/bis Manila
Highlights: Besuch bei den entzückenden Koboldmakis, Die berühmten Chocolate Hills, Schifffahrt auf dem Loboc Fluss,...
10 Tage / 9 Nächte
Inselwelt Visayas
ab CHF 2840.– / pro Person
ab Iloilo bis Dumaguete
Highlights: Unesco-Weltkulturerbe Miagao Kirche, Besuch des Zuckerrohr-Museums auf Negros, Mambukal Resort & Wildlife...
9 Tage / 8 Nächte
Die herrliche philippinische Vielfalt
Philippinen Reisen - ein abwechslungsreiches Vergnügen
Wenn Sie auf den Philippinen unterwegs sind, erwarten Sie viele verschiedene Inseln, die alle ihren Reiz haben. Für Naturfreunde ist zum Beispiel die von dichtem Regenwald geprägte Insel Palawan sehr empfehlenswert, da Sie dort eine wilde und aussergewöhnliche Natur kennenlernen können. Ein unter dem Namen Monkey Trail bekannter Pfad macht es möglich die Region ausgiebig zu erkunden, während hoch über Ihnen in den Baumwipfeln verspielte Affen ihr Unwesen treiben. Sehr interessant sind auch die auf der Insel beheimateten Tropfsteinhöhlen, deren Besichtigung Sie nicht verpassen sollten.
Ein Land mit vielen Gesichtern
Im Rahmen von Philippinen Reisen ist auch ein Besuch der Insel Cebu ein interessantes Unterfangen. Denn die schöne Natur der Insel macht einen Aufenthalt vor Ort zu einem entspannten Erlebnis, an welches Sie sich noch lange Zeit erinnern werden. Des Weiteren können Sie von hier aus viele kleinere Inseln mit reizvollen Landschaften besuchen. So lockt die kleine Nachbarinsel Bohol viele Besucher durch ihre als Chocolate Hills bekannten Hügel an.
Siquijor ist hingegen als Insel des Feuers bekannt, da sich die spanischen Eroberer einst nicht erklären konnten, warum die Insel, obwohl unbewohnt, in einer Art Feuerschein dalag.
Später fand man heraus, dass dieses Phänomen durch dort lebende Glühwürmchen ausgelöst wurde. Egal, ob Sie die faszinierenden Chocolate Hills oder so interessante Orte wie die Cambugahay Wasserfälle besuchen, auf den Philippinen ist immer etwas los.
Erholsam, lehrreich und wunderschön
Vor vielen Inseln der Philippinen finden Sie auch eine atemberaubende Unterwasserwelt, weswegen Sie sich während Ihrer Zeit in diesem Land auch über schöne Tauchgänge freuen können. Sehr interessant ist die zentral in der Mitte der Philippinen gelegenen Inselwelt Visayas, welche aus vielen kleinen Inseln besteht und zu der so traumhafte Inseln wie Cabilao Island und die Mango Insel Guimaras gehören, die beide besucht werden können.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Asien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen