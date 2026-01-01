Philippinen Hotels vom Spezialisten
Aufenthalt in Luxus- und Strandresorts
Hotels nach Regionen
Philippinen Reisen
Unsere Empfehlungen
Sie lernen bei Philippinen Rundreisen ein sehr vielfältiges Land kennen. Vergessen Sie den Stress und die Hektik zu Hause und tanken Sie in einer der vielen luxuriösen und komfortablen Hotelanlagen neue Energie. Grünbewachsene Hügel, unterirdische Flüsse und natürlich der lange und feine Sandstrand warten auf den Philippinen auf Sie. Zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten stehen zur Auswahl. Auf diese Weise entdecken Sie die Schönheit des Landes hautnah! Selbstverständlich stehen Ihnen unsere Ferienspezialisten nicht nur bei der Planung der Ausflugsmöglichkeiten zur Verfügung, sie beraten Sie auch gerne bei der Hotelauswahl. Unsere Philippinen Ferien werden individuell auf Ihre Wünsche abgestimmt.
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