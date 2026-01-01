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Mahatao Tayid, Philippinen

Philippinen Hotels vom Spezialisten

Aufenthalt in Luxus- und Strandresorts

Eine Unterkunft in der City oder direkt am Strand, wir haben mit Sicherheit das gewünschte Angebot zur Auswahl. Damit Ihre Philippinen Ferien zu einem unvergesslichen Erlebnis werden, bedarf es natürlich einer komfortablen Unterkunft. Ob ein Hotel in der Hauptstadt Manila, in Cebu, Palawan, Bohol, Boracay oder in Malapascua, bei uns werden Sie nicht sonderlich lange nach einem passenden Hotel suchen müssen. Kontaktieren Sie einfach unsere Spezialisten. Übrigens ist Tauchen auf den Philippinen ein regelrechtes Muss. Aufgrund der gut ausgebauten Wege können Sie zudem auch wandern und somit die Natur geniessen und erleben.

Hotels nach Regionen

Bohol & Panglao

Boracay

Cebu

Coron Bay

El Nido & Palawan

Malapascua

Manila

Negros

Siargao

Siquijor

Philippinen Reisen

Unsere Empfehlungen

Sie lernen bei Philippinen Rundreisen ein sehr vielfältiges Land kennen. Vergessen Sie den Stress und die Hektik zu Hause und tanken Sie in einer der vielen luxuriösen und komfortablen Hotelanlagen neue Energie. Grünbewachsene Hügel, unterirdische Flüsse und natürlich der lange und feine Sandstrand warten auf den Philippinen auf Sie. Zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten stehen zur Auswahl. Auf diese Weise entdecken Sie die Schönheit des Landes hautnah! Selbstverständlich stehen Ihnen unsere Ferienspezialisten nicht nur bei der Planung der Ausflugsmöglichkeiten zur Verfügung, sie beraten Sie auch gerne bei der Hotelauswahl. Unsere Philippinen Ferien werden individuell auf Ihre Wünsche abgestimmt.

Schnorcheln auf den Philippinen

Bunte Korallenriffe auf den Philippinen entdecken

Tauchparadies Philippinen

Die opulente Unterwasserwelt der Philippinen erleben

Inselhopping

Erkunden Sie die wunderschönen Trauminseln der Philippinen

Reiseinformationen

Wertvolle und wichtige Tipps für die perfekten Philippinen Ferien

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Asien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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