Warum Vietnam in der Gruppe bereisen?

Eine Gruppenreise nimmt Ihnen in Vietnam die gesamte Organisation ab: Reiseleitung, Transfers, Hotels und Besichtigungen sind durchgehend geplant. Gerade in einem langgezogenen Land mit mehreren Etappen ist das ein spürbarer Vorteil – Sie wechseln die Region, ohne sich um Anschlüsse und Logistik kümmern zu müssen. Sie reisen zu festen Abreisedaten mit definiertem Programm und wissen schon vor der Buchung, welche Stationen auf der Route liegen. Wer zum ersten Mal nach Südostasien reist oder nicht alleine unterwegs sein möchte, findet in der Gruppe zudem rasch Anschluss.

Nord, Zentrum und Süd: der klassische Reiseverlauf

Die meisten Gruppenrundreisen folgen der Nord-Süd-Achse. Im Norden stehen Hanoi mit seiner Altstadt und die Halong-Bucht, die Bucht der tausend Inseln, im Mittelpunkt; die Bergregionen des Nordens sind für ihre Reisterrassen und die Dörfer der Bergvölker bekannt. In Zentralvietnam verbinden viele Routen die frühere Kaiserstadt Hue mit der historischen Handelsstadt Hoi An. Der Süden schliesslich gehört Saigon und dem Mekong-Delta, wo sich das Leben auf und an den Wasserwegen abspielt. Wer Badeferien anschliessen möchte, bleibt einige Tage an der Küste, etwa in Nha Trang oder Phan Thiet.

Klima und Reisezeit

Vietnam erstreckt sich über mehrere Klimazonen, und das Wetter fällt je nach Region unterschiedlich aus. Der Norden kennt einen kühleren Winter und einen heissen, feuchten Sommer, während der Süden ganzjährig tropisch warm ist. Zentralvietnam folgt einem eigenen Rhythmus mit einer Regenzeit im Herbst. Für eine klassische Nord-Süd-Rundreise gelten die Monate von etwa November bis April in weiten Teilen des Landes als angenehme Reisezeit. Welcher Termin für Ihre Route ideal ist, klären Sie am besten im Beratungsgespräch.

Gut zu wissen für Ihre Planung

Gruppenrundreisen haben feste Abreisedaten und einen im Voraus definierten Reiseverlauf – ideal, wenn Sie mit überschaubarem Planungsaufwand viel vom Land sehen möchten.

Vor oder nach der Rundreise lassen sich individuelle Bausteine ergänzen, zum Beispiel zusätzliche Tage in Hanoi oder Saigon oder ein Strandaufenthalt zum Abschluss.

Vietnam lässt sich gut mit den Nachbarländern kombinieren: Kambodscha mit den Tempelanlagen von Angkor oder Laos liegen auf dem Weg vieler Südostasien-Routen.

Die vietnamesische Küche wechselt von Region zu Region – Suppen und Strassenküche im Norden, die Kaiserküche von Hue im Zentrum, frische Kräuter und Früchte im Süden.

Ob klassische Route entlang der bekannten Stationen oder eine Reise mit besonderen Schwerpunkten: Unten finden Sie unsere aktuellen Vietnam Gruppenreisen. Unsere Spezialisten kennen die Routen aus eigener Erfahrung und sagen Ihnen offen, welche Reise zu Ihren Vorstellungen, Ihrem Zeitbudget und Ihrer Reisezeit passt.