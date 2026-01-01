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  Bali Insel, Indonesien

Bali Hotels vom Spezialisten

Willkommen auf der Götterinsel

Das Hotel-Angebot in Bali ist riesengross. Es reicht von der kleinen Pension bis hin zu luxuriösen Lodges. Familien entscheiden sich gern für ein kinderfreundliches Hotel mit Kinderspielplatz, Kinderpool und anderen Annehmlichkeiten, die unvergessliche Familienferien in Bali garantieren. Wenn Sie Ihre Flitterwochen mit einem Aufenthalt in einem romantischen Resort krönen möchten, haben Sie die Wahl zwischen zahlreichen ausgezeichneten Unterkünften in bester Lage. Möchten Sie vor allem am Strand relaxen oder haben Sie vor, auf Bali Rundreisen tief in die faszinierende Kultur der Insel einzutauchen?

Vielleicht steht Ihnen der Sinn aber auch nach einer Mischung aus Rundreise und Erholung? Verraten Sie uns Ihren ganz persönlichen Urlaubstraum! Unsere Asien Spezialisten finden bestimmt das optimal auf Ihre Wünsche zugeschnittene Hotel auf Bali.

Hotels Bali

Amed

Benoa

Candi Dasa & Manggis

Canggu

Jimbaran

Kuta

Legian

Lovina

Munduk

Nusa Dua

Nusa Lembongan

Pekutatan

Pemuteran

Sanur

Seminyak

Sidemen

Tanah Lot & Tabanan

Tembok

Ubud

Uluwatu

Balis Highlights

Bali ist überreich gesegnet mit faszinierenden Sehenswürdigkeiten, atemberaubenden Landschaften und einer reichen und stolzen Kultur. Hauptattraktion von Kuta, Jimbaran, Seminyak und Legian sind die traumhaften Sandstrände. Diese Destinationen sind ideal für Reisende, die entspannte Badeferien in Bali in Verbindung mit einer ausgezeichneten touristischen Infrastruktur schätzen. Lovina ist berühmt für seinen schwarzen Sandstrand und die vielen Delfine, die Sie hier auf geführten Touren in ihrem natürlichen Lebensraum erleben können. Die Bali Hotels am Strand punkten durch ausgezeichneten Service und eine Top-Ausstattung.

Ubud ist das Zentrum des balinesischen Kunsthandwerks. Hier können Sie talentierten Textilkünstlern, Holzschnitzern, Malern und anderen Meistern ihres Fachs bei der Arbeit zusehen. Weitere touristisch interessante Destinationen finden Sie auf der beigefügten Karte. Wenn Tauchen in Bali auf Ihrer Agenda steht, kommen Sie in einem der Tauchresorts bestimmt auf Ihre Kosten – ganz egal, ob Sie Anfänger sind oder bereits Erfahrung gesammelt haben. Die Resorts, die teilweise über ein eigenes Hausriff verfügen, sind die ideale Basis, um von hier aus Ausflüge in die beeindruckend schöne Unterwasserwelt zu unternehmen.

Entspannung für Körper, Geist und Seele

Unsere 5-Sterne-Hotels in Bali bieten Ihnen Luxus und garantieren ein unvergessliches Urlaubserlebnis. Die luxuriösen Anlagen überzeugen mit einer stilvollen und eleganten Ausstattung. Hochwertige Materialien und eine meist dem landestypischen Stil angepasste Architektur sorgen für ein exklusives Wohlfühlerlebnis. Ein Wellnessbereich mit Pool und Spa gehören ebenso mit zum Standard wie ein umfangreiches Freizeit- und Sportangebot. Die hoteleigenen Restaurants servieren lokale und internationale Küche vom Feinsten. Bei uns finden Sie ein ausgewähltes Angebot exklusiver Sternehotels an den schönsten Destinationen der Insel, die Ihnen Erholung für Körper, Geist und Seele bieten und Sie den Alltagsstress komplett vergessen lassen.

Meeresrauschen inklusive

Was könnte schöner sein, als vom Rauschen der Brandung geweckt zu werden und noch vor dem Frühstück ein erfrischendes Bad in den Fluten des Indischen Ozeans zu nehmen? In Ihrem direkt am Strand gelegenen Hotel auf Bali ist alles möglich. Bei uns finden Sie eine Auswahl an exklusiven Strandhotels und luxuriösen Resorts für jeden Geschmack. Sonnenanbeter, Wassersportler, Taucher und Aktivurlauber finden hier ideale Bedingungen vor, ebenso wie Erholungssuchende, die einfach nur entspannen und sich einmal so richtig verwöhnen lassen möchten.

Die Krönung Ihres Honeymoons – ein Hotel auf Bali

Die romantischen Honeymoon-Hotels sind die richtige Wahl für Paare, die auf Hochzeitsreisen in Bali ihre Zweisamkeit geniessen möchten. Ganz egal, ob Sie einen abgeschiedenen Bungalow, eine Poolvilla oder ein exklusives Strandhotel suchen, bei uns finden Sie garantiert die optimal für Sie geeignete Unterkunft. Die tropische Landschaft, die traumhaften Strände und nicht zuletzt die freundlichen Menschen sorgen dafür, dass Sie sich während Ihres Honeymoons auf der Götterinsel Bali wirklich wie im Paradies vorkommen. Könnte es für verliebte Paare einen schöneren Start in ein gemeinsames Leben geben?

Reisen mit Kindern

Unzählige Angebote für Bali Familienreisen

Flitterwochen auf Bali

Exklusive Hotels mit romantischen Angeboten für Ihren Honeymoon

Badeferien und schnorcheln

Erholsame Badeferien an Balis Traumstränden

Tauchen auf Bali

Die schönsten Tauchreviere der Götterinsel

Bali Ferien

Wir zeigen Ihnen die grössten Highlights Ihrer Bali Reise

Reiseinformationen

Alle wichtigen Tipps für unvergessliche Bali Ferien

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