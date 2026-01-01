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Kyaiktiyo Pagoda, Burma

Burma Gruppenreisen vom Spezialisten

Ferien voller Highlights erleben

Die Schönheiten und kulturellen Höhepunkte des „Goldenen Landes“ entdecken Sie am besten in Begleitung einer gut informierten, kompetenten Reiseleitung. Myanmar hat viel zu bieten: uralte, beeindruckende Pagoden, spektakuläre Landschaften, bunte Märkte, freundliche Menschen und dazu traumhafte Strände. Bei Myanmar Gruppenreisen erleben Sie das Land mit seiner kulturellen Vielfalt und können sich mit gleichgesinnten, interessierten Menschen austauschen – so wird es auf Ihrer Reise garantiert niemals langweilig. Unsere erfahrenen Burma Spezialisten kennen das Land meist aus eigener Erfahrung. Sie helfen Ihnen gern dabei, Ihre ganz persönliche, massgeschneiderte Gruppenreise zu finden.

Icon map11 Tage
Myanmar - Land der Tempel und Pagoden
Preis auf Anfrage
ab Yangon bis Heho
Highlights: Entdecken Sie die ehemalige Königsstadt Ava, Viele verschiedene Tempel und Padoge , Verschiedene lokale...
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte
Icon map11 Tage
Myanmar - Land der Tempel und Pagoden
Preis auf Anfrage
ab Mandalay bis Heho
Highlights: Besuchen Sie die ehemalige Königsstadt Ava, fahren sie in einer Pferdenkarre, Entdeckungstour in Myanmar,...
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte

Burma Badeferien

Entspannte Ferientage an den Traumstränden Burmas verbringen

Segeln

Burma eignet sich hervorragend, um unvergessliche Segelabenteuer zu erleben

Kreuzfahrten Burma

Mit unseren komfortablen Flusskreuzfahrten Burma und seine Umgebung entdecken

Reiseinformationen

Hier finden Sie alle Informationen, Tricks und Tipps für Ihre Burma Ferien

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