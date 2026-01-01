Burma Gruppenreisen vom Spezialisten
Ferien voller Highlights erleben
Myanmar - Land der Tempel und Pagoden
Preis auf Anfrage
ab Yangon bis Heho
Highlights: Entdecken Sie die ehemalige Königsstadt Ava, Viele verschiedene Tempel und Padoge , Verschiedene lokale...
11 Tage / 10 Nächte
Myanmar - Land der Tempel und Pagoden
Preis auf Anfrage
ab Mandalay bis Heho
Highlights: Besuchen Sie die ehemalige Königsstadt Ava, fahren sie in einer Pferdenkarre, Entdeckungstour in Myanmar,...
11 Tage / 10 Nächte
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