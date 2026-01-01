Philippinen Rundreisen vom Spezialisten
Ferien im Naturparadies
Naturwunder Bohol
ab CHF 1720.– / pro Person
ab/bis Panglao (Bohol)
Highlights: Hart- und Weichkorallengebiete mit farbenfrohen Fischschwärmen, Schnorchelausflug im Paddelboot, Besuch...
4 Tage / 3 Nächte
Nord-Luzon Rundreise
ab CHF 1840.– / pro Person
ab/bis Manila
Highlights: Unesco-Weltkulturerbe Reisterrassen, Wanderung durch 2'000 Jahre alte Reisterrassen, Spannende...
5 Tage / 4 Nächte
Nord-Luzon Rundreise inkl. Wanderung nach Batad
ab CHF 2180.– / pro Person
ab/bis Manila
Highlights: Express Highway und die Cagayan Road , Auf schmalen Pfaden über die Reisfelder und in Bambuswäldern,...
6 Tage / 5 Nächte
Traumhaftes Palawan
ab CHF 2090.– / pro Person
ab Puerto Princesa bis El Nido
Highlights: Weltweit längster unterirdischer Fluss im St. Paul Subterranean River NP, Kanufahrt zu den eindrücklichen...
7 Tage / 6 Nächte
Abwechslungsreiche Ferien auf den Philippinen
Die gesamte Inselwelt der Philippinen besteht aus 7.100 Paradiesen. Zu den beliebtesten Ferienzielen gehören Luzon, Cebu, Palawan, Bohol und Visayas. Jede Philippinen-Reise passt sich den Wünschen des Reisenden an. Ausgiebige Wanderungen durch die beeindruckende Natur des Landes oder lieber die farbenfrohe Unterwasserwelt beim Tauchen und Schnorcheln entdecken? Oder ein Strandurlaub an die feinen weissen Sandstrände? Unsere Spezialisten entwerfen mit Ihnen Ihre persönliche Reiseroute. Selbstverständlich kümmern sie sich um Ihren Flug nach Manila. Auch um die weiteren Transportmittel und Unterkünfte müssen Sie sich keine Gedanken machen!
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Asien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen