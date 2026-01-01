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Mayon Vulkan, Philippinen

Philippinen Rundreisen vom Spezialisten

Ferien im Naturparadies

Eine Reise durch die Philippinen ist von einmaligen Momenten und wunderschöner Landschaft geprägt. Auf einer geführten Trekkingtour wird Interessierten die besondere Kultur des Landes nähergebracht. Beim Inselhüpfen halten Sie an den schönsten Sandstränden an und entspannen sich in einer herrlichen Umgebung. Reisterrassen, zerklüftete Gebirgsketten und immergrüne Regenwälder machen eine Tour durch das Land zu einem einmaligen Erlebnis.

Entweder mit dem klimatisierten Minivan oder auf dem Seeweg reisen Sie bequem durch den Archipel. Ganz nach Ihren Vorstellungen und Wünschen stellen unsere Philippinen Spezialisten Ihre Reise zusammen. Zur Inspiration gibt es unterschiedliche Kurztrips oder Rundreisen mit verschiedenen Schwerpunkten zur Auswahl.

Icon map4 Tage
Naturwunder Bohol
ab CHF 1720.– / pro Person
ab/bis Panglao (Bohol)
Highlights: Hart- und Weichkorallengebiete mit farbenfrohen Fischschwärmen, Schnorchelausflug im Paddelboot, Besuch...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map5 Tage
Nord-Luzon Rundreise
ab CHF 1840.– / pro Person
ab/bis Manila
Highlights: Unesco-Weltkulturerbe Reisterrassen, Wanderung durch 2'000 Jahre alte Reisterrassen, Spannende...
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map6 Tage
Nord-Luzon Rundreise inkl. Wanderung nach Batad
ab CHF 2180.– / pro Person
ab/bis Manila
Highlights: Express Highway und die Cagayan Road , Auf schmalen Pfaden über die Reisfelder und in Bambuswäldern,...
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte
Icon map7 Tage
Traumhaftes Palawan
ab CHF 2090.– / pro Person
ab Puerto Princesa bis El Nido
Highlights: Weltweit längster unterirdischer Fluss im St. Paul Subterranean River NP, Kanufahrt zu den eindrücklichen...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte

Abwechslungsreiche Ferien auf den Philippinen

Die gesamte Inselwelt der Philippinen besteht aus 7.100 Paradiesen. Zu den beliebtesten Ferienzielen gehören Luzon, Cebu, Palawan, Bohol und Visayas. Jede Philippinen-Reise passt sich den Wünschen des Reisenden an. Ausgiebige Wanderungen durch die beeindruckende Natur des Landes oder lieber die farbenfrohe Unterwasserwelt beim Tauchen und Schnorcheln entdecken? Oder ein Strandurlaub an die feinen weissen Sandstrände? Unsere Spezialisten entwerfen mit Ihnen Ihre persönliche Reiseroute. Selbstverständlich kümmern sie sich um Ihren Flug nach Manila. Auch um die weiteren Transportmittel und Unterkünfte müssen Sie sich keine Gedanken machen!

Schnorcheln auf den Philippinen

Bunte Korallenriffe auf den Philippinen entdecken

Tauchparadies Philippinen

Die opulente Unterwasserwelt der Philippinen erleben

Inselhopping

Erkunden Sie die wunderschönen Trauminseln der Philippinen

Reiseinformationen

Wertvolle und wichtige Tipps für die perfekten Philippinen Ferien

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Asien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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