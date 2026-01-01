Indonesien Reisetipps
Ferien vom Spezialisten nach Indonesien
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Bei der Anreise müssen Sie mit mehreren Zwischenlandungen rechnen. Die Flugzeit beträgt in etwa 15 Stunden.
Bei der Einreise müssen Sie ein Rückflug -oder Weiterflugticket vorweisen können. Zudem ist auch ein Reisepass mit einer Gültigkeit von noch mindestens sechs Monaten notwendig. Nach Indonesien können Sie ohne Visum reisen.
Familien mit Kindern wählen in der Regel Bali als Ferienziel. Die Insel eignet sich aufgrund der Infrastruktur hervorragend für Kinder.
Vor dem Reiseantritt sollten sich Feriengäste bei ihrem Hausarzt über mögliche Impfungen für das Land erkundigen. Empfohlen werden Schutzimpfungen gegen Hepatitis und Polio. Zudem sollte das Wasser aus der Leitung nicht getrunken werden.
Die beste Reisezeit für Indonesien ist grundsätzlich ganzjährig. Allgemeingültige Klimazonen gibt es in diesem riesigen Land nicht. Temperaturschwankungen gibt es kaum, jedoch gehörige Unterschiede, was die Regenschauer betreffen. Im Schnitt liegen die Temperaturen in Indonesien bei 26 Grad Celsius.
Im Land stellen Muslime den grössten Teil der Bevölkerung dar. Über 85 Prozent bekennen sich offiziell zum Islam. Gefolgt von Buddhisten und Hindus.
- 1. 1.: Neujahrsfest
- 8. 2.: chinesisches Neujahrsfest
- 1. 5.: Labour Day
- 22. 5.: Buddhas Geburtstag und Himmelfahrt des Propheten Mohammed
- 6. 6.: Beginn des Ramadan
- 18.8.: Indonesian Independence Day
- 6./7. 7.: Ende des Ramadan
- 24. 9.: Opferfest
- 14. 10.: islamisches Neujahrsfest
- 24. 10.: Geburtstag des Propheten Mohammed
- 25. 10.: Weihnachten
- Wechselnd: Karfreitag, Christi Himmelfahrt
Die Amtssprache ist Bahasa Indonesia. Jedoch wird in Indonesien auch fast überall Englisch gesprochen. Es gibt die unterschiedlichsten Dialekte.
Für die Mietung eines Autos ist der Besitz eines internationalen Führerscheins zwingend notwendig. Die Strassen sind nicht alle in einem guten Zustand.
Die Spannung beträgt 220 Volt. Zweipolige Stecker werden auf der Insel zumeist vorgefunden. Es kann jedoch zu enormen Stromschwankungen und auch Ausfällen kommen.
Gespräche mit dem Handy sind teuer. Günstiger wird es, wenn Sie sich eine nationale Telefonkarte zulegen.
Der Rechnungsbetrag weist in vielen Hotels und Restaurants bereits ein Trinkgeld von 15,5 Prozent aus. Sollte das nicht der Fall sein, können Sie auf jeden Fall ein Trinkgeld hinterlassen.
In Indonesien wird mit dem Rupiah bezahlt. Alle gängigen Kreditkarten werden jedoch akzeptiert. Fremdwährungen dürfen uneingeschränkt eingeführt werden.
In Indonesien gibt es mehrere Zeitzonen. In der Westzone gehen die Uhren um sechs voraus. In der Zentralzone sind es sieben Stunden und in der östlichen Zone acht Stunden.
In weiten Teilen des Archipels – etwa auf Java, Bali und Lombok – dauert die Regenzeit ungefähr von November bis März, die trockeneren Monate liegen zwischen April und Oktober. Die Schauer fallen meist kurz und heftig aus, danach klart es häufig wieder auf. Einzelne Regionen weichen von diesem Muster ab; wir beraten Sie gerne zur passenden Reisezeit für Ihre Route.
Für den Einstieg hat sich die Kombination aus Java und Bali bewährt: Tempel, Vulkanlandschaften und Reisterrassen auf Java, danach Strand und Kultur auf Bali. Wer mehr Zeit mitbringt, ergänzt Lombok oder die Gili-Inseln. Naturliebhaber zieht es nach Sumatra oder Borneo zu den Orang-Utans sowie zu den Komodowaranen im Osten des Landes.
Die grossen Distanzen im Inselstaat überbrücken Sie am bequemsten mit Inlandsflügen, die viele Städte und Inseln miteinander verbinden. Auf kürzeren Strecken, etwa zwischen Bali, Lombok und den Gili-Inseln, verkehren Fähren und Schnellboote. Für eine Rundreise lohnt es sich, die Etappen vorab durchzuplanen – wir stimmen Flüge, Transfers und Bootsverbindungen für Sie aufeinander ab.
Für eine einzelne Insel wie Bali genügen bereits zehn Tage. Wer zwei oder drei Inseln kombinieren möchte, plant besser zwei bis drei Wochen ein – so bleibt neben den Transfers genügend Zeit für Kultur, Natur und Strand. Indonesien eignet sich zudem hervorragend für längere Reisen, da die Vielfalt des Archipels kaum Grenzen kennt.
In den Monaten Juli und August sowie über Weihnachten und Neujahr ist die Nachfrage am grössten – für diese Zeit empfehlen wir eine Buchung mehrere Monate im Voraus. Das gilt besonders für kleinere Unterkünfte und beliebte Bootsverbindungen. Ausserhalb der Hochsaison sind Sie flexibler, eine frühzeitige Beratung sichert Ihnen dennoch die beste Auswahl.
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