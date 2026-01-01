In weiten Teilen des Archipels – etwa auf Java, Bali und Lombok – dauert die Regenzeit ungefähr von November bis März, die trockeneren Monate liegen zwischen April und Oktober. Die Schauer fallen meist kurz und heftig aus, danach klart es häufig wieder auf. Einzelne Regionen weichen von diesem Muster ab; wir beraten Sie gerne zur passenden Reisezeit für Ihre Route.