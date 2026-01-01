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    Phnom Penh, Kambodscha

Kambodscha Rundreisen vom Spezialisten

Badeferien und Kulturreise verbinden

Der Westen ist säkular, Religion spielt hier keine wichtige Rolle. In Kambodscha ist das anders: Die Tradition des Landes, die Kultur und die Geschichte sind allgegenwärtig. Kambodscha Rundreisen zeigen Ihnen die Pracht der sattgrünen Landschaft, des Weltkulturerbes Angkor Wat und die bewegte Geschichte dieses Landes. Entspannen Sie an den wunderschönen Stränden Kambodschas! Sie lassen den vielfältigen Erlebnissen Zeit, sich zu setzen – Hotels in Kambodscha sind komfortabel eingerichtet, auch auf den Inseln. Unsere Kambodscha Spezialisten freuen sich, Ihnen individuelle Kambodscha Reisen zu Ihren bevorzugten Sehenswürdigkeiten und Gedenkstätten zusammenzustellen.

Kambodscha
Die besten Routenvorschläge für Sie zusammengestellt
Kambodscha länderübergreifend
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Kommen Sie mit uns auf Entdeckungstour

Strände, Tempelanlagen und eine Hauptstadt zwischen Geschichte und Moderne

In der Hauptstadt Phnom Penh tauchen Sie ein in das sirrende, aufregende Leben asiatischer Städte. Hier gibt es immer etwas zu entdecken – und der Kontrast zwischen Traditionsbewusstsein, Geschichte und zeitgenössischem Business ist einfach charmant. Davon muss man sich erst einmal erholen! Unsere Kambodscha Spezialisten organisieren Ihnen Entspannung auf privaten Inseln oder Bootstouren durch die schwimmenden Dörfer auf dem Tonle-Sap-See. Der See liegt etwa 35 Kilometer im Osten von Siem Reap. Sihanoukville hingegen weckt zwiespältige Gefühle: Hier erleben Sie, wie Massentourismus eine schöne und perspektivreiche Hafenstadt verändert.

Angkor Wat Tempel

Tauchen Sie ein in eine ganz spezielle Welt

Reiseinformationen

Die wichtigsten Infos über Kambodscha finden Sie hier im Überblick

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