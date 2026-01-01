Kommen Sie mit uns auf Entdeckungstour

Strände, Tempelanlagen und eine Hauptstadt zwischen Geschichte und Moderne

In der Hauptstadt Phnom Penh tauchen Sie ein in das sirrende, aufregende Leben asiatischer Städte. Hier gibt es immer etwas zu entdecken – und der Kontrast zwischen Traditionsbewusstsein, Geschichte und zeitgenössischem Business ist einfach charmant. Davon muss man sich erst einmal erholen! Unsere Kambodscha Spezialisten organisieren Ihnen Entspannung auf privaten Inseln oder Bootstouren durch die schwimmenden Dörfer auf dem Tonle-Sap-See. Der See liegt etwa 35 Kilometer im Osten von Siem Reap. Sihanoukville hingegen weckt zwiespältige Gefühle: Hier erleben Sie, wie Massentourismus eine schöne und perspektivreiche Hafenstadt verändert.