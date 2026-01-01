Asien Familienferien vom Spezialisten
Kinderfreundliche Ferien in Asien
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Thailand: Die Top Familienunterkünfte im Land des Lächelns
Kristallklares Meer, breite endlos lange Sandstrände, tropische Pflanzen und exzellente Gastfreundschaft - davon schwärmen Thailandreisende. Während der Thailand Familienferien wird Sie die Gastfreundlichkeit verzaubern. Die vielfältigen Attraktionen des Landes bringen nicht nur Kinder zum Staunen. Dabei hält jede einzelne thailändische Region ihre eigenen faszinierenden Besonderheiten für Besucher bereit. Von abenteuerlichen Dschungellandschaften im Norden bis zum ultimativen Grossstadtflair in der südlichen Hauptstadt Bangkok, gibt es in Thailand für jeden etwas zu erleben.
Ein Besuch der ursprünglichen Bergstämme in der Nähe von Chang Mai wird für Bewunderung sorgen. Nicht zuletzt sind die traumhaften Sandstrände eines von vielen Highlights, die auf die Thailandreisenden warten.
Vulkane, Tempel und Wärme - Bali und Singapur mit Kindern entdecken
Familienfreundliche Hotels in Bali mit atemberaubenden Sandstränden direkt vor der Tür machen Ihre Ferien mit Kindern zu einem besonderen Erlebnis. Während Ihrer Asien-Familienferien können Sie spannende Abenteuer in Bali erleben. Viele Familien favorisieren diesen Ort für ihre Asien Ferien. Auf kleinstem Raum befinden sich hier Vulkanlandschaften und traditionelle Tempel neben sattgrünen Reisfeldern und traumhaften Sandstränden. Die Künstlerstadt Ubud und die balinesischen Tanzdarbietungen machen Ferien in Bali mit Kindern zu einer bunten und ausgewogenen Mischung aus Kultur, Strand und Abenteuer.
Genau wie in Bali, sind die Temperaturen in Singapur immer hochsommerlich warm. Im Stadtstaat können Familien während ihrer Asien Reise viele spannende Geheimnisse und Höhepunkte entdecken. Ein Abstecher nach Singapur sollte bei allen Asien Familienferien auf dem Programm stehen.
In familienfreundlichen Hotels auf den Philippinen und in Vietnam entspannen
Wer in Vietnam die Familienferien verbringt, wird mit offenen Armen empfangen. Vietnam ist sehr kinderfreundlich, das zeigt sich an teils kostenlosen Reisetickets und stark ermässigten Eintrittspreisen für Kleinkinder. Hanoi, Saigon, sowie Nha Trang sind besondere Orte in Asien, die kinderfreundlich sind. Der Letztgenannte ist ausserdem sehr gut geeignet für Badeferien.
Auf den Philippinen können Sie kulturelle Attraktionen besichtigen, während Ihre Kinder vom resorteigenen Babysitter betreut werden. Viele Kinderhotels sind speziell auf die Bedürfnisse von Familien ausgerichtet, denen es auf ihrer Asien-Reise an nichts fehlen soll. Dass Ferien in Asien kinderfreundlich sind, ist bekannt. Aber an die flach abfallenden Strände der Philippinen ziehen junge Familien magisch an. Der berühmte Wasserspasspark, Splash Island auf Manila wurde speziell für Badefreudige gebaut.
Beste Reisezeit für Asien Familienferien
Asien hat für fast jedes Schulferienfenster eine passende Region. Thailand bereisen Familien am angenehmsten in der trockenen Zeit von November bis April – ideal für Weihnachts-, Sport- und Frühlingsferien. Auf Bali und in weiten Teilen Indonesiens dauert die Trockenzeit dagegen ungefähr von April bis Oktober, womit die Insel ein Topziel für die Sommerferien ist. Singapur und Malaysia sind ganzjährig tropisch warm und lassen sich gut mit Badeferien kombinieren.
Die Zeitverschiebung beträgt je nach Land und Saison fünf bis sieben Stunden, die reine Flugzeit ab der Schweiz je nach Ziel rund elf bis dreizehn Stunden; mit einem Nachtflug und ein, zwei ruhigen Tagen zu Beginn sind auch jüngere Kinder rasch angekommen.
Für Kleinkinder eignen sich Badeziele mit flach abfallenden Stränden und kurzen Transferzeiten, Schulkinder profitieren von Rundreisen mit kurzen Etappen, bei denen sich Tempel, Dschungel und Strand abwechseln. Eine Übersicht über alle kinderfreundlichen Ziele finden Sie auf unserer Hub-Seite Familienferien; besonders beliebt sind Thailand mit Kindern und Bali Familienferien.
Häufige Fragen zu Ferien mit Kindern in Asien
Welches Land eignet sich für die ersten Familienferien in Asien?
Thailand gilt als ideales Einsteigerziel: gute Infrastruktur, kinderfreundliche Hotels, kurze Transfers und eine grosse Auswahl an Stränden. Auch Bali punktet mit familienfreundlichen Resorts und überschaubaren Distanzen.
Wann sollten wir reisen, wenn wir an die Schulferien gebunden sind?
Für die Sommerferien bieten sich Bali und Indonesien an, wo dann Trockenzeit herrscht. In den Weihnachts-, Sport- und Frühlingsferien ist Thailand mit trockenem, warmem Wetter eine ausgezeichnete Wahl.
Wie bereiten wir die Reise vor?
Klären Sie Impfungen und Gesundheitsfragen frühzeitig mit Ihrer ärztlichen Fachperson oder einer reisemedizinischen Beratungsstelle und prüfen Sie die Reisedokumente der ganzen Familie. Viele Familien kombinieren zwei Ziele – etwa Stadt und Strand – und lassen sich die Route von unseren Asien-Spezialisten passend zu den Schulferien zusammenstellen. Weitere Ideen für Familienferien finden Sie auf unserer Übersichtsseite – etwa Familienferien auf Hawaii für Südsee-Feeling oder Familienkreuzfahrten für Entdecker.
Thailand zur Festtagszeit
Dezember ist beste Reisezeit: Trockenzeit, Trauminseln – die beliebtesten Wochen des Jahres.
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