Asien Familienferien vom Spezialisten

Von Familien wird Asien mit Kindern als gastfreundliches Ferienziel beschrieben. Asiaten gelten unter Reisenden als besonders kinderfreundlich. Durch Asien reisen ist unkompliziert. Das Verkehrsnetz ist vor allem in Singapur, Bali und Thailand sehr gut ausgebaut. Sie erleben in Asien Familienferien mit Abenteuern, wie Elefantenreiten und Dschungelexpeditionen. Aber auch Schnorcheln und am traumhaften Sandstrand Burgen bauen, sind in Asien mit Kindern möglich.

Unsere Asien-Spezialisten haben einige Geheimtipps auf Lager und teilen diese gerne in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen. Ein weiterer Pluspunkt für Familien sind die niedrigen Kosten für Unterkunft und Verpflegung während sie durch Asien reisen.