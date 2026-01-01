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  Royal Palace Komplex, Kambodscha

Kambodscha Hotels vom Spezialisten

Versteckte Unterkünfte am Strand und luxuriöse Resorts

Was wären Traumferien in Kambodscha ohne die passende Unterkunft? In Kambodscha sind die Hotels durchweg luxuriös und komfortabel ausgestattet. Sie finden in der Hauptstadt Phnom Penh liebevoll eingerichtete Suiten und Zimmer und hervorragenden Service. Das ist in Siem Reap und in Angkor Wat nicht anders – sogar in Sihanoukville und auf den kleinen Inseln vor der Küste Kambodschas finden unsere Kambodscha Spezialisten angenehme Unterkünfte für Sie!

Hotels nach Regionen

Koh Krabey

Koh Rong

Koh Russey

Phnom Penh

Siem Reap & Angkor

Sihanoukville

Song Saa Island

Von der Hauptstadt aus das Land kennenlernen

In Kambodscha können Sie sich nicht bewegen, ohne der Kultur und die Geschichte des Landes zu begegnen. Sie werden selbst in der hochmodernen Hauptstadt historische Anlagen vorfinden! Alte Hafenstädte und kleine, private Inseln verführen Sie mit herrlichen Stränden, die vielen Eindrücke in Ruhe zu verarbeiten und sich vor Ihrer Rückreise noch einmal ausgiebig zu entspannen.

Angkor Wat Tempel

Tauchen Sie ein in eine ganz spezielle Welt

Reiseinformationen

Die wichtigsten Infos über Kambodscha finden Sie hier im Überblick

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