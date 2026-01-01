Segeln in Burma vom Spezialisten
Burma auf dem Wasser erleben
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Die Andamansee komfortabel erkunden
Ein Ausflug in eine entschleunigte Welt
Die paradiesische Umgebung des Merqui Archipels, konnte sich auf eine eindrucksvolle Art und Weise bis heute seine Ursprünglichkeit bewahren, da dieses Gebiet lange eine Sperrzone war. Schon seit einiger Zeit ist es wieder möglich, mit einem komfortablen Segelboot durch diese Gegend voller kleiner Inseln zu gleiten, was insbesondere bei Gästen die Ruhe und Entspannung suchen sehr beliebt ist. Eines der Highlights dieser Region sind zweifellos die unter dem Namen Burma Banks bekannten Korallenriffe der Umgebung, welche aufgrund ihrer erhabenen Schönheit sehr beliebt sind.
Burma Ferien - traumhafte Erlebnisse erwarten Sie
Im Bereich des Merqui Archipels zu segeln, ist ein Erlebnis, bei dem Sie im Einklang mit der Natur sind. Dieses fast unberührte Insel-Paradies, in dem nur sehr wenige Menschen leben, zeichnet sich dadurch aus, dass Sie vor allem im Bereich der dicht bewaldeten Hügel der einzelnen Inseln eine sehr interessante Tierwelt beobachten können. So gibt es in diesem Teil von Burma zum Beispiel Tiger, Wildschweine und Hirsche, die Sie oft von Ihrem Segelschiff aus sehen werden.
Natürlich wimmelt es in diesem Tierparadies auch nur so vor Affen, die mit grossem Getöse jede Bewegung von ihnen begleiten.
Die Andamanensee - ein traumhaftes Reiseziel für Individualisten
Ausgedehnte Segelausflüge in das herrliche Seegebiet vor Burmas Westküste beginnen meist in der malerischen Stadt Rangong, von wo aus es nur ein Katzensprung zu den vielen kleinen Inseln der Region ist. Wenn Sie auf Burma Reisen in den Genuss absoluter Ruhe kommen möchten, ist ein entspannter Ausflug mit dem Segelboot vor den Küsten des Landes genau das Richtige für Sie. Sanft dahinplätschernde Wellen, herrlicher Sonnenschein und eine von Frieden und Harmonie geprägte Atmosphäre machen Segelferien vor Burma zu einem Erlebnis der absoluten Extraklasse.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Asien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen