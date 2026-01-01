Segeln in Burma vom Spezialisten

Wenn Sie Ihre Ferien in dem wunderschönen Land Burma verbringen, haben Sie auch die Möglichkeit, die vor der Küste des Landes gelegene Andamanensee beim Segeln zu erkunden. Eine leichte Brise und der Blick auf das Festland machen einen Segeltörn vor Burma zu einem unvergesslichen Erlebnis, welches Sie in die Inselwelt des Merqui Archipels führt. Geniessen Sie die herrliche Atmosphäre der Umgebung mit einem leckeren Drink in der Hand und freuen Sie sich darauf, die Sorgen des Alltags hinter sich lassen zu können.

Falls Sie Ferien anstreben, die von Freiheit und Abenteuer geprägt werden, beraten Sie unsere Spezialisten gerne. Nehmen Sie noch heute Kontakt zu ihnen auf, um schon bald vor der Küste Burmas eine schöne Zeit beim Schnorcheln und Tauchen zu haben.