Laos Reisen vom Spezialisten
Bezauberndes Laos erleben
Regionen und Orte im Überblick
Der Norden ist der Höhepunkt vieler Laos Reisen: Die einstige Königsstadt Luang Prabang begeistert mit ihrem prunkvollen Stadtbild, zahlreichen Tempeln und einer wunderbar entspannten Atmosphäre am Mekong. Wer gerne aktiv unterwegs ist, plant zusätzlich einen Halt in Vang Vieng ein, das vor allem bei jüngeren Reisenden beliebt ist. Die Hauptstadt Vientiane wiederum ist für die meisten Gäste das Tor zum Land und überrascht mit ihrer beschaulichen Lage direkt am Fluss.
Ganz anders präsentiert sich der Süden: Bei Si Phan Don, den 4'000 Islands, erreicht der Mekong eine Breite von bis zu 14 Kilometern – hier leben sogar Delfine.
Die Insel Don Khong gilt als die grösste der Region, während Don Khon und Don Det vor allem Individualreisende anziehen. Am schönsten erleben Sie diese Kontraste auf einer Rundreise durch Laos; wer mehr Zeit mitbringt, wählt eine länderübergreifende Rundreise und verbindet Laos mit Vietnam, Kambodscha oder Thailand. Eine Übersicht aller Routen finden Sie unter Laos Rundreisen, sorgfältig ausgewählte Unterkünfte in unserer Auswahl an Hotels und Resorts in Laos.
Unvergessliche Erlebnisse auf dem Mekong
Der Mekong ist die Lebensader von Laos – und zugleich sein schönster Reiseweg. Auf einer Flussfahrt gleiten Sie an Dörfern und üppig grünen Ufern vorbei und erleben den Alltag am Wasser aus nächster Nähe. Ebenso prägend wie die Landschaften sind die Begegnungen: Die gastfreundlichen Bewohner zeigen Ihnen mit sichtbarem Stolz ihre Kulturschätze und ihre Heimat. Wer nach ereignisreichen Tagen Ruhe sucht, findet in den Luxus Resorts des Landes stilvolle Rückzugsorte direkt am Fluss.
So planen Sie Ihre Laos Reise
Als ideales Reisefenster gilt die Trockenzeit von November bis April – in diesen Monaten zeigen sich Mekong, Tempelstädte und die Inselwelt des Südens von ihrer schönsten Seite. Ausführliche Hinweise zu Klima und Saison finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Laos. Planen Sie genügend Zeit ein: Laos will langsam bereist werden, ganz im Rhythmus des Mekong, damit neben den Besichtigungen auch Raum für eine Flussfahrt und ruhige Tage am Wasser bleibt.
Da dem Binnenstaat Strände fehlen, kombinieren viele Gäste ihre Laos Ferien zudem mit einem Badeaufenthalt in einem der Nachbarländer. Unsere Spezialisten beraten Sie persönlich, kennen Routen und Unterkünfte im Detail und stellen Ihre Reise individuell zusammen – von der ersten Idee bis zum fertigen Programm.
Interessante Städte und das Leben am Mekong
Ein Land des Friedens und der Harmonie
Laos besticht durch seine Authentizität und wird Sie begeistern. Freuen Sie sich auf gastfreundliche Bewohner, die stolz darauf sind, Ihnen ihre Landschaften und Kulturschätze zeigen zu dürfen. In Nordlaos lockt vor allem die Stadt Luang Prabang, die bis zur Abschaffung der Monarchie Sitz der laotischen Könige war. Dank ihres prunkvollen Stadtbildes und vieler Sehenswürdigkeiten, lohnt es sich, wenn Sie im Rahmen von Laos Reisen diesen herrlichen Ort besuchen.
Ein Ausflugsziel innerhalb von Laos, welches sich in erster Linie bei jüngeren Besuchern des Landes grosser Beliebtheit erfreut, ist die Stadt Vang Vieng, in deren Umgebung trotz vieler Unfälle immer noch das sogenannte Tubing praktiziert wird, bei man sich in einem alten Autoreifen einen Fluss hinuntertreiben lässt.
Laos Ferien - abwechslungsreich und spannend
Südlaos steht ganz im Zeichen des mächtigen Stroms Mekong, welcher bei Si Phan Don bis zu 14 Kilometer breit ist und in dem sogar Delfine leben. Etliche Inseln, die auch unter dem Namen 4'000 Islands bekannt sind, machen Mekong Flussfahrten zu einem empfehlenswerten Abenteuer und freuen sich auf Ihren Besuch. Sehr malerisch ist zum Beispiel die Insel Don Khong, welche als die grösste in diesem Bereich von Laos gilt und auch für luxuriöse Hotels bekannt ist.
Die kleinere Insel Don Khon und die ebenfalls in der Nähe befindliche Don Det Insel sind hingegen eher bei Backpackern beliebt. Ein weiterer Ort im Süden von Laos, den Sie bei einer Reise in das Land besuchen sollten, ist die Stadt Pakse mit ihren bekannten Buddhastatuen.
Beste Reisezeit für Laos im Detail
Ob Klosterstadt, Mekong oder der ruhige Süden: Der Zeitpunkt Ihrer Reise prägt das Erlebnis. Auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Laos finden Sie eine Klimatabelle für Vientiane, die Saisonlogik von Trocken- und Regenzeit sowie konkrete Monats-Empfehlungen für Ihre Route.
Die Höhepunkte von Laos: Luang Prabang, Vientiane und der Süden
Laos lässt sich in zwei bis drei Wochen gut bereisen. Diese vier Orte bilden das Rückgrat fast jeder Route.
Luang Prabang: Klöster, Almosengang und Wasserfälle
Die frühere Königsstadt zählt seit 1995 zum UNESCO-Welterbe. Zwischen Mekong und Nam Khan reihen sich vergoldete Klöster an französische Kolonialvillen. Im Morgengrauen ziehen die Mönche zum Almosengang durch die Strassen – ein stiller Moment, den Besucher nur aus respektvollem Abstand begleiten sollten. Ausserhalb der Stadt stürzen die Kuang-Si-Wasserfälle über türkis schimmernde Kalksinterbecken.
Vientiane: die gelassenste Hauptstadt Südostasiens
Vientiane wirkt für eine Hauptstadt erstaunlich ruhig. Der vergoldete Stupa Pha That Luang ist das Nationalsymbol, am Abend füllt sich die Uferpromenade am Mekong mit Garküchen und Familien. Zwei Nächte genügen, um die Stadt zu erfassen – oft als Auftakt oder Abschluss einer Rundreise.
Vang Vieng: Karstberge am Nam Song
Zwischen Vientiane und Luang Prabang ragen bei Vang Vieng bizarre Kalksteintürme aus den Reisfeldern. Heissluftballonfahrten im Morgenlicht, Höhlen und Kajaktouren auf dem Nam Song machen den Ort zum Aktivteil vieler Reisen.
Si Phan Don: die Viertausend Inseln im Süden
Ganz im Süden fächert sich der Mekong zu einem Labyrinth aus Inseln und Stromschnellen auf. Auf Don Det und Don Khon verlangsamt sich das Tempo spürbar; mit etwas Glück zeigen sich die seltenen Irawadi-Delfine. Wer Laos mit Kambodscha verbindet, reist hier über Land weiter.
Laos verbinden: Rundreisen mit Vietnam, Kambodscha und Thailand
Laos ist als alleiniges Reiseziel reizvoll, entfaltet seinen Charakter aber besonders im Zusammenspiel mit den Nachbarländern.
Klassische Kombinationen
Häufig gewählt werden Laos mit Vietnam über Hanoi, Laos mit Kambodscha über die Viertausend Inseln nach Siem Reap und Laos mit Nordthailand über Chiang Rai. Für alle drei Varianten planen Sie mindestens drei Wochen ein.
Mit dem Slowboat auf dem Mekong
Von Huay Xai an der thailändischen Grenze fahren Slowboats in zwei Tagen nach Luang Prabang, mit Übernachtung in Pakbeng. Die Fahrt ist keine Abkürzung, sondern selbst das Erlebnis: Dörfer, Fischer und Bambusufer ziehen langsam vorbei.
Wie viel Zeit Sie einplanen sollten
Für Laos allein genügen zehn bis vierzehn Tage. Die Strassen sind kurvenreich, Distanzen brauchen mehr Zeit als die Kilometerzahl vermuten lässt – Inlandsflüge zwischen Vientiane, Luang Prabang und Pakse verkürzen lange Etappen spürbar.
Flussfahrten auf dem Mekong
Auf dem Wasser durch Dschungellandschaften
Der Mekongfluss darf in Laos das sein, was er ist, nämlich ein unbegradigtes Gewässer. Seine Ufer sind hier nicht „gefesselt“, also nicht in ein bestimmtes Bett gezwängt. Daneben bestimmt er das Tempo der Menschen, die sich auf ihm mit kleinen Booten bewegen. Die Kapitäne von Laos sind mit dem Fluss bestens vertraut und kennen auch die wenigen Stromschnellen, die sich in den Felsschluchten des Nordens befinden. Nahezu überall fliesst er gemächlich durch eine dichte Dschungellandschaft. Nur hier und da tauchen Primaten auf, die sich mit Holzhäusern, die auf Pfählen gebaut wurden, abwechseln.
Gäste finden nachts einen sternenklaren Himmel, der nicht durch Licht gestört wird. Laos Schiffsreisen werden so zu einem einzigartigen Erlebnis, die Gästen die Kultur des alten Landes näherbringt. Unsere Spezialisten helfen Ihnen bei der Buchung Ihrer Laos Reisen gerne weiter.
Als beste Reisezeit für Laos gilt die Trockenzeit von November bis April. In diesen Monaten sind die Bedingungen ideal für Tempelbesuche, Mekong Flussfahrten und Rundreisen durch das ganze Land. Details zu Klima und Regionen finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit.
Für die klassische Route mit Vientiane, Luang Prabang und dem Süden rund um die 4'000 Islands empfehlen sich rund zehn Tage bis zwei Wochen. So bleibt genug Zeit für eine Mekong Flussfahrt und entspannte Tage zwischen den Etappen. Wer Laos mit einem Nachbarland kombinieren möchte, plant am besten zusätzliche Tage ein.
Laos ist ideal für Reisende, die ein ursprüngliches, authentisches Asien abseits grosser Touristenströme suchen. Kultur- und Naturliebhaber kommen ebenso auf ihre Kosten wie Geniesser, die auf dem Mekong entschleunigen und in stilvollen Unterkünften wohnen möchten. Da dem Binnenstaat Strände fehlen, ist Laos weniger ein Badeziel, dafür umso mehr ein Land für Entdecker.
Ja, Laos liegt zwischen attraktiven Reiseländern wie Thailand, Vietnam und Kambodscha und lässt sich hervorragend mit ihnen verbinden. Besonders beliebt sind länderübergreifende Rundreisen, die mehrere Länder entlang des Mekong vereinen. Unsere Spezialisten stellen Ihnen gerne eine massgeschneiderte Kombination zusammen.
Zwischen Vientiane, Luang Prabang und Pakse verkehren Inlandsflüge, die lange Etappen deutlich verkürzen. Auf dem Mekong verbinden Slowboats Huay Xai und Luang Prabang in zwei Tagen. Überlandstrecken sind kurvenreich – rechnen Sie mit mehr Fahrzeit, als die Distanz vermuten lässt.
Schweizer Staatsangehörige benötigen für Laos ein Visum, das üblicherweise bei der Einreise oder vorab online beantragt wird. Der Reisepass muss bei der Einreise noch mindestens sechs Monate gültig sein. Da sich die Bestimmungen ändern können, prüfen wir den aktuellen Stand im Beratungsgespräch mit Ihnen.
Bezahlt wird mit dem Laotischen Kip. In grösseren Städten und Hotels werden auch US-Dollar und thailändische Baht akzeptiert, Kartenzahlung ist jedoch nur begrenzt verbreitet. Ausserhalb von Vientiane und Luang Prabang sollten Sie ausreichend Bargeld mitführen.
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