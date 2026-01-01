Regionen und Orte im Überblick

Der Norden ist der Höhepunkt vieler Laos Reisen: Die einstige Königsstadt Luang Prabang begeistert mit ihrem prunkvollen Stadtbild, zahlreichen Tempeln und einer wunderbar entspannten Atmosphäre am Mekong. Wer gerne aktiv unterwegs ist, plant zusätzlich einen Halt in Vang Vieng ein, das vor allem bei jüngeren Reisenden beliebt ist. Die Hauptstadt Vientiane wiederum ist für die meisten Gäste das Tor zum Land und überrascht mit ihrer beschaulichen Lage direkt am Fluss.

Ganz anders präsentiert sich der Süden: Bei Si Phan Don, den 4'000 Islands, erreicht der Mekong eine Breite von bis zu 14 Kilometern – hier leben sogar Delfine.

Die Insel Don Khong gilt als die grösste der Region, während Don Khon und Don Det vor allem Individualreisende anziehen. Am schönsten erleben Sie diese Kontraste auf einer Rundreise durch Laos; wer mehr Zeit mitbringt, wählt eine länderübergreifende Rundreise und verbindet Laos mit Vietnam, Kambodscha oder Thailand. Eine Übersicht aller Routen finden Sie unter Laos Rundreisen, sorgfältig ausgewählte Unterkünfte in unserer Auswahl an Hotels und Resorts in Laos.

Unvergessliche Erlebnisse auf dem Mekong

Der Mekong ist die Lebensader von Laos – und zugleich sein schönster Reiseweg. Auf einer Flussfahrt gleiten Sie an Dörfern und üppig grünen Ufern vorbei und erleben den Alltag am Wasser aus nächster Nähe. Ebenso prägend wie die Landschaften sind die Begegnungen: Die gastfreundlichen Bewohner zeigen Ihnen mit sichtbarem Stolz ihre Kulturschätze und ihre Heimat. Wer nach ereignisreichen Tagen Ruhe sucht, findet in den Luxus Resorts des Landes stilvolle Rückzugsorte direkt am Fluss.

So planen Sie Ihre Laos Reise

Als ideales Reisefenster gilt die Trockenzeit von November bis April – in diesen Monaten zeigen sich Mekong, Tempelstädte und die Inselwelt des Südens von ihrer schönsten Seite. Ausführliche Hinweise zu Klima und Saison finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Laos. Planen Sie genügend Zeit ein: Laos will langsam bereist werden, ganz im Rhythmus des Mekong, damit neben den Besichtigungen auch Raum für eine Flussfahrt und ruhige Tage am Wasser bleibt.

Da dem Binnenstaat Strände fehlen, kombinieren viele Gäste ihre Laos Ferien zudem mit einem Badeaufenthalt in einem der Nachbarländer. Unsere Spezialisten beraten Sie persönlich, kennen Routen und Unterkünfte im Detail und stellen Ihre Reise individuell zusammen – von der ersten Idee bis zum fertigen Programm.