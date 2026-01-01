Erleben und erkunden Sie die Landschaft und Kultur

Die Strände in Bali eigenen sich hervorragend, um die Seele baumeln zu lassen. Jedoch gibt es noch viele weitere Aktivitäten, die durchgeführt werden können. Wanderungen sollten an der Seite von ortskundigen Guides durchgeführt werden. Sie können Sie auch die geheimen und unentdeckten Plätze von Bali erleben. Sportbegeisterte kommen ebenfalls nicht zu kurz, denn Surfen auf Bali ist ein absolutes Muss. Das Land kann mit einer einzigartigen Naturlandschaft beeindrucken. Vulkanlandschaften und die Künstlerstadt Ubud mit den grünen Reisterrassen dürfen bei Ferien auf Bali nicht fehlen.