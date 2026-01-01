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George Town, Malaysia

Malaysia Gruppenreisen vom Spezialisten

Ein einmaliges Südostasien-Erlebnis

Der Vielvölkerstaat Malaysia begeistert durch traumhafte Landschaften, eine artenreiche Tier- und Pflanzenwelt und eine faszinierende Kultur. Lernen Sie die Highlights des Landes auf einer Malaysia Gruppenrundreise im Kreis interessierter Gleichgesinnter kennen. Ihre kompetente Reiseleitung führt Sie in die Kultur ein und bringt Sie zu den schönsten Destinationen des Landes. Besuchen Sie die seltenen Orang-Utans, lassen Sie sich verzaubern von der Landschaft der Cameron Highlands oder geniessen Sie die ausgezeichnete lokale Küche im historischen Georgetown.

Anschliessend könnte Relaxen an den Traumstränden von Langkawi auf Ihrem Programm stehen. Unsere Asien Spezialisten übernehmen gern die Organisation Ihrer Malaysia Rundreise.

Icon map6 Tage
Borneo Wildlife / Borneo Rainforest Lodge
ab CHF 3170.– / pro Person
ab/bis Kota Kinabalu
Highlights: Sepilok Orang-Utan Rehabilitationszentrum, Bootsfahrt auf dem Kinabatangan Fluss, Erspähen von...
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte
Icon map6 Tage
Borneo Wildlife / Tabin Wildlife Reserve
ab CHF 2260.– / pro Person
ab/bis Kota Kinabalu
Highlights: Tiersichtungen auf Nachtpirsch, Orang-Utan Rehabilitationszentrum, Sonnenbären beobachten, Bootsfahrt auf...
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte
Icon map9 Tage
Höhepunkte Borneos
ab CHF 1870.– / pro Person
ab Kuching bis Kota Kinabalu
Highlights: Semenggoh Orang-Utan Rehabilitationszentrum, Eindrückliche Begegnung mit Bidayuh-Stamm, Satang...
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte
Icon map11 Tage
Höhepunkte Borneos mit Option "Brunei"
ab CHF 3410.– / pro Person
ab Kuching bis Kota Kinabalu
Highlights: Semenggoh Orang-Utan Rehabilitationszentrum, Eindrückliche Begegnung mit Bidayuh-Stamm, Satang...
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte
Icon map3 Tage
Taman Negara Nationalpark
ab CHF 540.– / pro Person
ab/bis Kuala Lumpur
Highlights: Vielfältige Flora & Fauna, Nächtliche Pirsch, Gemütliche Dschungelwanderung, Bootsfahrt zu einem Wasserfall
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte

Ferien mit Kindern

Hier finden Sie alle kinderfreundlichen Reisen nach Malaysia

Tierwelt Malaysias

In Pflegestationen können Sie mit den Orang Utans auf Tuchfühlung gehen

Abenteuer Borneo

Unvergessliche Abenteuerreisen in einer einzigartigen Flora und Fauna

Flitterwochen Malaysia

Alle Angebote für romantische Hochzeitsreisen und exklusive Hotels

Tauchen in Malaysia

Die schönsten Tauchspots Malaysias entdecken

Reiseinformationen

Alle Informationen über Land und Leute für gelungene Ferien in Malaysia

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