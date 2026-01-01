Malaysia Gruppenreisen vom Spezialisten
Ein einmaliges Südostasien-Erlebnis
Borneo Wildlife / Borneo Rainforest Lodge
ab CHF 3170.– / pro Person
ab/bis Kota Kinabalu
Highlights: Sepilok Orang-Utan Rehabilitationszentrum, Bootsfahrt auf dem Kinabatangan Fluss, Erspähen von...
6 Tage / 5 Nächte
Borneo Wildlife / Tabin Wildlife Reserve
ab CHF 2260.– / pro Person
ab/bis Kota Kinabalu
Highlights: Tiersichtungen auf Nachtpirsch, Orang-Utan Rehabilitationszentrum, Sonnenbären beobachten, Bootsfahrt auf...
6 Tage / 5 Nächte
Höhepunkte Borneos
ab CHF 1870.– / pro Person
ab Kuching bis Kota Kinabalu
Highlights: Semenggoh Orang-Utan Rehabilitationszentrum, Eindrückliche Begegnung mit Bidayuh-Stamm, Satang...
9 Tage / 8 Nächte
Höhepunkte Borneos mit Option "Brunei"
ab CHF 3410.– / pro Person
ab Kuching bis Kota Kinabalu
Highlights: Semenggoh Orang-Utan Rehabilitationszentrum, Eindrückliche Begegnung mit Bidayuh-Stamm, Satang...
11 Tage / 10 Nächte
Taman Negara Nationalpark
ab CHF 540.– / pro Person
ab/bis Kuala Lumpur
Highlights: Vielfältige Flora & Fauna, Nächtliche Pirsch, Gemütliche Dschungelwanderung, Bootsfahrt zu einem Wasserfall
3 Tage / 2 Nächte
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