Der Vielvölkerstaat Malaysia begeistert durch traumhafte Landschaften, eine artenreiche Tier- und Pflanzenwelt und eine faszinierende Kultur. Lernen Sie die Highlights des Landes auf einer Malaysia Gruppenrundreise im Kreis interessierter Gleichgesinnter kennen. Ihre kompetente Reiseleitung führt Sie in die Kultur ein und bringt Sie zu den schönsten Destinationen des Landes. Besuchen Sie die seltenen Orang-Utans, lassen Sie sich verzaubern von der Landschaft der Cameron Highlands oder geniessen Sie die ausgezeichnete lokale Küche im historischen Georgetown.

Anschliessend könnte Relaxen an den Traumstränden von Langkawi auf Ihrem Programm stehen. Unsere Asien Spezialisten übernehmen gern die Organisation Ihrer Malaysia Rundreise.