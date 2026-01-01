Asien Badeferien
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Badeferien individuell für Sie zusammengestellt
Badeferien in Thailand
Die schönsten Strände Thailands liegen im Süden und eignen sich besonders gut zum Schnorcheln, Baden und Relaxen. Eine der bekanntesten Thailand Inseln ist Koh Mak, wo Sie einsame Strände mit Robinson Feeling erleben können. Der Chaweng Beach von Koh Samui und der White Sand Beach von Koh Chang erfreuen sich ebenfalls grösster Beliebtheit. Auf Koh Kood liegen die traumhaften Buchten Siman Bay und Phrao Bay und auf der Taucherinsel Koh Tao finden Sie mit dem Sai Re Beach einen paradiesischen Strand.
Ruhe und Natur erwarten Sie am Nang Thng Beach von Khao Lak oder auf auf den palmengesäumten Stränden der Insel Koh Mak.
Bali Badeferien
Gäste finden auch auf Bali herrliche Strände. Achten Sie aber darauf, dass es je nach Strandabschnitt und Saison einen etwas höheren Wellengang geben kann. Die langen Strände von Kuta bis Canggu eignen sich besonders gut für Surfer. Auch auf Nusa Lembongan und Gillis werden Sie traumhaft schöne Strände finden oder erleben Sie Badeferien im Süden Balis, in Nusa Dua. Die Strände der Nordküste hingegen bestechen durch dunkles Vulkangestein und sind optimal für Unternehmungen wie Asien Tauchen oder Schnorcheln.
Badeferien auf den Philippinen und Badeferien in Vietnam
Suchen Sie die schönsten Strände der Welt, dann kommen Sie an den Philippinen nicht vorbei. Hier gibt es 7.107 Inseln aller Grössen und Formationen, die Sie zum Baden und Erforschen der traumhaften Unterwasserwelt einladen. Türkisfarbenes Wasser wird von Sandbänken durchbrochen und Gäste können sich auf herrliche Korallengärten und eine gute Infrastruktur freuen. Weltruhm besitzen die Visayas mit Negros, Bohol, Boracay und Siquijor. Auf Malapascua haben Sie die Wahl zwischen einsamen Buchten und belebten Sandstränden.
Weisse Strände und Korallenriffe finden Sie auch in El Nido, gelegen auf der Insel Palwan. Auch in Vietnam gibt es an über 3.000 Kilometern Küste einigen Eilande, die an Robinson Crusoe Inseln erinnern. Einer der schönsten Küstenabschnitte von Indochina ist Non Nuoc, der China Beach nahe Da Nang. Der berühmte Badeort Nha Tran besticht mit einem kilometerlangen weissen Strand.
In den Monaten Dezember bis Mai besuchen Sie am besten Phan Thiet und Phu Quoc, für die Monate Februar bis September eignet sich am besten Nha Trang und zwischen März und August sollten Sie sich für die Gegend von Da Nang, Quy Nhon und Hoi An entscheiden.
Burma Badeferien und Malaysia
Im Westen Burmas finden Sie unendlich weite Sandstrände, gesäumt von Kokospalmen, kleinen Hotels und malerischen Feriendörfern. Traumhafte Badeferien erleben Sie auch in Ngapali Beach und Ngwe Saung. Auch Malaysia Badeferien führen Sie im Westen Malaysias zum Langkawi und an der Ostküste zu den Perhentian Islands. Hervorragende Bedingungen für Badeferien finden Sie auch an der Westküste Borneos. Erleben Sie Asien Badeferien und machen Sie Asien Ferien, indem Sie sich an unsere Spezialisten wenden, die Ihnen individuelle Asien Reisen zusammenstellen.
Thailand zur Festtagszeit
Dezember ist beste Reisezeit: Trockenzeit, Trauminseln – die beliebtesten Wochen des Jahres.
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