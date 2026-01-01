Laos Reisetipps vom Spezialisten
Beste Reisezeit, Klima, Regenzeit
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Diverse Verbindungen ab Zürich nach Laos werden mit einem Zwischenstopp angeboten. Die reine Flugzeit beträgt in etwa elf Stunden. Beachten Sie allerdings, dass hier noch nicht die Zeiten der Zwischenlandungen eingerechnet sind.
Wenn Sie sich länger als 15 Tage in Laos aufhalten, ist die Beantragung eines Visums notwendig. Ansonsten reicht für die Einreise ein Reisepass mit einer Gültigkeit von noch mindestens sechs Monaten vollkommen aus. Ein Touristenvisum erhalten Sie direkt am internationalen Flughafen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 40 US-Dollar.
Ferien mit Kindern nach Laos sind sehr zu empfehlen. Die Menschen gelten als sehr familienfreundlich. Ein absolutes Highlight wird mit Sicherheit der Besuch im Elephant Village darstellen. Hier können Sie auf Elefanten reiten und diese auch füttern.
Die beste Reisezeit für Laos erstreckt sich von November bis Februar, wenn das Land von einem angenehmen, tropischen Klima geprägt ist. In dieser Zeit liegen die Temperaturen bei etwa 25 Grad Celsius, ideal für Erkundungen und Outdoor-Aktivitäten. Klimatabelle und Wetter Monat für Monat finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit.
Die Mehrheit bekannt sich zum Theravada-Buddhismus. Im Land gibt es nur sehr wenige Christen und Moslems.
Laos kann als sehr sicheres Reiseland bezeichnet werden. Somit sind auch Ferien mit Kindern kein Problem. Kleinkriminalität kann jedoch besonders bei touristischen Regionen immer wieder vorkommen.
Laotisch ist die Amtssprache des Landes. Viele Menschen sprechen auch Französisch. Mit der jüngeren Bevölkerung können Sie sich zumeist auch problemlos auf Englisch verständigen.
Ein Problem für Feriengäste kann der Verkehr in Laos darstellen. Die Fahrkünste werden kaum überprüft. Die Autos befinden sich zudem auch immer wieder in einem sehr schlechten Zustand. Aus diesem Grund ist im Strassenverkehr Vorsicht geboten.
230 Volt sind in Laos der Standard. Es empfiehlt sich allerdings für Feriengäste aus der Schweiz einen Adapter mitzunehmen. In den Abend- und Nachtstunden sind Stromausfälle keine Seltenheit.
Smartphones sind in Laos weit verbreitet. Damit keine zu hohen Kosten entstehen, sollten Sie sich allerdings eine nationale SIM-Karte besorgen.
Bei sämtlichen Dienstleistungen erwarten sich die Servicekräfte ein Trinkgeld von bis zu 10 Prozent des offenen Betrages. Das Gehalt der Arbeiter in Laos ist gering und einige sind auf das Zubrot in Form von Trinkgeldern angewiesen.
In Laos wird mit dem Kip bezahlt. Vor Reiseantritt sollten Sie eine gewisse Menge an US-Dollar dabeihaben. Diese Währung kann unproblematisch in die Landeswährung gewechselt werden.
Die Differenz zur Schweiz beträgt plus sechs Stunden. In der europäischen Sommerzeit sind es plus fünf Stunden.
Für die klassischen Höhepunkte – Luang Prabang mit seinen Klöstern, die Hauptstadt Vientiane und eine Fahrt auf dem Mekong – empfehlen wir mindestens zehn Tage. Wer zusätzlich den ruhigen Süden mit seinen Flussinseln erleben möchte, plant besser zwei Wochen ein. Laos entfaltet seinen Reiz vor allem, wenn Sie sich Zeit lassen.
Inlandsflüge verbinden die wichtigsten Städte und sparen auf längeren Strecken viel Zeit, denn die Fahrt über Land ist wegen der Bergstrassen oft langsam. Ein besonderes Erlebnis ist eine Flussfahrt auf dem Mekong, etwa in Richtung Luang Prabang. Vor Ort ergänzen private Fahrer und Tuk-Tuks das Angebot.
Für die Hauptreisezeit von November bis Februar empfehlen wir eine Buchung mehrere Monate im Voraus, da die Auswahl an guten Unterkünften in Luang Prabang und entlang des Mekong begrenzt ist. Auch beliebte Flusskreuzfahrten sind früh ausgebucht. In der Nebensaison sind Sie deutlich flexibler.
Leitungswasser ist in Laos nicht zum Trinken geeignet. Greifen Sie auf abgefülltes oder abgekochtes Wasser zurück und verzichten Sie abseits guter Hotels und Restaurants im Zweifel auf Eiswürfel. Viele Unterkünfte stellen Trinkwasser für ihre Gäste bereit – eine wiederbefüllbare Flasche leistet daher gute Dienste.
Laos liegt ideal für Kombinationsreisen: Thailand, Vietnam und Kambodscha grenzen direkt an und sind mit kurzen Flügen erreichbar. Beliebt ist die Route von Luang Prabang über Vietnam bis zu den Tempeln von Angkor. Unsere Spezialisten stimmen die Etappen für Sie aufeinander ab.
Eine ausführliche Übersicht mit gerundeten Monatswerten für Vientiane, der Saisonlogik von Trocken- und Regenzeit sowie konkreten Monats-Empfehlungen finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Laos. So wählen Sie den idealen Zeitpunkt für Rundreise und Mekong-Flussfahrt.
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