Wenn Sie sich länger als 15 Tage in Laos aufhalten, ist die Beantragung eines Visums notwendig. Ansonsten reicht für die Einreise ein Reisepass mit einer Gültigkeit von noch mindestens sechs Monaten vollkommen aus. Ein Touristenvisum erhalten Sie direkt am internationalen Flughafen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 40 US-Dollar.