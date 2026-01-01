Kühle Bergregion Sapa Vietnam
Ferien vom Spezialisten in Sapa im vietnamesischen Norden
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Vietnam Rundreisen über Sapa
Die Region von Sapa unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von den übrigen Touristenzielen Vietnams. Das sonst eher feucht-heisse Klima des Landes ist dort in mehr als 1.600 Metern Höhe nicht mehr zu spüren. Bei Ihrer Reise nach Sapa werden Sie beim Besuch der Stadt am Fuss des Hoang-Lien-Gebirges den im Zentrum befindlichen Aussichtspunkt Ham-Rong entdecken. Dieser Berg wurde so genannt, weil er bei der Betrachtung aus der Ferne aussieht wie ein fliegender Drache. Der Gipfel ist für Gäste durch eine kleine Wanderung erreichbar, die dort mit einem Orchideen-Garten und einem fantastischen Panorama belohnt werden.
Abenteuer Sapa «Hiking & Biking Package»
ab CHF 720.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights: Traumhaft gelegene Topas Ecolodge, Kennenlernen der «Red Dao» Kultur, Bergdörfer mit wunderschöner Sicht,...
4 Tage / 3 Nächte
Abenteuer Sapa «Hiking Package»
ab CHF 660.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights: Traumhaft gelegene Topas Ecolodge, Kennenlernen der «Red Dao» Kultur, Bergdörfer mit wunderschöner Sicht,...
4 Tage / 3 Nächte
Abenteuer Sapa «Relax Package»
ab CHF 590.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights: Traumhaft gelegene Topas Ecolodge, Kennenlernen der «Red Dao» Kultur, Bergdörfer mit wunderschöner Sicht,...
4 Tage / 3 Nächte
Reisterrassen und Bergvölker: das Herz von Sapa
Die Reisterrassen von Sapa gehören zu den eindrücklichsten Kulturlandschaften Südostasiens. Über Generationen haben die Bergvölker der Hmong und Dao die steilen Hänge des Muong Hoa Tals in ein Mosaik aus Feldern verwandelt, das sich vom Talboden bis weit hinauf zieht. In Dörfern wie Cat Cat, Ta Van und Lao Chai erleben Sie den Alltag der Minderheiten aus nächster Nähe: Frauen in kunstvoll bestickten Trachten, traditionelles Handwerk und Märkte, auf denen sich die Volksgruppen der Umgebung treffen. Wer respektvoll auftritt und mit lokalem Guide unterwegs ist, erhält besonders authentische Einblicke.
Trekking in Sapa: vom Spaziergang bis zur Mehrtagestour
Sapa ist das wichtigste Trekkinggebiet Vietnams – mit Routen für jedes Niveau. Einsteiger wandern in wenigen Stunden durch das Muong Hoa Tal oder auf den Aussichtspunkt Ham Rong, Geniesser wählen Tagesetappen von Dorf zu Dorf mit Mittagessen bei einer einheimischen Familie. Konditionsstarke buchen mehrtägige Treks mit Übernachtung im Homestay, bei denen Sie tief in die Bergwelt des Hoang-Lien-Gebirges eintauchen. Alle Wanderungen lassen sich als Baustein in unsere Vietnam Rundreisen integrieren – privat geführt und in Ihrem eigenen Tempo.
Fansipan: auf das Dach Indochinas
Mit 3.134 Metern ist der Fansipan der höchste Berg Vietnams und wird gerne als Dach Indochinas bezeichnet. Früher brauchten Bergsteiger für den Aufstieg rund drei Tage, heute bringt Sie eine spektakuläre Seilbahn in kurzer Zeit fast bis zum Gipfel. Oben erwarten Sie Pagoden, Treppenanlagen und bei klarem Wetter ein grandioses Panorama über das Hoang-Lien-Gebirge. Wanderfreudige kombinieren die Bergfahrt mit Abschnitten zu Fuss, während der geschützte Nationalpark rund um den Berg Nebelwälder und seltene Pflanzen birgt.
Anreise ab Hanoi: Nachtzug oder Strasse
Sapa liegt im äussersten Norden Vietnams, nahe der chinesischen Grenze bei Lao Cai. Klassisch reisen Sie im Nachtzug von Hanoi nach Lao Cai: Sie steigen abends in ein Schlafabteil und erreichen die Bergstation am frühen Morgen, bevor ein Transfer Sie über die Passstrasse nach Sapa bringt. Schneller geht es auf der Schnellstrasse – mit Bus oder privatem Fahrer sind Sie in etwa fünf bis sechs Stunden am Ziel. Viele Gäste verbinden die Bergregion mit einigen Tagen in der Hauptstadt; passende Hotels in Hanoi stellen wir Ihnen gerne zusammen.
Beste Reisezeit und für wen sich Sapa lohnt
Der Norden Vietnams ist subtropisch geprägt: Ideal für Sapa sind die Monate März bis Mai sowie September bis November. Im Frühling spiegeln die gefluteten Terrassen den Himmel, vor der Ernte im September leuchten sie in sattem Grün. Von Dezember bis Februar wird es in der Höhe empfindlich kühl und oft neblig – warme Kleidung gehört dann ins Gepäck; einen Überblick gibt unsere Seite zur besten Reisezeit für Vietnam. Sapa passt zu Aktivferien-Fans, Fotografen und allen, die Kultur abseits der Küste suchen – und lässt sich wunderbar mit der Halong-Bucht zu einer eindrücklichen Nordvietnam-Route verbinden.
Vietnam Reisen in die Region Sapa
Im Zentrum Sapas steht eine 1895 erbaute Kirche, die aus der französischen Kolonialherrschaft stammt und zu den bedeutendsten Bauwerken der Stadt zählt. Gäste besuchen die ursprünglichen Dörfer der Umgebung, wo Volksgruppen der Roten Dzao und der H'Mong leben. Ein faszinierendes Dorf ist Cat Cat, wo sich die Gruppe der H'Mong auf die Herstellung von Silberketten und Stickschalen spezialisiert hat. Die in einem Tal befindlichen Dörfer Ta Van und Lao Chai sind von Reisterrassen umgeben. Ihre Einwohner erzeugen Produkte aus Brokat und verkaufen Kräuter, die eine heilende Wirkung haben sollen.
Wanderungen in Sapa - Die Steinblöcke im Tal von Muong Hoa
Besuchen Sie in Ihren Vietnam Ferien in Sapa den Sonntagsmarkt Bac Ha, wo sich Restaurants befinden, in denen Sie einen traumhaften Blick auf das Marktgeschehen haben. Sie können auch Fahrten zum nach China führenden Grenzübergang Lao Cai unternehmen. Einmalig sind die Wälder des Oang Lien-Nationalparks und die Landschaft des Muong Hoa Tals, auf die die Einheimischen nicht ohne Grund stolz sind. Entlang des Ta-Van Flusses liegen uralte Pfade und historische Brücken, von denen einige noch aus Rattan bestehen.
Wanderer werden im Tal Steinblöcken mit Zeichnungen begegnen, die noch heute selbst für Forscher ein Rätsel sind. Ihre Spezialisten sind Ihnen behilflich und stellen Ihnen eine Reise durch Sapa zusammen, damit Ihre Vietnam Ferien zum Erlebnis werden.
Am beliebtesten ist der Nachtzug von Hanoi nach Lao Cai, von wo ein Transfer über die Passstrasse hinauf nach Sapa führt. Alternativ erreichen Sie die Bergregion über die Schnellstrasse mit Bus oder privatem Fahrer in etwa fünf bis sechs Stunden. Unsere Spezialisten organisieren Zugtickets und Transfers als Teil Ihrer Rundreise.
Die besten Monate sind März bis Mai sowie September bis November. Vor der Ernte im September präsentieren sich die Reisterrassen in sattem Grün, im Frühling spiegeln die gefluteten Felder den Himmel. Von Dezember bis Februar ist es im subtropisch geprägten Norden Vietnams deutlich kühler, in der Höhenlage von Sapa kann es neblig und kalt werden.
Nein, eine Seilbahn bringt Sie bequem fast bis auf den 3.134 Meter hohen Gipfel. Wer die sportliche Herausforderung sucht, kann den höchsten Berg Vietnams weiterhin mit Guide besteigen – früher waren dafür rund drei Tage nötig. Viele Gäste kombinieren die Bergfahrt mit kurzen Wanderungen rund um die Gipfelanlagen.
Sapa passt zu allen, die Vietnam aktiv und abseits der Küsten erleben möchten: Wanderer, Fotografen und kulturell Interessierte kommen gleichermassen auf ihre Kosten. Dank kurzer Spaziergänge und der Seilbahn ist die Region auch für Familien und weniger sportliche Gäste gut machbar. Auf über 1.600 Metern geniessen Sie zudem angenehm kühle Temperaturen als Kontrast zum tropischen Süden.
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